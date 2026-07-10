Jogador da Seleção Brasileira anuncia que será pai pela segunda vez
Revelação aconteceu dias após eliminação na Copa do Mundo
O atacante Luiz Henrique, do Zenit e da Seleção Brasileira, anunciou que será pai pela segunda vez. A notícia foi confirmada nesta sexta-feira (10) em publicação conjunta com a atual esposa, Tammy Parisoto, nas redes sociais.
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O casal aguarda uma menina. Luiz Henrique já é pai de Anna Lu, de três anos, fruto do primeiro casamento com a influenciadora Carolina Andrade.
O anúncio foi feito por meio de um post compartilhado pelo casal nas redes sociais. Na legenda, Luiz Henrique e Tammy falaram sobre o momento especial.
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— Entre tantos sonhos que compartilhamos, Deus nos confiou o mais precioso de todos. O amor que nasceu entre nós agora ganha uma nova forma, mais profunda, mais bonita e ainda mais cheia de significado. Com o coração transbordando de gratidão e felicidade, compartilhamos a notícia que transformou nossas vidas: nossa família está crescendo — diz a publicação.
Antigo relacionamento de Luiz Henrique
A separação de Luiz Henrique e Carolina Andrade foi marcada por acusações públicas. Há dois anos, Carolina gravou um vídeo com críticas veladas a Tammy Parisoto, então ainda sem casamento formalizado com o jogador.
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— Parece que ela não queria ele, queria eu. É obcecada por mim! Por que, gente?… Você já está com a pessoa? Fica quietinha! Vai ser feliz — declarou Carolina na ocasião.
Tammy respondeu indiretamente, sem citar nomes, por meio de stories no Instagram: "Gente feliz não enche o saco". Em outro momento, Carolina chegou a acusar o jogador de bigamia em publicação nas redes sociais.
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