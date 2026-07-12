Novo ciclo: jovens que atuam no Brasil podem receber primeira chance com Ancelotti
Talentos despontam no Brasileirão e aguardam oportunidade com a Amarelinha
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Ao fim desta Copa do Mundo, começa um novo ciclo para a Seleção Brasileira, com a expectativa de reformulação no elenco de Carlo Ancelotti. E quais novidades podem pintar em convocações futuras? A seguir, o Lance! lista nomes que atuam no Brasil, de no máximo 25 anos e que ainda não foram chamados pelo técnico italiano. Fique de olho!
Crise na Seleção Brasileira é reflexo de mau momento na base
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Possíveis novas caras da Seleção Brasileira
Goleiros
Titular da Seleção Brasileira nas últimas duas Copas, Alisson é incerteza para o ciclo aos 33 anos de idade. Sem reposições à altura no momento, a comissão técnica deve buscar goleiros que possam crescer ao longo dos próximos quatro anos. Dois candidatos são Gabriel Brazão e Pedro Morisco, respectivos titulares de Santos e Coritiba.
Gabriel Brazão
- Idade: 25 anos
- Clube: Santos
- Jogos nesta temporada: 32 de 35 possíveis
Pedro Morisco
- Idade: 22 anos
- Clube: Coritiba
- Jogos nesta temporada: 9 de 30 possíveis*
*Morisco teve lesão séria no ombro e, por isso, desfalcou o Coritiba em várias partidas
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Zagueiros
A zaga brasileira é formada por dois jogadores que fizeram grandes temporadas por seus clubes: Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG), mas o segundo já tem 32 anos. A maioria dos jovens promissores brasileiros na posição já atua na Europa, como Murillo (Forest) e Vitor Reis (Manchester City), mas quem desponta chamando atenção é Arthur Dias.
Arthur Dias
- Idade: 19 anos
- Clube: Athletico-PR
- Jogos nesta temporada: 21 de 32 possíveis
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Laterais
A lateral talvez seja a posição mais carente do futebol brasileiro atualmente. Danilo e Alex Sandro, de 34 e 35 anos, respectivamente, dificilmente farão parte do novo ciclo. Mesmo Douglas Santos, "achado" de Ancelotti, já é um jogador de 32 anos. Por isso, é esperado que atletas em ascensão no futebol nacional sejam testados pela comissão técnica da Seleção Brasileira.
Matheuzinho (lateral-direito)
- Idade: 25 anos
- Clube: Corinthians
- Jogos nesta temporada: 31 de 37 possíveis
Khellven (lateral-direito)
- Idade: 25 anos
- Clube: Palmeiras
- Jogos nesta temporada: 27 de 38 possíveis
Cuiabano (lateral-esquerdo)
- Idade: 23 anos
- Clube: Vasco
- Jogos nesta temporada: 14 de 29 possíveis
Kauã Prates (lateral-esquerdo)
- Idade: 17 anos
- Clube: Cruzeiro
- Jogos nesta temporada: 6 de 37 possíveis*
*A expectativa é que receba mais chances com a saída de Kaiki Bruno para o Como
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Meio-campistas
O meio-campo é outro setor carente da Seleção Brasileira. O volante titular, Casemiro, de 34 anos, provavelmente não chegará na melhor forma à próxima Copa do Mundo. Jogadores já testados, como João Gomes e Andrey Santos, devem receber mais chances. Mas também há atletas do Brasileirão no aguardo de uma oportunidade com a Amarelinha.
Martinelli
- Idade: 24 anos
- Clube: Fluminense
- Jogos nesta temporada: 24 de 36 possíveis
Breno Bidon
- Idade: 21 anos
- Clube: Corinthians
- Jogos nesta temporada: 31 de 37 possíveis
André
- Idade: 20 anos
- Clube: Corinthians
- Jogos nesta temporada: 29 de 37 possíveis
Evertton Araújo
- Idade: 23 anos
- Clube: Flamengo
- Jogos nesta temporada: 27 de 41 possíveis
Gabriel Bontempo
- Idade: 21 anos
- Clube: Santos
- Jogos nesta temporada: 27 de 35 possíveis
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Atacantes
O ataque é o setor do campo em que a Seleção Brasileira tem base mais sólida: Vini Jr e Rodrygo devem manter o alto nível até a próxima Copa, assim como Estêvão, Endrick e Rayan provavelmente se desenvolverão ainda mais. Mas o Brasil continua produzindo ótimos jogadores, especialmente para os lados do campo, e outras opções surgem como alternativas para o ciclo.
Allan
- Idade: 22 anos
- Clube: Palmeiras
- Jogos nesta temporada: 34 de 38 possíveis
Gabriel Mec
- Idade: 18 anos
- Clube: Grêmio
- Jogos nesta temporada: 28 de 37 possíveis
Lucas Ronier
- Idade: 21 anos
- Clube: Coritiba
- Jogos nesta temporada: 23 de 30 possíveis
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