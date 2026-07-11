Brasileiros lamentam Inglaterra x Noruega na Copa do Mundo: 'Loucura' Duelo vale vaga na semifinal da Copa do Mundo

O duelo entre Noruega e Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo, provocou um sentimento de lamentação em torcedores brasileiros nas redes sociais. Eliminado justamente pelos noruegueses nas oitavas, o Brasil estaria em campo neste sábado (11) contra os ingleses caso tivesse avançado no Mundial.

A partida reacendeu a frustração pela queda precoce da Seleção Brasileira. Muitos internautas lembraram que o caminho até a semifinal passaria agora por um clássico de peso contra a Inglaterra, duelo que ficou apenas no imaginário dos torcedores após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, com dois gols de Erling Haaland.

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Nas redes sociais, brasileiros acompanharam Noruega x Inglaterra com o sentimento de "era para ser a gente" e lamentaram a chance perdida de ver a Seleção disputando uma vaga na semifinal da Copa. Veja abaixo a repercussão:

Veja comentários dos torcedores brasileiros

Onde assistir Inglaterra x Noruega

Noruega e Inglaterra se enfrentam neste sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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A Noruega chega às quartas de final contra a Inglaterra embalada por uma campanha surpreendente no Mundial. Segunda colocada do Grupo I, a seleção nórdica eliminou Costa do Marfim e Brasil no mata-mata, vencendo ambos os confrontos por 2 a 1. Liderada por Erling Haaland e Martin Odegaard, a equipe comandada por Ståle Solbakken tenta alcançar uma semifinal inédita de Copa do Mundo.

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A Inglaterra, por sua vez, confirmou o favoritismo desde a fase de grupos ao terminar na liderança do Grupo L. Nas fases eliminatórias, os ingleses passaram por RD Congo e eliminaram o México, um dos países-sede da competição, no Estádio Azteca. Sob o comando de Thomas Tuchel, a equipe aposta na qualidade de jogadores como Jude Bellingham e Harry Kane para garantir vaga entre os quatro melhores do torneio.