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Gabriel Martinelli e Isabella Rousso se casam em cerimônia intimista

O casal celebrou a união em uma festa de dois dias para 40 convidados

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
28/07/2026 20:11
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Casamento entre Gabriel Martinelli e Isabella Rousso
Casamento entre Gabriel Martinelli e Isabella Rousso (Foto: Reprodução)

Jogador da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, Gabriel Martinelli casou no último domingo (26) com Isabella Rousso, em uma cerimônia intimista para 40 convidados, em Santorini, na Grécia. O aleta do Arsenal, de 25 anos, e a médica carioca, de 24, estão juntos desde 2021.

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O casal manteve a celebração em sigilo até esta terça-feira (28), O evento aconteceu no Aion Santorini Wedding Venue, espaço privado localizado em Fira, no lado da caldeira. Voltado a celebrações intimistas, o local tem vista para o mar, o vulcão e o pôr do sol de Santorini.

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A celebração aconteceu ao longo de dois dias e reuniu experiências personalizadas. Em um perfume bar, cada convidado pôde criar a própria fragrância e levá-la como lembrança do casamento. A programação também incluiu a chegada dos noivos de helicóptero ao pré-wedding e um jantar com vista para a caldeira de Santorini.

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Confira as fotos:

Casamento entre Gabriel Martinelli e Isabella Rousso
Casamento entre Gabriel Martinelli e Isabella Rousso (Foto: Reprodução)
Casamento entre Gabriel Martinelli e Isabella Rousso
Casamento entre Gabriel Martinelli e Isabella Rousso (Foto: Reprodução)
Casamento entre Gabriel Martinelli e Isabella Rousso
Casamento entre Gabriel Martinelli e Isabella Rousso (Foto: Reprodução)

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