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Imprensa internacional destaca Vini Jr na vitória do Brasil: 'Extraterrestre'

Na mídia espanhola, os jornais Marca e AS colocou o atacante brasileiro na "mesa dos craques"

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 22:05
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Vini Jr ergue as duas mãos, de punho fechado, comemorando gol do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
Vini Jr ergue as duas mãos, de punho fechado, comemorando gol do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A atuação de Vini Jr na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, repercutiu na imprensa internacional. Autor de dois gols, o atacante foi apontado como o principal destaque da partida e recebeu elogios de veículos de diferentes países. Com o resultado, a Seleção Brasileira garantiu a liderança do Grupo C e avançou ao mata-mata.

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    Espanha destaca protagonismo de Vini

    O jornal espanhol "Marca" classificou Vini Jr. como "extraterrestre" e afirmou que o atacante "se senta à mesa dos craques", colocando-o ao lado de nomes como Kylian Mbappé, Lionel Messi e Erling Haaland. O veículo ressaltou que o brasileiro marcou em todos os jogos da fase de grupos e liderou uma seleção brasileira que demonstrou evolução ao longo do torneio.

    Já o jornal "AS" destacou que o atacante vive uma de suas melhores fases. Em análise publicada após a partida, o periódico afirmou que o "Real Madrid não pode deixar escapar este Vinicius" e classificou a exibição do brasileiro como reservada "aos escolhidos".

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    Manchete do Marca, da Espanha, destaca atuação de Vini Jr em Brasil e Escócia pela Copa do Mundo de 2026
    Manchete do Marca, da Espanha, destaca atuação de Vini Jr em Brasil e Escócia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução/Marca)

    Imprensa britânica ressalta domínio brasileiro

    A emissora Sky Sports destacou que a Escócia foi punida pelos próprios erros diante da Seleção Brasileira. O veículo apontou Vini Jr como o jogador decisivo do confronto e enfatizou que os escoceses tiveram dificuldades para conter o atacante durante toda a partida.

    Segundo a publicação, os erros defensivos da Escócia facilitaram o trabalho do Brasil, que controlou as ações do jogo e confirmou a classificação em primeiro lugar no grupo.

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    Manchete da Sky Sports, da Inglaterra, destaca atuação de Vini Jr em Brasil e Escócia pela Copa do Mundo de 2026
    Manchete da Sky Sports, da Inglaterra, destaca atuação de Vini Jr em Brasil e Escócia pela Copa do Mundo de 2026. <strong>Tradução:</strong> "Vinicius Junior brilha, mas escoceses são punidos e sonho de classificação fica em dúvida" (Foto: Reprodução/Sky Sports)

    Olé destaca evolução do Brasil e protagonismo de Vini Jr

    Na Argentina, o jornal esportivo Olé ressaltou que a vitória sobre a Escócia representou um avanço da equipe comandada por Carlo Ancelotti na Copa do Mundo. A publicação destacou Vini Jr como principal nome da partida, autor de dois gols e peça decisiva para a classificação brasileira na liderança do Grupo C.

    O veículo apontou que o atacante do Real Madrid confirmou o status de jogador capaz de decidir partidas em alto nível e ressaltou a participação de outros atletas, como Rayan, Bruno Guimarães e Danilo, no crescimento coletivo da Seleção.

    Manchete do Olé, da Argentina, destaca atuação de Vini Jr em Brasil e Escócia pela Copa do Mundo de 2026
    Manchete do Olé, da Argentina, destaca atuação de Vini Jr em Brasil e Escócia pela Copa do Mundo de 2026. <strong>Tradução:</strong> "Brasil, com Vinicius e o retorno de Neymar: uma vitória convincente e o primeiro lugar" (Foto: Reprodução/Olé)

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