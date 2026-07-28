Gabriel Martinelli e Isabella Rousso se casam em cerimônia intimista O casal celebrou a união em uma festa de dois dias para 40 convidados

Jogador da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, Gabriel Martinelli casou no último domingo (26) com Isabella Rousso, em uma cerimônia intimista para 40 convidados, em Santorini, na Grécia. O aleta do Arsenal, de 25 anos, e a médica carioca, de 24, estão juntos desde 2021.

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O casal manteve a celebração em sigilo até esta terça-feira (28), O evento aconteceu no Aion Santorini Wedding Venue, espaço privado localizado em Fira, no lado da caldeira. Voltado a celebrações intimistas, o local tem vista para o mar, o vulcão e o pôr do sol de Santorini.

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A celebração aconteceu ao longo de dois dias e reuniu experiências personalizadas. Em um perfume bar, cada convidado pôde criar a própria fragrância e levá-la como lembrança do casamento. A programação também incluiu a chegada dos noivos de helicóptero ao pré-wedding e um jantar com vista para a caldeira de Santorini.

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Confira as fotos:

Casamento entre Gabriel Martinelli e Isabella Rousso (Foto: Reprodução)

Casamento entre Gabriel Martinelli e Isabella Rousso (Foto: Reprodução)

Casamento entre Gabriel Martinelli e Isabella Rousso (Foto: Reprodução)

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