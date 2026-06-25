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Imprensa europeia exalta retorno de Neymar à Seleção: 'Tudo mudou'

Camisa 10 do Santos retornou à Seleção após 981 dias

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
25/06/2026 09:38
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Com o triunfo, Brasil se classifica em primeiro na fase de grupos da Copa do Mundo
Com o triunfo, Brasil se classifica em primeiro na fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

O que muitos torcedores aguardavam finalmente aconteceu: Neymar voltou a vestir a camisa da Seleção Brasileira. O retorno do camisa 10 aconteceu na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), no Estádio de Miami. A reaparição do astro após longo período de ausência dominou as manchetes esportivas ao redor do mundo e gerou ampla repercussão na imprensa internacional.

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    • O resultado garantiu ao time de Carlo Ancelotti a liderança do Grupo C e a classificação ao mata-mata. Além de cravar a classificação para a Amarelinha, o confronto marcou o retorno de Neymar à Seleção, causando grande repercussão em portais estrangeiros.

    A goleada gerou ampla repercussão entre veículos estrangeiros, que elogiaram tanto a atuação coletiva da seleção quanto o desempenho individual de seus principais nomes. O Marca, jornal esportivo espanhol, chamou Vini Jr de "extraterrestre" após o atacante do Real Madrid marcar dois gols e conduzir a partida.

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    Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)
    Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    Repercussão do retorno de Neymar

    A estreia de Neymar na competição também movimentou a cobertura internacional. O camisa 10 entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo, após cerca de um mês se recuperando de lesão na panturrilha. Antes desta partida, passaram 981 dias desde sua última atuação com a camisa da seleção brasileira.

    ➡️Baila! Em volta de Neymar, Vini Jr brilha, e Brasil bate Escócia

    O portal As, também da Espanha, ressaltou a presença do atacante brasileiro e exaltou a atuação do camisa 10 do Santos, classificando-o como "autor" de uma mudança na postura da Seleção Brasileira durante o jogo:

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    - "Entró Neymar y todo cambió" (Neymar entrou e tudo mudou)

    Jornais como AP News e NBC News, ambos dos Estados Unidos, classificaram Neymar como ídolo, destacando também sua atuação durante o tempo em campo:

    - 'Our idol is back': Neymar debuts in this World Cup as a sub for Brazil against Scotland (Nosso ídolo está de volta": Neymar estreia nesta Copa do Mundo como reserva da seleção brasileira contra a Escócia)

    Histórico na fase de grupos

    Com o primeiro lugar no Grupo C, o Brasil avançou ao mata-mata como líder de chave pela 12ª vez consecutiva. A posição foi definida pelo saldo de gols, que colocou a seleção à frente do Marrocos na classificação final do grupo.

    Nas 11 edições anteriores, o Brasil terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento em cinco oportunidades: 1982, 1986, 1990, 2002 e 2006. Na Copa do Mundo de 2022, a seleção também liderou seu grupo, mas encerrou a primeira fase com derrota para Camarões por 1 a 0. A equipe aguarda a definição do adversário da próxima fase.

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