Ancelotti vai à Granja Comary de olho em renovação para 2030 Treinador acompanha Copa do Brasil Sub-15 e se reúne com técnicos da base

O técnico Carlo Ancelotti esteve na Granja Comary, em Teresópolis, nesta quinta-feira (30) para acompanhar jogos da fase final da Copa do Brasil Sub-15 e se reunir com treinadores das categorias de base da Seleção. A ida ao centro de treinamentos aconteceu apenas dois dias depois de Ancelotti retornar de um período de recesso após a Copa do Mundo.

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— É muito importante para os atletas ter um torneio nacional aqui, para que se possa conhecer os jogadores. São jogos de bom nível técnico, partidas competitivas, com jogadores de qualidade — observou o treinador.

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Além de acompanhar parte das partidas, Ancelotti se reuniu com os técnicos Paulo Victor, da Seleção Sub-20; Carlos Eduardo Patetuci, da Sub-17; e Guilherme Dalla Déa, da Sub-15. A intenção ampliar a integração entre base e equipe principal, de olho na formação de um grupo para a Copa do Mundo de 2030.

— Essa integração faz parte do projeto, das diretrizes da nova CBF, de uma maior integração entre a seleção principal e todas as seleções de base — declarou o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano.

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O executivo elogiou a decisão da confederação de levar a fase final da Copa do Brasil Sub-15 para o CT da Seleção, principalmente pelo potencial futuro.

— Tenho certeza que num espaço muito curto de tempo, jogadores que hoje estão aqui na Granja podem até já estar na Copa de 2030.

Além de Ancelotti e Caetano, o gerente de Seleções Masculinas, Cícero Souza, também acompanhou o grupo.

Ancelotti se reuniu com técnicos da base da Seleção no Sub-15 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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