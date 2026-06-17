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Incomum? Estratégia de Ancelotti é adotada por outros da elite europeia

Jogadores souberam da escalação da estreia horas antes do jogo

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
17/06/2026 07:55
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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti decidiu anunciar a escalação aos jogadores apenas horas antes do jogo com o Marrocos (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A estreia do Brasil na Copa do Mundo diante do Marrocos foi antecedida por muito mistério na escalação. Havia um consenso entre quem acompanha o dia a dia da Seleção Brasileira nos Estados Unidos sobre oito titulares, mas as duas laterais e um dos atacantes eram uma incógnita. Ao longo da semana, o técnico Carlo Ancelotti treinara diferentes formações, e só confirmou aos jogadores quem iria alinhar para a partida momentos antes de a delegação deixar o hotel The Ridge, onde está concentrada, e se dirigir ao MetLife, local da partida.

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    Apesar de muita gente ter considerado a atitude de Ancelotti incomum, a prática de "esconder" a escalação dos próprios atletas é adotada por outros treinadores na Europa.  

    — Já tive muitos outros treinadores na Europa que não passavam a escalação durante a semana, ou até no dia antes do jogo, para que todos pudessem estar preparados. E esse jogo (com Marrocos) o mister (Ancelotti) fez isso com a gente. Todos estavam preparados, estavam focados. Acho que isso também dá oportunidade de todos se prepararem antes dos jogos — disse nessa terça-feira o lateral-esquerdo da Seleção Douglas Santos, que joga na Rússia e teve passagens por Itália e Alemanha.

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    A opção por não antecipar a escalação aos atletas é, ou já foi adotada, por treinadores da elite europeia por diferentes razões. Técnico da seleção francesa desde 2012 e atualmente comandando a equipe na quarta Copa do Mundo consecutiva, Didier Deschamps fez isso durante a Eurocopa de 2024. O motivo: evitar vazamentos.

    — Talvez tenha mais a ver com esconder coisas de vocês (jornalistas) do que conosco. Inevitavelmente, há danos colaterais. É difícil para o treinador quando ele está tentando implementar sua estratégia, porque a informação vaza antes mesmo do treino terminar. Não é nada agradável ver que, depois de tanto trabalho, a mídia já está sabendo de algo no final da sessão — disse na ocasião o meia francês Adrien Rabiot, na véspera da semifinal da Euro entre França e Espanha.

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    Carlo Ancelotti, técnico da Seleção, durante treino do Brasil nos EUA
    Treinador tem testado diferentes formações para a Seleção na Copa (Foto: Mauro Pimentel/ AFP)

    O espanhol Pep Guardiola, que deixou recentemente o Manchester City após dez temporadas, também já deixou os jogadores algumas vezes sem saber se iriam para o jogo. O motivo, porém, era mais inusitado.

    Em 2021, em entrevista ao podcast MIDMID, Kevin De Bruyne disse que Guardiola era tão dedicado a explicar o esquema tático aos jogadores que muitas vezes "esquecia" de dizer a eles quem efetivamente iria alinhar para a partida.

    No Barcelona, Hansi Flick também tem o hábito de às vezes não antecipar ao elenco o time que irá a campo, mas no caso dele o motivo é outro. Segundo o periódico catalão "Sport", Flick costuma avisar individualmente a cada um dos jogadores. A ideia é passar instruções mais claras e motivá-los.

    Para Douglas Santos, a atitude Carlo Ancelotti em apenas revelar o time antes de a delegação ir para o estádio não atrapalha em campo e tem efeito positivo: deixar todo o elenco focado e preparado para entrar em campo.

    — Copa do Mundo é tiro curto e pode cobrar caro. Ele mostrou a equipe antes de a gente sair para o estádio. Todos estavam focados, todos estavam muito bem preparados para esse momento.

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