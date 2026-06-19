Brasil joga para o gasto, bate o Haiti e encaminha vaga na Copa do Mundo Resultado alivia pressão e encaminha classificação aos playoffs do Mundial

FILADÉLFIA, PA (EUA) - Não foi uma exibição muito vistosa, mas o Brasil fez o que se esperava, venceu o Haiti por 3 a 0 nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, chegou à liderança do Grupo C e encaminhou a classificação aos playoffs da Copa do Mundo. Matheus Cunha (2x) e Vini Jr marcaram para a Seleção. Agora, o time de Carlo Ancelotti encara a Escócia na próxima quarta-feira (26), em Miami, para tentar assegurar a liderança da chave.

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Como foi Brasil x Haiti

Seleção aposta na ligação direta e faz três no primeiro tempo

Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr não conseguia ser agudo pela esquerda.

A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo-central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades, e fechou o primeiro tempo vencedo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

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Brasil reduz ritmo, e perde chance de melhorar o saldo

Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo.

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Vini Jr marca o terceiro gol do Brasil diante do Haiti (Foto: Roberto Schimidt/AFP)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O primeiro gol do jogo, marcado com boa dose de oportunismo de Matheus Cunha. Foi a partir daí que o Brasil ficou leve em campo e passou a jogar com mais naturalidade.

Deu aula 🏅

Matheus Cunha marcou os dois primeiros gols do Brasil diante do Haiti, com merecimento. Tem sido um dos mais aplicados taticamente da Seleção, o que muitas vezes o sacrifica como atacante de área.

Ficou abaixo 📉

Raphinha mais uma vez teve atuação abaixo do esperado. Não faltou disposição, mas faltou pontaria, força no chute ou senso de posicionamento — apareceu duas vezes impedido. Saiu ainda no primeiro por lesão.

Ei, juiz!📣

O espanhol Alejandro Hernández fez o simples: apresentou cartão amarelo logo na primeira entrada dura e demonstrou que não seria tolerante com violência. Não teve mais trabalho.

Não vou ver isso sozinho 👀

Douglas Santos teve uma grande oportunidade de marcar o quarto gol do Brasil aos 31 do segundo tempo, mas, mesmo livre, chutou alto, por cima.

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil 3 x 0 Haiti

Copa do Mundo - Grupo C - 2ª rodada

📅 Data e hora: sexta-feira, 19 de junho de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)

🥅 Gols: Matheus Cunha (23'/1ºT), Matheus Cunha (36'/1ºT), Vini Jr (47'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Arcus, Pierrot, Jean Jacques (HAI); Douglas Santos (BRA)

🏟️ Público: 68.324 presentes

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães (Ederson) e Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli); Raphinha (Rayan), Vini Jr (Danilo Santos) e Matheus Cunha (Endrick).

HAITI (Técnico: Sebastien Migne)

Placide; Arcus (Simon), Adé, Duverne, Delcroix e Expérience; Jean Jacques e Bellegarde (Etienne); Casimir (Deedson), Providence (Joseph) e Pierrot (Isidor).

🧑‍⚖️ Árbitro: Alejandro Hernández (ESP), auxiliado por Jose Enrique Naranjo (ESP) e Diego Sánchez (ESP).

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