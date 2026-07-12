logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Novo ciclo: jovens que atuam no Brasil podem receber primeira chance com Ancelotti

Talentos despontam no Brasileirão e aguardam oportunidade com a Amarelinha

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti assiste ao jogo do Brasileirão entre Athletico-PR e Flamengo
Carlo Ancelotti assiste ao jogo do Brasileirão entre Athletico-PR e Flamengo (Foto: Geraldo Bubniak / AGB / Folhapress)

Carregando conteúdo exclusivo...

Ao fim desta Copa do Mundo, começa um novo ciclo para a Seleção Brasileira, com a expectativa de reformulação no elenco de Carlo Ancelotti. E quais novidades podem pintar em convocações futuras? A seguir, o Lance! lista nomes que atuam no Brasil, de no máximo 25 anos e que ainda não foram chamados pelo técnico italiano. Fique de olho!

  • Endrick se lamenta após chance desperdiçada no jogo entre Brasil e Noruega

    Crise na Seleção Brasileira é reflexo de mau momento na base

    Seleção Brasileira
    Há 1 dia
  • Otávio em treinamento na Toca da Raposa II

    Aposta do Setorista: Otávio desponta em briga entre goleiros para ciclo de Ancelotti para 2030

    Futebol Nacional
    Há 1 dia
  • Lukas Zuccarello tenta superar marcador na corrida na partida de estreia do Vasco na Sul-Americana contra o Barracas Central

    Aposta do Setorista: Zuccarello desponta como promessa do Vasco para a próxima Copa

    Vasco
    Há 1 dia

    • ➡️ Monte a sua Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2030!

    Possíveis novas caras da Seleção Brasileira

    Goleiros

    Titular da Seleção Brasileira nas últimas duas Copas, Alisson é incerteza para o ciclo aos 33 anos de idade. Sem reposições à altura no momento, a comissão técnica deve buscar goleiros que possam crescer ao longo dos próximos quatro anos. Dois candidatos são Gabriel Brazão e Pedro Morisco, respectivos titulares de Santos e Coritiba.

    continua após a publicidade
  • Mbappé conduzindo a bola em campo

    França busca revanche contra a Espanha em semifinal da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas
  • Julián Alvaréz comemorando gol em vitória da Argentina na Copa do Mundo

    Golaço em Argentina x Suíça enlouquece torcedores: 'Absurdo'

    Fora de Campo
    Há 4 horas
  • IA crava que Yuri Alberto será o destaque da partida (Foto: Agência Corinthians)

    O que assistir no dia sem jogos da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 horas

    • Gabriel Brazão

    • Idade: 25 anos
    • Clube: Santos
    • Jogos nesta temporada: 32 de 35 possíveis

    Pedro Morisco

    • Idade: 22 anos
    • Clube: Coritiba
    • Jogos nesta temporada: 9 de 30 possíveis*

    *Morisco teve lesão séria no ombro e, por isso, desfalcou o Coritiba em várias partidas

    Gabriel Brazão celebra durante partida entre Santos e Coritiba
    Gabriel Brazão celebra durante partida entre Santos e Coritiba (Foto: Luis Garcia / AGIF / Folhapress)

    ➡️ Devastado por lesões, Brasil se despede da Copa atormentado pelo 'e se…?'

    Zagueiros

    A zaga brasileira é formada por dois jogadores que fizeram grandes temporadas por seus clubes: Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG), mas o segundo já tem 32 anos. A maioria dos jovens promissores brasileiros na posição já atua na Europa, como Murillo (Forest) e Vitor Reis (Manchester City), mas quem desponta chamando atenção é Arthur Dias.

