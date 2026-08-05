Europeus reagem a Estevão em Chelsea x Juventus: 'Precisa' Blues perderam segundo amistoso consecutivo

A atuação de Estevão no amistoso entre Chelsea e Juventus, disputado nesta quarta-feira (5), gerou repercussão entre torcedores estrangeiros nas redes sociais. Apesar da expectativa em torno do jovem brasileiro, boa parte dos comentários apontou falhas na tomada de decisão e no excesso de dribles durante a derrota dos Blues por 1 a 0, em Hong Kong.

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Ao longo da partida, diversos torcedores cobraram um jogo mais coletivo do atacante e defenderam que ele simplifique algumas jogadas, principalmente no terço final do campo.

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Entre as críticas mais recorrentes, internautas destacaram que Estevão precisa acelerar a circulação da bola e escolher melhor os momentos para partir no drible. Veja a repercussão:

Realistically Estevao still need to go on loan , Jackson and delap needs to be sold. Chelsea still need a goal oriented striker not possession they need to hop on Osihmen. Caicedo is overrated. Gotten can't be starting for a serious club in 2026. Tosin should he left in bombsquad — Opexx 🇵🇹🇵🇹 (@ope_john1) August 5, 2026

Tradução: Realisticamente, Estevão ainda precisa ser emprestado, Jackson e Delap precisam ser vendidos. O Chelsea ainda precisa de um atacante orientado a gols, não de posse de bola; eles precisam apostar em Osimhen. Caicedo é superestimado. Guiu não pode ser titular em um clube sério em 2026. Tosin deveria ser deixado no esquadrão bombardeiro.

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Estevao has to work on his decision making. The cute last born gimmick won't fly forever he go soon collect from Chelsea fans — Laser (@laserr77) August 5, 2026

Tradução: Estevão precisa trabalhar em sua tomada de decisões. O truque de caçula fofo não vai funcionar para sempre, ele vai logo colher dos torcedores do Chelsea.

Estevao needs to be better. Every touch doesnt have to end or start with a dribble. A simple pass, give and go can open more space than forcing the issue. — Adekunle Oluwafemi 🚀 🚀 🚀 (@Khunlhey_Avatar) August 5, 2026

Tradução: Estevao precisa melhorar. Nem todo toque precisa terminar ou começar com uma driblada. Um passe simples, dar e ir pode abrir mais espaço do que forçar a jogada.

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Against all odds, we need Jackson in the team to open up spaces for us. Players should be told to play with the man up front. Palestra, Estevao, and Gittens were guilty of not making final passes to free up strikers — gauzu zamani (@asunkybobo) August 5, 2026

Tradução: Contra todas as probabilidades, precisamos de Jackson na equipe para abrir espaços para nós. Os jogadores devem ser orientados a jogar com o homem na frente. Palestra, Estevao e Gittens foram culpados por não fazerem os passes finais para liberar os atacantes.

Estevao need to release the ball quickly and avoid unnecessary dribbles. — knight (@TheKnight17_) August 5, 2026

Tradução: Estevão precisa soltar a bola rapidamente e evitar dribles desnecessários.

João Pedro é titular; Estêvão entra no segundo tempo

Texto de: Tiago Teixeira.

Entre os brasileiros, João Pedro foi o único a iniciar a partida. Atuando mais avançado ao lado de Welbeck, participou da movimentação ofensiva da equipe, mas encontrou pouco espaço diante da marcação italiana e acabou substituído durante a segunda etapa.

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Estêvão foi acionado por Xabi Alonso após o intervalo, quando o treinador promoveu diversas mudanças na equipe. O jovem tentou acelerar o jogo pelos lados do campo, mas também esbarrou na dificuldade coletiva do Chelsea para criar situações de perigo.

O amistoso ainda marcou a estreia de Welbeck com a camisa dos Blues e o retorno de Mudryk aos gramados. O ucraniano voltou a atuar pela primeira vez desde novembro de 2024, após cumprir suspensão por doping.

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João Pedro e Zeki Celik disputando bola em amistoso de pré-temporada entre Chelsea e Juventus. (Foto: May JAMES / AFP)

Mais do que o resultado, a atuação reforçou um dos principais desafios de Xabi Alonso neste início de trabalho. O Chelsea conseguiu pressionar a saída de bola da Juventus durante vários momentos da partida e controlou territorialmente o confronto, mas voltou a apresentar pouca eficiência no último terço do campo.

A equipe manteve intensidade na recuperação da posse e dificultou a construção das jogadas da Juventus, característica já conhecida dos times treinados pelo espanhol. No entanto, a superioridade com a bola não se refletiu em volume ofensivo suficiente para transformar o domínio em gols.

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Mesmo com as entradas de Estêvão, Nicolas Jackson e outros titulares ao longo da segunda etapa, os Blues seguiram encontrando dificuldades para criar oportunidades claras. Após abrir o placar, a Juventus passou a administrar melhor a posse, reduziu o ritmo da partida e fechou os espaços até o apito final.

A derrota mantém o Chelsea em busca da primeira atuação convincente sob o comando de Xabi Alonso. A equipe volta a campo no sábado (8), quando enfrenta o Milan em mais um amistoso de preparação para a temporada 2026/27.

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