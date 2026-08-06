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River Plate vence disputa com Flamengo e fecha acordo por Thiago Almada por R$ 120 milhões

Questão familiar foi o fator determinante para o jogador

PorTiago Teixeira MendesLucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 09:30
Atualizado há 2 horas
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O River Plate chegou a um acordo verbal com o Atlético de Madrid para contratar Thiago Almada. A negociação foi dada como fechada pelo jornalista Fabrizio Romano, que utilizou o tradicional "Here we go!" para confirmar o acerto. A informação foi confirmada pelo Lance!, que apurou os bastidores da disputa entre o clube argentino e o Flamengo pelo meia.

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Agora, restam apenas a troca de documentos e os trâmites burocráticos para que a transferência seja oficializada. O River Plate acertou com o Atlético de Madrid uma operação de aproximadamente 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) e aguarda apenas a conclusão das formalidades para anunciar o reforço.

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A definição encerra uma novela que se arrastava nas últimas semanas e teve o Flamengo como principal concorrente. O clube carioca manteve conversas com o estafe do jogador, chegou a estabelecer prazos para uma resposta e enviou o diretor de futebol, José Boto, à Argentina para tentar destravar as negociações. Apesar disso, Almada optou pelo retorno ao futebol argentino.

River Plate levou vantagem nos bastidores da negociação

Conforme apurado pelo Lance!, a proposta financeira dos argentinos foi superior. O River Plate ofereceu cerca de cinco milhões de dólares por temporada, valor acima da oferta rubro-negra. Durante as conversas, representantes de Almada chegaram a tentar convencer o Flamengo a igualar os números apresentados pelos argentinos, mas a diretoria manteve a posição de não entrar em um leilão salarial.

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Internamente, o clube carioca entendia que já havia alcançado o limite considerado adequado dentro de seu planejamento financeiro. A contratação de Lucas Paquetá, fechada anteriormente, já representava um investimento significativo, motivo pelo qual a diretoria descartou elevar ainda mais a proposta por Almada.

+ Gávea ou Núñez? Os bastidores da novela de Thiago Almada entre Flamengo e River

Almada comemora gol pela seleção argentina
Almada comemora gol pela seleção argentina (Foto: Divulgação/Argentina)

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Outro ponto decisivo foi a questão familiar. Segundo informações confirmadas pelo Lance!, o retorno à Argentina agradava mais ao jogador e às pessoas próximas. A possibilidade de voltar ao país natal, permanecer perto da família e viver novamente em um ambiente conhecido acabou pesando na decisão.

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Além disso, o River Plate conseguiu oferecer ao Atlético de Madrid as garantias financeiras exigidas para concluir a negociação, aspecto que vinha sendo um dos principais entraves nas tratativas.

"Here we go!" marca reta final do negócio por Almada

O anúncio de Fabrizio Romano utilizando o tradicional "Here we go!" é considerado um dos principais indicativos de que uma negociação chegou ao fim. A expressão se tornou a marca registrada do jornalista italiano e costuma ser publicada apenas quando clubes e jogador já acertaram todos os termos, restando apenas a assinatura dos contratos e a oficialização.

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Também segundo o jornal espanhol "Marca", Almada interromperá o período de férias em Ibiza para viajar à Argentina e concluir os últimos procedimentos da transferência. A expectativa é de que o meia realize os exames médicos e assine contrato com o River Plate nos próximos dias, encerrando uma negociação que mobilizou os bastidores do mercado sul-americano nas últimas semanas.

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