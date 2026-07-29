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Brasil vai enfrentar a Índia em amistoso em outubro; entenda

Além dos jogos na Austrália, Seleção fará mais um amistoso em outubro

PorMárcio IannaccaRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 17:18
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Carlo Ancelotti de blusa preta durante reunião da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti durante reunião com a comissão da Seleção Brasileira (Foto: Samara Moumei / CBF)

A CBF está prestes a confirmar mais um compromisso da Seleção Brasileira para a super Data Fifa de setembro e outubro. A entidade finaliza os últimos detalhes para a realização de um amistoso diante da Índia, em Calcutá. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Lance!

O duelo diante dos indianos fará parte do primeiro período de preparação da equipe comandada por Carlo Ancelotti, visando à Copa do Mundo de 2030. Antes disso, a CBF já havia oficializado outros dois amistosos contra a Austrália. O primeiro será disputado no dia 25 de setembro, em Townsville, enquanto o segundo está marcado para 29 de setembro, em Brisbane.

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Os compromissos representarão o início de um novo ciclo para a Seleção Brasileira após a frustrante campanha na Copa do Mundo de 2026. O Brasil acabou eliminado ainda nas oitavas de final ao ser derrotado por 2 a 1 pela Noruega, encerrando de forma precoce sua participação no Mundial.

A tendência é que a primeira convocação de Carlo Ancelotti depois da Copa aconteça na semana do dia 8 de setembro. A expectativa dentro da CBF é de que o treinador promova uma ampla renovação na lista de convocados, apostando em diversos jovens talentos e iniciando um processo de rejuvenescimento do elenco em relação ao grupo que disputou o Mundial de 2026.

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Nas reuniões realizadas após o retorno de Ancelotti ao Brasil, a comissão técnica e a direção da CBF definiram o cronograma de preparação para o próximo ciclo mundialista. A estratégia prevê que os amistosos restantes de 2026 sejam utilizados justamente para acelerar essa renovação e ampliar a observação de novos jogadores.

O planejamento da entidade também estabelece metas para os anos seguintes. No primeiro semestre de 2027, a intenção é aumentar o nível de dificuldade dos amistosos, priorizando confrontos diante de seleções europeias. Já na segunda metade daquele ano, a Seleção iniciará a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030.

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A expectativa da comissão técnica é que, em 2028, a equipe já tenha uma base consolidada, com um grupo mais definido e testado. O objetivo é chegar à disputa da Copa América daquele ano com um time competitivo e entrosado, utilizando o torneio como etapa importante da preparação para a reta final das Eliminatórias e, posteriormente, para o Mundial de 2030.

Além dos compromissos de setembro e outubro, a CBF também está perto de definir a agenda da Data Fifa de novembro. A Seleção Brasileira deverá disputar um torneio amistoso em Cingapura, enfrentando a equipe da casa, além de Paraguai e Japão. A expectativa é que o anúncio oficial dos confrontos ocorra nos próximos meses, completando o calendário da equipe nacional em seu primeiro ano de reconstrução rumo à Copa do Mundo de 2030.

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Carlo Ancelotti reunido com a comissão da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti durante reunião com a comissão da Seleção Brasileira (Foto: Samara Moumei / CBF)

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