Qual é a sua nota para o trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira? Treinador está em momento decisivo no comando do Brasil

No comando da Seleção Brasileira desde maio de 2025, Carlo Ancelotti vive um momento inédito em sua vitoriosa carreira. Ao completar 67 anos de idade recentemente, o treinador italiano trocou as tradicionais férias em família pela concentração nos Estados Unidos com um único e claro objetivo: conquistar o tão sonhado hexacampeonato mundial no dia 19 de julho, no MetLife Stadium. Acostumado a empilhar taças na Europa, ele abraçou o desafio de dirigir a equipe mais vencedora da história das Copas.

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Levando em conta tudo o que foi apresentado nos bastidores e em campo, como você avalia o rendimento geral do técnico italiano até aqui? Deixe a sua nota na nossa enquete!

Ancelotti pela Seleção na Copa do Mundo

No dia a dia, Ancelotti tem implementado sua filosofia característica. Diferente de técnicos que exigem movimentos muito mecanizados, ele foca no ensino de princípios coletivos, garantindo que tanto os titulares quanto os reservas compreendam a mesma estrutura de jogo, inclusive misturando os times nos treinos. Sua premissa é simples: todos precisam estar perfeitamente prontos para atuar quando acionados. O ambiente nos treinos costuma ser leve, priorizando atividades com bola e tomada de decisão, enquanto o sistema tático é moldado para se adaptar às características individuais de quem entra em campo.

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Ancelotti conversa com Marquinhos e Neymar durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

Outra marca de seu trabalho no Brasil tem sido a estratégia de manter o mistério. Assim como fazem outros comandantes da elite europeia, Ancelotti optou por revelar os onze titulares aos atletas apenas horas antes da estreia no Mundial. A medida visa manter todo o elenco focado e preparado para qualquer cenário.

Contudo, o caminho neste início de Copa do Mundo não tem sido isento de tensão. Após o empate por 1 a 1 contra o Marrocos na estreia, o treinador exibiu uma faceta pouco vista: a impaciência. Conhecido por sua enorme simpatia e cordialidade, o italiano demonstrou forte incômodo com os questionamentos da imprensa sobre as substituições e com problemas operacionais na entrevista coletiva, passando com semblante fechado pela zona mista.

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No jogo seguinte, vitória fácil contra o Haiti por 3 a 0. Os questionamentos sobre os jovens Endrick e Rayan cessaram, já que os utilizou no jogo mais fácil da fase de grupos e afastou a pressão. E agora ele terá um novo questionamento: como pretende utilizar Neymar, que está de volta à equipe?

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