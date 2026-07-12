Novo ciclo: jovens que atuam no Brasil podem receber primeira chance com Ancelotti Talentos despontam no Brasileirão e aguardam oportunidade com a Amarelinha

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Ao fim desta Copa do Mundo, começa um novo ciclo para a Seleção Brasileira, com a expectativa de reformulação no elenco de Carlo Ancelotti. E quais novidades podem pintar em convocações futuras? A seguir, o Lance! lista nomes que atuam no Brasil, de no máximo 25 anos e que ainda não foram chamados pelo técnico italiano. Fique de olho!

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Possíveis novas caras da Seleção Brasileira

Goleiros

Titular da Seleção Brasileira nas últimas duas Copas, Alisson é incerteza para o ciclo aos 33 anos de idade. Sem reposições à altura no momento, a comissão técnica deve buscar goleiros que possam crescer ao longo dos próximos quatro anos. Dois candidatos são Gabriel Brazão e Pedro Morisco, respectivos titulares de Santos e Coritiba.

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Gabriel Brazão

Idade: 25 anos

Clube: Santos

Jogos nesta temporada: 32 de 35 possíveis

Pedro Morisco

Idade: 22 anos

Clube: Coritiba

Jogos nesta temporada: 9 de 30 possíveis*

*Morisco teve lesão séria no ombro e, por isso, desfalcou o Coritiba em várias partidas

Gabriel Brazão celebra durante partida entre Santos e Coritiba (Foto: Luis Garcia / AGIF / Folhapress)

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Zagueiros

A zaga brasileira é formada por dois jogadores que fizeram grandes temporadas por seus clubes: Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG), mas o segundo já tem 32 anos. A maioria dos jovens promissores brasileiros na posição já atua na Europa, como Murillo (Forest) e Vitor Reis (Manchester City), mas quem desponta chamando atenção é Arthur Dias.

Arthur Dias

Idade: 19 anos

Clube: Athletico-PR

Jogos nesta temporada: 21 de 32 possíveis

Arthur Dias olha concentrado durante duelo entre Athletico-PR e Atlético-GO (Foto: Heber Gomes / AGIF / Folhapress)

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Laterais

A lateral talvez seja a posição mais carente do futebol brasileiro atualmente. Danilo e Alex Sandro, de 34 e 35 anos, respectivamente, dificilmente farão parte do novo ciclo. Mesmo Douglas Santos, "achado" de Ancelotti, já é um jogador de 32 anos. Por isso, é esperado que atletas em ascensão no futebol nacional sejam testados pela comissão técnica da Seleção Brasileira.

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Matheuzinho (lateral-direito)

Idade: 25 anos

Clube: Corinthians

Jogos nesta temporada: 31 de 37 possíveis

Khellven (lateral-direito)

Idade: 25 anos

Clube: Palmeiras

Jogos nesta temporada: 27 de 38 possíveis

Cuiabano (lateral-esquerdo)

Idade: 23 anos

Clube: Vasco

Jogos nesta temporada: 14 de 29 possíveis

Kauã Prates (lateral-esquerdo)

Idade: 17 anos

Clube: Cruzeiro

Jogos nesta temporada: 6 de 37 possíveis*

*A expectativa é que receba mais chances com a saída de Kaiki Bruno para o Como

Cuiabano recebe a bola em jogo do Vasco na Copa Sul-Americana (Foto: Alexandre Durão / Zimel Press / Folhapress)

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Meio-campistas

O meio-campo é outro setor carente da Seleção Brasileira. O volante titular, Casemiro, de 34 anos, provavelmente não chegará na melhor forma à próxima Copa do Mundo. Jogadores já testados, como João Gomes e Andrey Santos, devem receber mais chances. Mas também há atletas do Brasileirão no aguardo de uma oportunidade com a Amarelinha.

Martinelli

Idade: 24 anos

Clube: Fluminense

Jogos nesta temporada: 24 de 36 possíveis

Breno Bidon

Idade: 21 anos

Clube: Corinthians

Jogos nesta temporada: 31 de 37 possíveis

André

Idade: 20 anos

Clube: Corinthians

Jogos nesta temporada: 29 de 37 possíveis

Evertton Araújo

Idade: 23 anos

Clube: Flamengo

Jogos nesta temporada: 27 de 41 possíveis

Gabriel Bontempo

Idade: 21 anos

Clube: Santos

Jogos nesta temporada: 27 de 35 possíveis

Breno Bidon conduz Corinthians ao ataque, marcado por Ferreirinha, do São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini / AGIF / Folhapress)

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Atacantes

O ataque é o setor do campo em que a Seleção Brasileira tem base mais sólida: Vini Jr e Rodrygo devem manter o alto nível até a próxima Copa, assim como Estêvão, Endrick e Rayan provavelmente se desenvolverão ainda mais. Mas o Brasil continua produzindo ótimos jogadores, especialmente para os lados do campo, e outras opções surgem como alternativas para o ciclo.

Allan

Idade: 22 anos

Clube: Palmeiras

Jogos nesta temporada: 34 de 38 possíveis

Gabriel Mec

Idade: 18 anos

Clube: Grêmio

Jogos nesta temporada: 28 de 37 possíveis

Lucas Ronier

Idade: 21 anos

Clube: Coritiba

Jogos nesta temporada: 23 de 30 possíveis