    Arthur Dias

    • Idade: 19 anos
    • Clube: Athletico-PR
    • Jogos nesta temporada: 21 de 32 possíveis
    Arthur Dias olha concentrado durante duelo entre Athletico-PR e Atlético-GO
    Arthur Dias olha concentrado durante duelo entre Athletico-PR e Atlético-GO (Foto: Heber Gomes / AGIF / Folhapress)

    ➡️ Crise na Seleção Brasileira é reflexo de mau momento na base

    Laterais

    A lateral talvez seja a posição mais carente do futebol brasileiro atualmente. Danilo e Alex Sandro, de 34 e 35 anos, respectivamente, dificilmente farão parte do novo ciclo. Mesmo Douglas Santos, "achado" de Ancelotti, já é um jogador de 32 anos. Por isso, é esperado que atletas em ascensão no futebol nacional sejam testados pela comissão técnica da Seleção Brasileira.

    continua após a publicidade

    Matheuzinho (lateral-direito)

    • Idade: 25 anos
    • Clube: Corinthians
    • Jogos nesta temporada: 31 de 37 possíveis

    Khellven (lateral-direito)

    • Idade: 25 anos
    • Clube: Palmeiras
    • Jogos nesta temporada: 27 de 38 possíveis

    Cuiabano (lateral-esquerdo)

    • Idade: 23 anos
    • Clube: Vasco
    • Jogos nesta temporada: 14 de 29 possíveis

    Kauã Prates (lateral-esquerdo)

    • Idade: 17 anos
    • Clube: Cruzeiro
    • Jogos nesta temporada: 6 de 37 possíveis*

    *A expectativa é que receba mais chances com a saída de Kaiki Bruno para o Como

    Cuiabano recebe a bola em jogo do Vasco na Copa Sul-Americana
    Cuiabano recebe a bola em jogo do Vasco na Copa Sul-Americana (Foto: Alexandre Durão / Zimel Press / Folhapress)

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Meio-campistas

    O meio-campo é outro setor carente da Seleção Brasileira. O volante titular, Casemiro, de 34 anos, provavelmente não chegará na melhor forma à próxima Copa do Mundo. Jogadores já testados, como João Gomes e Andrey Santos, devem receber mais chances. Mas também há atletas do Brasileirão no aguardo de uma oportunidade com a Amarelinha.

    Martinelli

    • Idade: 24 anos
    • Clube: Fluminense
    • Jogos nesta temporada: 24 de 36 possíveis

    Breno Bidon

    • Idade: 21 anos
    • Clube: Corinthians
    • Jogos nesta temporada: 31 de 37 possíveis

    André

    • Idade: 20 anos
    • Clube: Corinthians
    • Jogos nesta temporada: 29 de 37 possíveis

    Evertton Araújo

    • Idade: 23 anos
    • Clube: Flamengo
    • Jogos nesta temporada: 27 de 41 possíveis

    Gabriel Bontempo

    • Idade: 21 anos
    • Clube: Santos
    • Jogos nesta temporada: 27 de 35 possíveis
    Breno Bidon conduz Corinthians ao ataque, marcado por jogador do São Paulo
    Breno Bidon conduz Corinthians ao ataque, marcado por Ferreirinha, do São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF / Folhapress)

    + Aposte em diversos jogos da Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Atacantes

    O ataque é o setor do campo em que a Seleção Brasileira tem base mais sólida: Vini Jr e Rodrygo devem manter o alto nível até a próxima Copa, assim como Estêvão, Endrick e Rayan provavelmente se desenvolverão ainda mais. Mas o Brasil continua produzindo ótimos jogadores, especialmente para os lados do campo, e outras opções surgem como alternativas para o ciclo.

