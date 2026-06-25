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Rayan aproveita chance na Seleção e segue invicto em 2026

Atacante de 19 anos estreou como titular do Brasil contra a Escócia

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 11:33
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Rayan tenta dominar a bola na partida entre Brasil e Escócia
Rayan em campo pelo Brasil na partida contra a Escócia na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/CBF)

O atacante Rayan segue sem saber o que é perder em 2026. O jovem de 19 anos ampliou sua sequência invicta nesta quarta-feira (24) ao ajudar a Seleção Brasileira a vencer a Escócia por 3 a 0, em partida que marcou sua primeira oportunidade como titular da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Beneficiado pela ausência de Raphinha, lesionado, o jovem aproveitou mais uma chance e chegou a 20 jogos sem derrotas na temporada.

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    • A invencibilidade já dura 20 partidas, sendo 15 como titular. São 11 vitórias e nove empates, distribuídos entre Bournemouth (15 jogos), Seleção Brasileira (quatro) e Vasco (um). Neste período, marcou oito gols e distribuiu três assistências, participando diretamente de um gol a cada 127 minutos em campo.

    Rayan avança com a bola na partida entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo de 2026
    Rayan deu uma assistência para Vinícius Júnior abrir o placar na partida entre Brasil Escócia na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/CBF)

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    Além dos números de participação ofensiva, Rayan também apresenta bons índices individuais. São 1,9 finalizações por jogo, com média de 0,8 chute no alvo, além de 0,9 passes decisivos e 1,1 drible certo por partida. O jovem ainda cria 0,2 grandes chances por jogo e sofre 0,6 faltas por confronto.

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    A última vez que Rayan saiu derrotado de campo foi em 21 de dezembro de 2025, na decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians.

    Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League
    Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

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    Pelo Bournemouth, o atacante também ajudou a escrever um capítulo histórico. A equipe inglesa garantiu classificação para a Liga Europa, assegurando a primeira participação internacional de sua história. Fundado em 1899, o clube disputará pela primeira vez uma competição continental, coroando uma temporada marcante no futebol inglês.

    Com espaço crescente na Seleção e destaque no futebol inglês, Rayan chega à segunda metade de 2026 consolidado como uma das principais promessas do futebol brasileiro para os próximos anos.

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