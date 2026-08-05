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Europeus reagem a Estevão em Chelsea x Juventus: 'Precisa'

Blues perderam segundo amistoso consecutivo

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 11:24
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Estêvão em ação pelo Chelsea
Estêvão em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução Instagram/Estêvão)

A atuação de Estevão no amistoso entre Chelsea e Juventus, disputado nesta quarta-feira (5), gerou repercussão entre torcedores estrangeiros nas redes sociais. Apesar da expectativa em torno do jovem brasileiro, boa parte dos comentários apontou falhas na tomada de decisão e no excesso de dribles durante a derrota dos Blues por 1 a 0, em Hong Kong.

➡️Veja gol em Chelsea x Juventus: Edon Zhegrova decide amistoso

Ao longo da partida, diversos torcedores cobraram um jogo mais coletivo do atacante e defenderam que ele simplifique algumas jogadas, principalmente no terço final do campo.

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Entre as críticas mais recorrentes, internautas destacaram que Estevão precisa acelerar a circulação da bola e escolher melhor os momentos para partir no drible. Veja a repercussão:

Tradução: Realisticamente, Estevão ainda precisa ser emprestado, Jackson e Delap precisam ser vendidos. O Chelsea ainda precisa de um atacante orientado a gols, não de posse de bola; eles precisam apostar em Osimhen. Caicedo é superestimado. Guiu não pode ser titular em um clube sério em 2026. Tosin deveria ser deixado no esquadrão bombardeiro.

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Tradução: Estevão precisa trabalhar em sua tomada de decisões. O truque de caçula fofo não vai funcionar para sempre, ele vai logo colher dos torcedores do Chelsea.

Tradução: Estevao precisa melhorar. Nem todo toque precisa terminar ou começar com uma driblada. Um passe simples, dar e ir pode abrir mais espaço do que forçar a jogada.

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Tradução: Contra todas as probabilidades, precisamos de Jackson na equipe para abrir espaços para nós. Os jogadores devem ser orientados a jogar com o homem na frente. Palestra, Estevao e Gittens foram culpados por não fazerem os passes finais para liberar os atacantes.

Tradução: Estevão precisa soltar a bola rapidamente e evitar dribles desnecessários.

João Pedro é titular; Estêvão entra no segundo tempo

Texto de: Tiago Teixeira.

Entre os brasileiros, João Pedro foi o único a iniciar a partida. Atuando mais avançado ao lado de Welbeck, participou da movimentação ofensiva da equipe, mas encontrou pouco espaço diante da marcação italiana e acabou substituído durante a segunda etapa.

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Estêvão foi acionado por Xabi Alonso após o intervalo, quando o treinador promoveu diversas mudanças na equipe. O jovem tentou acelerar o jogo pelos lados do campo, mas também esbarrou na dificuldade coletiva do Chelsea para criar situações de perigo.

O amistoso ainda marcou a estreia de Welbeck com a camisa dos Blues e o retorno de Mudryk aos gramados. O ucraniano voltou a atuar pela primeira vez desde novembro de 2024, após cumprir suspensão por doping.

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João Pedro e Zeki Celik disputando bola em amistoso de pré-temporada entre Chelsea e Juventus
João Pedro e Zeki Celik disputando bola em amistoso de pré-temporada entre Chelsea e Juventus. (Foto: May JAMES / AFP)

Mais do que o resultado, a atuação reforçou um dos principais desafios de Xabi Alonso neste início de trabalho. O Chelsea conseguiu pressionar a saída de bola da Juventus durante vários momentos da partida e controlou territorialmente o confronto, mas voltou a apresentar pouca eficiência no último terço do campo.

A equipe manteve intensidade na recuperação da posse e dificultou a construção das jogadas da Juventus, característica já conhecida dos times treinados pelo espanhol. No entanto, a superioridade com a bola não se refletiu em volume ofensivo suficiente para transformar o domínio em gols.

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Mesmo com as entradas de EstêvãoNicolas Jackson e outros titulares ao longo da segunda etapa, os Blues seguiram encontrando dificuldades para criar oportunidades claras. Após abrir o placar, a Juventus passou a administrar melhor a posse, reduziu o ritmo da partida e fechou os espaços até o apito final.

A derrota mantém o Chelsea em busca da primeira atuação convincente sob o comando de Xabi Alonso. A equipe volta a campo no sábado (8), quando enfrenta o Milan em mais um amistoso de preparação para a temporada 2026/27.

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