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Corinthians x Internacional: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Equipe se enfrentam pelo jogo da volta das oitavas de final

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
05/08/2026 10:52
Atualizado há 17 minutos
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Arte da partida entre Corinthians x Internacional
(Foto: Arte/Lance!)

Corinthians e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (06), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, terá transmissão do Amazon Prime Video.

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Atual campeão do torneio, o Corinthians avançou às oitavas após eliminar o Barra-SC com duas vitórias por 1 a 0. Já o Internacional despachou o Athletic-MG também com dois triunfos: venceu por 2 a 1 em Minas Gerais e depois confirmou a classificação no Beira-Rio ao ganhar por 3 a 2.

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No jogo de ida, disputado no Beira-Rio, o Internacional venceu o Corinthians por 2 a 0, com gols de Matheus Bahia e Alan Patrick. Com o resultado, a equipe gaúcha abriu boa vantagem na disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Para avançar de fase, o Corinthians precisa vencer por três ou mais gols de diferença. Caso devolva a desvantagem de dois gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. Já o Internacional garante a classificação com qualquer empate, vitória ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença.

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Reencontro entre Corinthians x Internacional

As equipes voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil após nove anos. Em 2017, Corinthians e Internacional duelaram pela quarta fase da competição. Na ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Na volta, novo empate pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor ao vencer por 4 a 3. 

O histórico do confronto no torneio também traz uma lembrança positiva para o lado corintiano. Em 2009, o Corinthians superou o Internacional na final da Copa do Brasil e conquistou o título. No jogo de ida, no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Jorge Henrique e Ronaldo.

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Na volta, empate em 2 a 2 no Beira-Rio. Jorge Henrique marcou novamente para os paulistas, enquanto André Santos fez o outro gol corintiano. Alecsandro balançou as redes duas vezes para o Internacional, resultado insuficiente para evitar a conquista alvinegra.

Neo Química Arena, casa do Corinthians
Partida será disputada na Neo Química Arena, casa do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Internacional

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X INTERNACIONAL
Oitavas de final

📆 Data e horário: quinta-feira (06), às 20h (horário de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Amazon Prime Video

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Lingard. (Técnico: Fernando Diniz)
INTERNACIONAL: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Bruno Henrique, Villagra e Alan Patrick; Vitinho, Bernabei e Carbonero. (Técnico: Paulo Pezzolano)

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