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Jogador da Seleção Brasileira anuncia que será pai pela segunda vez

Revelação aconteceu dias após eliminação na Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 16:27
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Léo Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Santos e Luiz Henrique, durante treino da Seleção Brasileira
Léo Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Santos e Luiz Henrique, durante treino da Seleção Brasileira (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O atacante Luiz Henrique, do Zenit e da Seleção Brasileira, anunciou que será pai pela segunda vez. A notícia foi confirmada nesta sexta-feira (10) em publicação conjunta com a atual esposa, Tammy Parisoto, nas redes sociais.

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    O casal aguarda uma menina. Luiz Henrique já é pai de Anna Lu, de três anos, fruto do primeiro casamento com a influenciadora Carolina Andrade.

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    O anúncio foi feito por meio de um post compartilhado pelo casal nas redes sociais. Na legenda, Luiz Henrique e Tammy falaram sobre o momento especial.

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    • — Entre tantos sonhos que compartilhamos, Deus nos confiou o mais precioso de todos. O amor que nasceu entre nós agora ganha uma nova forma, mais profunda, mais bonita e ainda mais cheia de significado. Com o coração transbordando de gratidão e felicidade, compartilhamos a notícia que transformou nossas vidas: nossa família está crescendo — diz a publicação.

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    Antigo relacionamento de Luiz Henrique

    A separação de Luiz Henrique e Carolina Andrade foi marcada por acusações públicas. Há dois anos, Carolina gravou um vídeo com críticas veladas a Tammy Parisoto, então ainda sem casamento formalizado com o jogador.

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    — Parece que ela não queria ele, queria eu. É obcecada por mim! Por que, gente?… Você já está com a pessoa? Fica quietinha! Vai ser feliz — declarou Carolina na ocasião.

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    Tammy respondeu indiretamente, sem citar nomes, por meio de stories no Instagram: "Gente feliz não enche o saco". Em outro momento, Carolina chegou a acusar o jogador de bigamia em publicação nas redes sociais.

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    Luiz Henrique foi convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026
    Luiz Henrique foi convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 (Divulgação/CBF)
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