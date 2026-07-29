Ancelotti revela incômodo com Neymar na Copa: 'Podia' Treinador queria jogador em forma já no primeiro jogo

O técnico Carlo Ancelotti quebrou o silêncio sobre os bastidores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 e detalhou seu único incômodo sobre a participação de Neymar no torneio. Em entrevista aos canais ESPN, o treinador italiano admitiu que, embora tenha ficado satisfeito com a postura do craque e gostado das suas atuações, houve um ponto específico na preparação que gerou desconforto.

— A única coisa que me incomodou é que o Neymar podia treinar nesse período, preparar-se melhor, podia estar melhor no primeiro e não no quarto jogo — desabafou o comandante sobre o condicionamento do camisa 10.

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti encerra ciclo de Neymar na Seleção Brasileira: 'Pensar no futuro'

Avaliação de Ancelotti sobre Neymar foi positiva

Neymar em despedida do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reuters/Caean Couto/Folhapress)

Apesar da crítica pontual à forma física do craque, que precisou se recuperar de uma lesão grau 2 na panturrilha durante as primeiras partidas da competição, Ancelotti fez questão de exaltar o comprometimento do jogador durante o período em que esteve com o grupo.

O treinador destacou que a atitude de Neymar foi "perfeita", e que o jogador esteve muito sério e focado em sua recuperação técnica e física para ajudar os companheiros. Mesmo sem conseguir entregar o retorno técnico esperado no campo devido aos poucos minutos que recebeu, Neymar foi apontado pelo técnico como uma figura extremamente querida pelo elenco e essencial para o ambiente interno. Ancelotti reforçou que sua decisão de levá-lo para a Copa foi correta e que jamais cogitou cortá-lo da lista de 26 convocados.

continua após a publicidade

Treinador encerrou ciclo de Neymar na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)

Após as recentes declarações de Neymar, que sinalizou oficialmente sua aposentadoria da Seleção. O atacante de 34 anos, atualmente no Santos, afirmou de forma enfática que seu momento com a "Amarelinha" já passou e que se sente feliz com a história que construiu.

— Dei meu sangue, minha vida, sempre briguei e lutei pela Amarelinha, mas agora não quero mais — declarou o jogador em zona mista na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

O técnico Carlo Ancelotti confirmou o fim do ciclo do camisa 10. Em entrevista à ESPN, o treinador italiano comentou a decisão de Neymar de não atuar mais pela equipe nacional, explicando que o foco agora é de renovação e de olhar para as próximas gerações.

— Eu penso que jogadores como o Neymar, que já comentou ontem (sobre a aposentadoria da Seleção Brasileira), e todo respeito pela decisão. Eu creio que a história, é uma geração se acaba e a outra tem que vir, tem que ser melhor que a última — explicou o Ancelotti para a ESPN.

continua após a publicidade

Técnico deve reformular equipe com foco na Copa de 2030

Com a saída de Neymar, Ancelotti planeja uma reformulação profunda no elenco brasileiro visando a Copa do Mundo de 2030. O treinador indicou que outros veteranos, como Casemiro, Danilo e Alex Sandro, também devem encerrar seus ciclos na equipe nacional. Entre os nomes mais experientes, o zagueiro Marquinhos é um dos poucos vistos como peça de transição para a nova era, enquanto a situação do goleiro Alisson passará por avaliação.

A nova prioridade da CBF é dar protagonismo a jovens talentos como Endrick, Rayan, Estêvão e Vitor Reis, que já estão sendo monitorados pela comissão técnica. Mesmo após a decepção da eliminação para a Noruega e de ter recusado propostas da Federação Italiana para permanecer no Brasil, Ancelotti afirmou estar motivado para iniciar este novo projeto. O próximo grande desafio da Seleção será a Copa América, que servirá como o primeiro teste real para a geração que herdará o peso de vestir a camisa que um dia pertenceu a Neymar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.