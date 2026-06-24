Vini Jr supera Messi e Haaland em prêmios na Copa do Mundo Camisa 7 lidera de forma isolada, mas astros mundiais ainda têm jogo a menos

O protagonismo de Vini Jr na Copa do Mundo de 2026 extrapolou os gols e assistências e agora está desenhado em premiações individuais. Após o encerramento dos jogos decisivos desta quarta-feira (24), o camisa 7 da Seleção Brasileira se consolidou como o líder isolado do ranking de prêmios de Melhor da Partida (Superior player of the Match) concedidos oficialmente no torneio.

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Com três troféus acumulados nas três exibições de gala da primeira fase (contra Marrocos, Haiti e Escócia), o craque do Real Madrid garantiu o topo absoluto do quesito, embora a concorrência pesada continue à espreita com partidas a menos por fazer.

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Vini Jr. comemora o segundo gol do Brasil sobre a Escócia (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Abaixo de Vini Jr, estrelas mundiais tentam encostar na marca estabelecida pelo brasileiro. Ícones como Messi, Haaland e o norte-americano Balogun aparecem logo em seguida com dois prêmios cada. A vantagem deles é: todos disputaram apenas duas partidas até aqui e ainda vão a campo para o último compromisso da fase de grupos, podendo igualar o atacante do Brasil.

Quem corre por fora é o jovem Johan Manzambi. Assim como Vini Jr, o suíço já disputou todas as suas três partidas da fase inicial e, com grande desempenho, carimbou a classificação da Suíça para a segunda fase da competição.

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Lionel Messi comemora com De Paul seu primeiro gol na vitória sobre a Áustria (Foto: Paul Ellis / AFP)

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