    Allan

    • Idade: 22 anos
    • Clube: Palmeiras
    • Jogos nesta temporada: 34 de 38 possíveis

    Gabriel Mec

    • Idade: 18 anos
    • Clube: Grêmio
    • Jogos nesta temporada: 28 de 37 possíveis

    Lucas Ronier

    • Idade: 21 anos
    • Clube: Coritiba
    • Jogos nesta temporada: 23 de 30 possíveis
    Gabriel Mec celebra gol pelo Grêmio contra o Corinthians
    Gabriel Mec celebra gol pelo Grêmio contra o Corinthians (Foto: Richard Ducker / DiaEsportivo / Folhapress)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Neymar se lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Neymar participa de torneio de poker após eliminação na Copa; veja vídeo

    Há 6 horas
    Ronaldo Fenômeno faz partiicpação em pré jogo de Noruega x Inglaterra na CazéTV

    Copa do Mundo 2026

    Ronaldo Fenômeno reage à queda em ranking de artilheiros da Copa do Mundo

    Há 8 horas
    O atacante inglês nº 9 Harry Kane e o atacante norueguês nº 9 Erling Braut Haaland se abraçam após a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Noruega e Inglaterra, no Estádio de Miami

    Copa do Mundo 2026

    Eliminação da Noruega quebra escrita histórica envolvendo a Seleção Brasileira

    Há 8 horas
    Harry Kane em ação no jogo da Inglaterra contra Noruega pela Copa do Mundo de 2026

    Fora de Campo

    Brasileiros lamentam Inglaterra x Noruega na Copa do Mundo: 'Loucura'

    Há 11 horas
    Teve carnaval antes de Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo, em Miami

    Copa do Mundo 2026

    'Deu um probleminha', dizem brasileiros 'perdidos' em Noruega x Inglaterra

    Há 11 horas
    Neymar chorando sentado em campo

    Seleção Brasileira

    Como você avalia a atuação do Brasil na Copa do Mundo? Vote

    Há 12 horas
    Mais LANCE!
    Endrick, Raphinha e Lucas Paquetá conversam após o fim do jogo amistoso entre Brasil e Panamá

    Al-Hilal formaliza proposta milionária para tirar Raphinha do Barcelona

    Técnico brasileiro Carlo Ancelotti durante a partida contra a Noruega.

    Após queda do Brasil na Copa, jornal alemão revela anotações de Ancelotti deixadas no vestiário

    Weverton, Neymar e Léo Pereira protestam durante eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Brasil ainda é o País do futebol? Veja o que pensam jornalistas europeus

    Carlo Ancelotti comanda treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos

    Novo ciclo: jovens que atuam no exterior podem receber primeira chance com Ancelotti

    Ancelotti na eliminação no Brasil da Copa do Mundo

    Escale a Seleção Brasileira: monte o time ideal para a Copa do Mundo de 2030

    Léo Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Santos e Luiz Henrique, durante treino da Seleção Brasileira

    Jogador da Seleção Brasileira anuncia que será pai pela segunda vez

    Vinicius Jr. durante a partida contra o Haiti, duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

    Vini Jr desabafa após eliminação do Brasil na Copa: 'Frustração absurda'

    Neymar Jr., jogador do Brasil, durante a partida das oitavas de final entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo da FIFA, no New York New Jersey Stadium, em East Rutherford, Estados Unidos, no domingo, 5 de julho de 2026

    Lúcio de Castro: nos meus pesadelos, Neymar ainda ri aos 45 do 2º tempo

    Endrick se lamenta após chance desperdiçada no jogo entre Brasil e Noruega

    Crise na Seleção Brasileira é reflexo de mau momento na base

    Mbappé comemorando

    França iguala Brasil com classificação na Copa; veja

    O atacante francês nº 7, Ousmane Dembélé, cumprimenta com um high-five o atacante francês nº 10, Kylian Mbappé, ao deixar o campo após ser substituído durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston

    Mbappé e Dembélé repetem marca histórica do Brasil de 2002 na Copa

    Dudinha no hospital após cirurgia no joelho. (Reprodução/redes sociais)

    Dudinha passa por cirurgia no joelho em São Paulo e inicia recuperação após lesão

    Luiz Henrique e Pedrinho no Zenit juntos

    Em alta no Zenit, dupla brasileira mira chance em novo ciclo da Seleção