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Vini Jr supera Messi e Haaland em prêmios na Copa do Mundo

Camisa 7 lidera de forma isolada, mas astros mundiais ainda têm jogo a menos

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 21:40
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Vinicus Junior celebrando durante o jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo
Vini Jr celebrando durante o jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

O protagonismo de Vini Jr na Copa do Mundo de 2026 extrapolou os gols e assistências e agora está desenhado em premiações individuais. Após o encerramento dos jogos decisivos desta quarta-feira (24), o camisa 7 da Seleção Brasileira se consolidou como o líder isolado do ranking de prêmios de Melhor da Partida (Superior player of the Match) concedidos oficialmente no torneio.

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    Com três troféus acumulados nas três exibições de gala da primeira fase (contra Marrocos, Haiti e Escócia), o craque do Real Madrid garantiu o topo absoluto do quesito, embora a concorrência pesada continue à espreita com partidas a menos por fazer.

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    Sorridente, Vini Jr. comemora o segundo gol do Brasil sobre a Escócia na 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo com os dois braços erguidos e os punhos cerrados.
    Vini Jr. comemora o segundo gol do Brasil sobre a Escócia (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

    Abaixo de Vini Jr, estrelas mundiais tentam encostar na marca estabelecida pelo brasileiro. Ícones como Messi, Haaland e o norte-americano Balogun aparecem logo em seguida com dois prêmios cada. A vantagem deles é: todos disputaram apenas duas partidas até aqui e ainda vão a campo para o último compromisso da fase de grupos, podendo igualar o atacante do Brasil.

    Quem corre por fora é o jovem Johan Manzambi. Assim como Vini Jr, o suíço já disputou todas as suas três partidas da fase inicial e, com grande desempenho, carimbou a classificação da Suíça para a segunda fase da competição.

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    Lionel Messi comemora com De Paul seu primeiro gol na vitória sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Lionel Messi comemora com De Paul seu primeiro gol na vitória sobre a Áustria (Foto: Paul Ellis / AFP)

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