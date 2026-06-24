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Qual é a sua nota para o trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira?

Treinador está em momento decisivo no comando do Brasil

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
24/06/2026 06:46
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Carlo Ancelotti em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto:: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Carlo Ancelotti em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto:: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

No comando da Seleção Brasileira desde maio de 2025, Carlo Ancelotti vive um momento inédito em sua vitoriosa carreira. Ao completar 67 anos de idade recentemente, o treinador italiano trocou as tradicionais férias em família pela concentração nos Estados Unidos com um único e claro objetivo: conquistar o tão sonhado hexacampeonato mundial no dia 19 de julho, no MetLife Stadium. Acostumado a empilhar taças na Europa, ele abraçou o desafio de dirigir a equipe mais vencedora da história das Copas.

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    Ancelotti pela Seleção na Copa do Mundo

    No dia a dia, Ancelotti tem implementado sua filosofia característica. Diferente de técnicos que exigem movimentos muito mecanizados, ele foca no ensino de princípios coletivos, garantindo que tanto os titulares quanto os reservas compreendam a mesma estrutura de jogo, inclusive misturando os times nos treinos. Sua premissa é simples: todos precisam estar perfeitamente prontos para atuar quando acionados. O ambiente nos treinos costuma ser leve, priorizando atividades com bola e tomada de decisão, enquanto o sistema tático é moldado para se adaptar às características individuais de quem entra em campo.

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    Ancelotti conversa com Marquinhos e Neymar durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
    Ancelotti conversa com Marquinhos e Neymar durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

    Outra marca de seu trabalho no Brasil tem sido a estratégia de manter o mistério. Assim como fazem outros comandantes da elite europeia, Ancelotti optou por revelar os onze titulares aos atletas apenas horas antes da estreia no Mundial. A medida visa manter todo o elenco focado e preparado para qualquer cenário.

    Contudo, o caminho neste início de Copa do Mundo não tem sido isento de tensão. Após o empate por 1 a 1 contra o Marrocos na estreia, o treinador exibiu uma faceta pouco vista: a impaciência. Conhecido por sua enorme simpatia e cordialidade, o italiano demonstrou forte incômodo com os questionamentos da imprensa sobre as substituições e com problemas operacionais na entrevista coletiva, passando com semblante fechado pela zona mista.

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    No jogo seguinte, vitória fácil contra o Haiti por 3 a 0. Os questionamentos sobre os jovens Endrick e Rayan cessaram, já que os utilizou no jogo mais fácil da fase de grupos e afastou a pressão. E agora ele terá um novo questionamento: como pretende utilizar Neymar, que está de volta à equipe?

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