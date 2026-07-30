Ancelotti prepara renovação na Seleção e vai observar jovens; entenda CBF inicia planejamento para primeira convocação do treinador pós-Copa.

O passado ainda está muito presente nas análises internas da Seleção Brasileira, mas o olhar da comissão técnica já está completamente voltado para o futuro. Eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o Brasil inicia oficialmente o ciclo rumo ao Mundial de 2030 com uma mudança de filosofia liderada por Carlo Ancelotti. O Lance! apurou que a primeira convocação do treinador após a Copa será anunciada na semana do dia 8 de setembro e marcará o início de um processo de renovação mais intenso, com espaço ampliado para jovens talentos e uma integração mais forte entre a equipe principal e as categorias de base.

A lista para a longa Data Fifa de setembro e outubro terá entre 23 e 26 jogadores, mas será na relação ampliada de atletas observados que a renovação ficará ainda mais evidente. O objetivo da comissão técnica é acompanhar um número maior de jovens com potencial para formar a espinha dorsal da Seleção até a Copa do Mundo de 2030.

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Ancelotti retornou ao Brasil e, na última terça-feira, participou de uma reunião com integrantes da comissão técnica e do Departamento de Seleções da CBF para discutir os próximos passos do novo ciclo. O encontro contou também com a presença do técnico da Seleção Sub-20, Paulo Victor, e do auxiliar Lucas Andrade, reforçando uma aproximação entre a equipe principal e as seleções de base, que será uma das marcas do trabalho daqui para frente.

A integração é vista internamente como uma prioridade. Diferentemente do primeiro ciclo de Ancelotti, quando o treinador precisou preparar a equipe para uma Copa do Mundo em pouco mais de um ano, agora haverá tempo para acompanhar a evolução dos atletas desde as categorias inferiores até a equipe principal. Um outro ponto foi definido na reunião da comissão técnica: o perfil dos atletas convocados. A intenção da CBF é que "os jogadores sejam mais identificados com a Seleção, que queiram defender a Seleção Brasileira".

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Esse movimento já começa nesta quinta-feira. Carlo Ancelotti e membros de sua comissão técnica estarão na Granja Comary para acompanhar as finais da Copa do Brasil Sub-15, competição disputada integralmente no centro de treinamento da Seleção Brasileira. A presença do treinador reforça a intenção de observar de perto atletas que poderão fazer parte do projeto para os próximos anos.

Lições da Copa de 2026 ficam como base para o novo ciclo

Embora a eliminação para a Noruega nas oitavas de final tenha encerrado precocemente a campanha brasileira, a avaliação interna feita pela CBF distingue o desempenho esportivo da estrutura montada para o torneio.

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O Lance! apurou que o planejamento logístico recebeu avaliações extremamente positivas. O centro de treinamento escolhido para a preparação da equipe, na região de Nova Jersey, foi considerado o melhor disponível na área, que também sediou a decisão da Copa do Mundo. O hotel utilizado pela delegação também foi alvo de elogios da comissão técnica e dos jogadores pela estrutura oferecida, espaço para treinamentos complementares e condições de recuperação dos atletas.

O trabalho do Departamento de Seleções Masculinas, comandado por Rodrigo Caetano, também foi bastante elogiado internamente pela organização da operação durante todo o Mundial.

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Na análise esportiva, a leitura feita dentro da CBF é que a classificação diante da Noruega permaneceu em aberto durante boa parte do confronto. A avaliação é de que o Brasil criou oportunidades para abrir o placar e que a eliminação acabou sendo definida apenas no último quarto da partida, quando os noruegueses conseguiram decidir o jogo.

Outro detalhe revelado pelo Lance! mostra que Brasil e Noruega quase se enfrentaram antes mesmo da Copa do Mundo. A seleção europeia era uma das adversárias cogitadas para o último amistoso preparatório da equipe de Ancelotti. No entanto, os noruegueses optaram por enfrentar o Marrocos no dia 7 de junho. Com isso, o Brasil reorganizou sua programação e disputou o amistoso diante do Egito, em 6 de junho, em Cleveland.

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Outro ponto importante diz respeito a Neymar. O Lance! apurou que o camisa 10 tinha chances reais de iniciar a Copa do Mundo como titular da Seleção. A comissão técnica planejava utilizar as cerca de três semanas de preparação antes da estreia para colocar o atacante em sua melhor condição física, além de observá-lo nos dois amistosos preparatórios, período que serviria para consolidar — ou não — sua vaga entre os onze iniciais.

Esse planejamento, porém, foi interrompido pela lesão de grau 2 na panturrilha direita. A gravidade do problema só foi confirmada após a ressonância magnética realizada no dia da apresentação à Seleção. O atraso na recuperação comprometeu a preparação ideal do atacante e, quando retornou durante o Mundial, encontrou uma equipe atuando em alta intensidade, cenário que reduziu significativamente suas possibilidades de assumir a condição de titular.

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Agora, encerrado o ciclo da Copa de 2026, a prioridade da comissão técnica passa a ser outra. Com quatro anos de trabalho pela frente, Ancelotti terá tempo para implementar uma integração permanente entre a Seleção principal e a base, ampliar o número de jovens observados e construir uma equipe pensando não apenas na próxima Data Fifa, mas principalmente no objetivo maior: recolocar o Brasil na disputa pelo título mundial em 2030.

Primeiros amistosos pós-Copa do Mundo

Os primeiros compromissos serão diante da Austrália. O Brasil fará dois jogos diante dos rivais: o primeiro, no dia 25 de setembro, em Townsville, enquanto o segundo está marcado para 29 de setembro, em Brisbane. Na mesma Data Fifa, a Seleção ainda vai enfrentar a Índia, em Calcutá — data ainda não confirmada no início de outubro.

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