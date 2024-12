Vini Jr é eleito o melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024

É do Brasil! Vini Jr foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo no Fifa The Best, nesta terça-feira (17), em cerimônia realizada em Doha, no Catar. O atacante desbancou nomes como Rodri, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lionel Messi na disputa do prêmio oficial da entidade máxima do futebol.

continua após a publicidade

➡️ Yamal diz que Rodri merece o prêmio de melhor jogador do mundo

Com a conquista de Vinícius, um brasileiro volta a ser escolhido como melhor do mundo após 17 anos, quando Kaká recebeu o prêmio após grande temporada pelo Milan em 2007. Além da dupla, Romário (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2004 e 2005) são os outros nomes do Brasil já eleitos pela Fifa.

Vini Jr: números e títulos em 2023/24

Vini Jr foi o principal jogador do Real Madrid na temporada 2023/24, que terminou com as conquistas de La Liga e Champions League. Em 39 jogos, o brasileiro balançou as redes 24 vezes e deu 11 assistências, incluindo gol na decisão europeia diante do Borussia Dortmund, em vitória por 2 a 0.

continua após a publicidade

Vini Jr em 2023-24 pelo Real Madrid:

⚽ 39 jogos ⌛ 3.084 minutos em campo 🥅 24 gols 📤 11 assistências 🏆 Champions League 🏆 La Liga

The Best: indicados a melhor jogador do mundo

Dani Carvajal – Real Madrid

Erling Haaland – Manchester City

Federico Valverde – Real Madrid

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen

Jude Bellingham – Real Madrid

Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal – Barcelona

Lionel Messi – Inter Miami

Rodri – Manchester City

Toni Kroos – Real Madrid

Vinícius Jr – Real Madrid

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional