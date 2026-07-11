'Deu um probleminha', dizem brasileiros 'perdidos' em Noruega x Inglaterra
Torcedores haviam comprado ingressos na esperança de ver o Brasil em campo
MIAMI, FL (EUA) - Não é muito difícil encontrar brasileiros entre os milhares de torcedores da Noruega e da Inglaterra que estão no Hard Rock Stadium neste sábado (11), para a partida de quartas de final da Copa do Mundo. Alguns vestem a camisa da Seleção, mas o mais comum é encontrar torcedores com camisas de Atlético-MG, Palmeiras, Criciúma… Todos haviam comprado ingresso na expectativa de assistir ao Brasil, mas, como um deles lembrou ao Lance!, "deu um probleminha".
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Além dos torcedores, performances voltadas à torcida brasileira também foram mantidas. Antes do duelo decisivo entre Noruega e Inglaterra, um grupo de dançarinas com fantasias de carnaval se apresentaram do lado de fora do estádio. Teve samba, sertanejo e até... Kuduro.
Entre os torcedores, o clima não era exatamente de frustração, mas era inegável a vontade de ver o Brasil em campo. Lucas Borges, por exemplo, veio de Criciúma com amigos na sexta-feira, véspera da partida, com retorno agendado já para este domingo.
— Era um bate-volta para assistir Brasil x Inglaterra, só que deu um probleminha… — lamentou Lucas, lembrando nas entrelinhas a eliminação da Seleção para a Noruega, no domingo (5).
O catarinense, porém, não se alongou nas lamentações: ele preferiu olhar o futebol, e principalmente o Mundial, como um momento de celebração.
— Para curtir a Copa do Mundo está valendo. Claro que a gente queria ver o Brasil, mas pela farra, pela cachaça e pelos amigos, está valendo — acrescentou o catarinense. Ele acredita que a campeã será a França, mas tudo o que deseja agora é que o título não fique mais uma vez com a Argentina.
De São Paulo, uma família de palmeirenses também chegou na véspera do jogo deste sábado. A ideia, claro, era acompanhar o Brasil, mas pelo menos a partida de quartas de final era apenas uma parte do roteiro de férias com a família.
— Chegamos ontem (sexta). A gente estava de férias e decidimos vir para o jogo, esperando o Brasil, que ia arrebentar a Inglaterra. Mas a gente veio para ver futebol — disseram a Lance!, acrescentando que a torcida deles agora é pela Inglaterra.
— Só não pode dar Argentina!
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