Vini Jr ultrapassa Messi em recorde na Champions League

Vini Jr alcançou um feito histórico na Champions League nesta terça-feira (14), apesar da eliminação do Real Madrid para o Bayern de Munique. Ao servir Mbappé para um dos gols merengues na derrota por 4 a 3, o atacante brasileiro chegou à marca de 13 assistências em fases de mata-mata da competição. Com o passe, Vini Jr ultrapassou Messi, que soma 12 passes para gol em eliminatórias do torneio europeu.

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O recorde do brasileiro impressiona pela eficiência e velocidade em comparação ao astro argentino. Enquanto Messi acumulou suas 12 assistências em 77 partidas de mata-mata, Vini Jr precisou de apenas 41 jogos para atingir as 13 contribuições diretas pelo critério Opta. Agora, o camisa 7 ocupa a segunda colocação histórica deste ranking, ficando atrás apenas de Cristiano Ronaldo, que lidera com 15.

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A marca reforça a regularidade do brasileiro em momentos decisivos do torneio. Em toda a sua carreira, Vini Jr falhou em registrar participações diretas em gols – sejam tentos ou assistências – em apenas duas eliminatórias de Champions: contra o Chelsea (2020/21) e o Atlético de Madrid (2024/25). Vale destacar que o atacante já disputou 22 mata-matas na competição, mantendo um índice de protagonismo raramente visto na história da elite europeia.

Como foi o jogo entre Bayern de Munique x Real Madrid?

O duelo entre os gigantes europeus começou em um ritmo frenético na Allianz Arena. Logo aos 30 segundos, o Bayern de Munique falhou na saída de bola com Manuel Neuer, e Arda Güler interceptou o passe para marcar um golaço de cobertura, abrindo o placar para o Real Madrid. O susto inicial acordou os bávaros, que buscaram o empate aos 10 minutos com Pavlovic, aproveitando uma trombada entre Lunin e Alexander-Arnold após escanteio cobrado por Kimmich.

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Arda Güler comemorando gol marcado no duelo entre Real Madrid e Bayern de Munique (Foto: Alexandre Beier/AFP)

A partida seguiu intensa e, aos 30 minutos, Arda Güler brilhou novamente ao cobrar uma falta com efeito que Neuer não conseguiu segurar, recolocando os espanhóis na frente. A resposta alemã veio logo em seguida com Harry Kane, que aproveitou assistência de Upamecano para empatar em 2 a 2. Antes do intervalo, Vini Jr carimbou o travessão, mas se redimiu instantes depois ao arrancar pela esquerda e servir Mbappé, que finalizou com frieza para fazer o terceiro do Real.

No segundo tempo, o jogo de transições rápidas deu lugar a um cenário de cautela e xadrez tático. O Real Madrid se fechou na defesa para suportar a pressão alemã, mas o destino do confronto mudou com a expulsão polêmica de Eduardo Camavinga na reta final. Com um jogador a mais, o Bayern de Munique foi letal: Luis Díaz marcou o gol do empate aos 40 minutos após desvio em Militão, e Michael Olise, nos acréscimos, acertou um chute colocado da entrada da área para selar o 4 a 3 e a classificação bávara.

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