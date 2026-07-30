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CBF anuncia amistosos do Brasil e divide opiniões: 'Não esperava'

Jogos serão disputados em setembro e outubro

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 13:12
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Carlo Ancelotti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira enfrentará Austrália e Índia (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)

A CBF anunciou os três próximos compromissos do Brasil, que incluem dois confrontos contra a Austrália e um diante da Índia e a novidade provocou opiniões divididas nas redes sociais. Esses serão os primeiros desafios da Seleção Brasileira após a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo, com partidas agendadas para 25 e 29 de setembro, além de 3 de outubro.

➡️Ancelotti prepara renovação na Seleção e vai observar jovens; entenda

Após a divulgação, parte dos torcedores comparou o cenário à trajetória da Argentina pós-título de 2022, lembrando que a atual vice-campeã mundial também enfrentou equipes de menor expressão futebolística. Já outros internautas alegaram que, dada a distância para o próximo grande torneio, a fase atual pede testes e recomeços.

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Veja algumas opiniões de internautas:

Jogadores da Seleção lamentam eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026
Brasil foi eliminado para a Noruega na Copa do Mundo 2026 (Foto: Jewel Samad / AFP)

Saiba mais detalhes dos amistosos do Brasil contra Austrália e Índia

O duelo diante dos indianos no dia 3 de outubro fará parte do primeiro período de preparação da equipe comandada por Carlo Ancelotti, visando à Copa do Mundo de 2030. Antes disso, a CBF já havia oficializado outros dois amistosos contra a Austrália. O primeiro será disputado no dia 25 de setembro, em Townsville, enquanto o segundo está marcado para 29 de setembro, em Brisbane.

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Os compromissos representarão o início de um novo ciclo para a Seleção Brasileira após a frustrante campanha na Copa do Mundo de 2026. O Brasil acabou eliminado ainda nas oitavas de final ao ser derrotado por 2 a 1 pela Noruega, encerrando de forma precoce sua participação no Mundial.

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A tendência é que a primeira convocação de Carlo Ancelotti depois da Copa aconteça na semana do dia 8 de setembro. A expectativa dentro da CBF é de que o treinador promova uma ampla renovação na lista de convocados, apostando em diversos jovens talentos e iniciando um processo de rejuvenescimento do elenco em relação ao grupo que disputou o Mundial de 2026.

Além dos compromissos de setembro e outubro, a CBF também está perto de definir a agenda da Data Fifa de novembro. A Seleção Brasileira deverá disputar um torneio amistoso em Cingapura, enfrentando a equipe da casa, além de Paraguai e Japão. A expectativa é que o anúncio oficial dos confrontos ocorra nos próximos meses, completando o calendário da equipe nacional em seu primeiro ano de reconstrução rumo à Copa do Mundo de 2030.

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