River Plate vence disputa com Flamengo e fecha acordo por Thiago Almada por R$ 120 milhões
Questão familiar foi o fator determinante para o jogador
O River Plate chegou a um acordo verbal com o Atlético de Madrid para contratar Thiago Almada. A negociação foi dada como fechada pelo jornalista Fabrizio Romano, que utilizou o tradicional "Here we go!" para confirmar o acerto. A informação foi confirmada pelo Lance!, que apurou os bastidores da disputa entre o clube argentino e o Flamengo pelo meia.
Leonardo Jardim e Filipe Luís são sombras um do outro à frente de Flamengo e Monaco
📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Agora, restam apenas a troca de documentos e os trâmites burocráticos para que a transferência seja oficializada. O River Plate acertou com o Atlético de Madrid uma operação de aproximadamente 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) e aguarda apenas a conclusão das formalidades para anunciar o reforço.
A definição encerra uma novela que se arrastava nas últimas semanas e teve o Flamengo como principal concorrente. O clube carioca manteve conversas com o estafe do jogador, chegou a estabelecer prazos para uma resposta e enviou o diretor de futebol, José Boto, à Argentina para tentar destravar as negociações. Apesar disso, Almada optou pelo retorno ao futebol argentino.
River Plate levou vantagem nos bastidores da negociação
Conforme apurado pelo Lance!, a proposta financeira dos argentinos foi superior. O River Plate ofereceu cerca de cinco milhões de dólares por temporada, valor acima da oferta rubro-negra. Durante as conversas, representantes de Almada chegaram a tentar convencer o Flamengo a igualar os números apresentados pelos argentinos, mas a diretoria manteve a posição de não entrar em um leilão salarial.
Internamente, o clube carioca entendia que já havia alcançado o limite considerado adequado dentro de seu planejamento financeiro. A contratação de Lucas Paquetá, fechada anteriormente, já representava um investimento significativo, motivo pelo qual a diretoria descartou elevar ainda mais a proposta por Almada.
+ Gávea ou Núñez? Os bastidores da novela de Thiago Almada entre Flamengo e River
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
Outro ponto decisivo foi a questão familiar. Segundo informações confirmadas pelo Lance!, o retorno à Argentina agradava mais ao jogador e às pessoas próximas. A possibilidade de voltar ao país natal, permanecer perto da família e viver novamente em um ambiente conhecido acabou pesando na decisão.
Além disso, o River Plate conseguiu oferecer ao Atlético de Madrid as garantias financeiras exigidas para concluir a negociação, aspecto que vinha sendo um dos principais entraves nas tratativas.
"Here we go!" marca reta final do negócio por Almada
O anúncio de Fabrizio Romano utilizando o tradicional "Here we go!" é considerado um dos principais indicativos de que uma negociação chegou ao fim. A expressão se tornou a marca registrada do jornalista italiano e costuma ser publicada apenas quando clubes e jogador já acertaram todos os termos, restando apenas a assinatura dos contratos e a oficialização.
Também segundo o jornal espanhol "Marca", Almada interromperá o período de férias em Ibiza para viajar à Argentina e concluir os últimos procedimentos da transferência. A expectativa é de que o meia realize os exames médicos e assine contrato com o River Plate nos próximos dias, encerrando uma negociação que mobilizou os bastidores do mercado sul-americano nas últimas semanas.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade.
Futebol Internacional
Clube italiano acerta a contratação de 'novo Messi' do Real MadridHá 22 minutos
Futebol Internacional
'Pesadelo' do Flamengo, Jan Virgili é alvo de interesse do AjaxHá 34 minutos
Futebol Internacional
Real Madrid anuncia renovação de Vini Jr. até 2032Há 54 minutos
Futebol Internacional
PSG anuncia contratação de Akliouche por 50 milhões de eurosHá 54 minutos
Atlético Mineiro
Bracks mantém esperança por Fred no Atlético: 'Temos essa chama acesa'Há 56 minutos
Futebol Internacional
Ansu Fati destaca estilo de Filipe Luís no Monaco: 'Vai ser bom para mim'Há 1 hora
Mais LANCE!