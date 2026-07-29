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Neymar indica fim de carreira na Seleção e vira assunto: 'Isso aí'

Neymar deixou claro que não deve voltar a atuar pelo Brasil

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
29/07/2026 08:33
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Neymar com a camisa da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026
Neymar no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

O Santos venceu a sua partida contra o Universidad Central da Venezuela, na última terça-feira (28), pelo placar de 4 a 2, na Vila Belmiro. Na zona-mista, depois da vitória na Sul-Americana, Neymar parou para falar com alguns jornalistas e se pronunciou sobre uma possível continuidade na Seleção Brasileira.

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De acordo com o camisa 10 do Peixe, ele não deve mais atuar pelo Brasil. Veja como os internautas reagiram na web:

Neymar celebra gol do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar celebra gol do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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Veja o que Neymar disse:

— Meu momento na Seleção já foi. Fiz história, fui muito feliz, dei meu sangue, minha vida. Sempre briguei e lutei pela Amarelinha, mas agora não quero mais - finalizou.

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Como foi a partida?

Texto de: Juliana Yamaoka.

O Santos começou a partida levando um susto logo no primeiro lance. Adonis Frías errou o recuo para Gabriel Brazão, e Samuel Sosa aproveitou a falha para encobrir o goleiro e abrir o placar para a equipe venezuelana.

Na sequência, Barreal acionou Gabriel Barbosa pela esquerda, mas o atacante foi flagrado em impedimento. Pouco depois, Gabriel Menino voltou a procurar o camisa 9, que novamente estava em posição irregular. Aos 10 minutos, Gabigol recebeu passe de Oliva, balançou as redes após finalizar cruzado, mas o lance foi anulado por mais um impedimento. Aos 13, o Peixe criou boa oportunidade com Rollheiser, que roubou a bola no meio-campo e acionou Willian Arão. O volante lançou Gabriel Barbosa na área, e o atacante bateu cruzado para boa defesa de Schiavone.

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Apesar de controlar a posse de bola, o Santos encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. Aos 33 minutos, Miguelito arriscou da entrada da área após lançamento de Willian Arão, mas parou na defesa do goleiro da Universidad Central. No lance seguinte, Arão perdeu a bola para Mosquera, que avançou pela esquerda e encontrou Zapata na entrada da área. O atacante finalizou, mas Gabriel Brazão fez a defesa.

O empate veio apenas aos 38 minutos. Miguelito, que ganhou uma vaga entre os titulares ao lado de Barreal e Gabriel Barbosa, aproveitou a oportunidade para deixar tudo igual no placar.

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No intervalo, Cuca promoveu mudanças e colocou Neymar, Lucas Veríssimo e Gabriel Bontempo em campo. O camisa 10 mudou a dinâmica da partida e deu a assistência para Gabriel Barbosa marcar o gol da virada santista. Com Neymar em campo, o Santos passou a controlar as ações com mais tranquilidade.

Aos 19 minutos, Gabriel Menino ampliou o placar e comemorou com os companheiros que faziam o aquecimento à beira do gramado. Após chute de Gabriel Barbosa que acertou a trave, o volante aproveitou o rebote para completar para as redes.

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Ainda houve tempo para Rony marcar nos acréscimos e fechar a vitória santista por 4 a 2.

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