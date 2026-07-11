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Brasileiros lamentam Inglaterra x Noruega na Copa do Mundo: 'Loucura'

Duelo vale vaga na semifinal da Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 18:23
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Harry Kane em ação no jogo da Inglaterra contra Noruega pela Copa do Mundo de 2026
Harry Kane em ação no jogo da Inglaterra contra Noruega pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O duelo entre Noruega e Inglaterra, pelas quartas de final da Copa do Mundo, provocou um sentimento de lamentação em torcedores brasileiros nas redes sociais. Eliminado justamente pelos noruegueses nas oitavas, o Brasil estaria em campo neste sábado (11) contra os ingleses caso tivesse avançado no Mundial.

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    • A partida reacendeu a frustração pela queda precoce da Seleção Brasileira. Muitos internautas lembraram que o caminho até a semifinal passaria agora por um clássico de peso contra a Inglaterra, duelo que ficou apenas no imaginário dos torcedores após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, com dois gols de Erling Haaland.

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    Nas redes sociais, brasileiros acompanharam Noruega x Inglaterra com o sentimento de "era para ser a gente" e lamentaram a chance perdida de ver a Seleção disputando uma vaga na semifinal da Copa. Veja abaixo a repercussão:

    Veja comentários dos torcedores brasileiros

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    • Onde assistir Inglaterra x Noruega

    Noruega e Inglaterra se enfrentam neste sábado (11), às 18h (de Brasília), em Miami, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo da CazéTV. ➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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    A Noruega chega às quartas de final contra a Inglaterra embalada por uma campanha surpreendente no Mundial. Segunda colocada do Grupo I, a seleção nórdica eliminou Costa do Marfim e Brasil no mata-mata, vencendo ambos os confrontos por 2 a 1. Liderada por Erling Haaland e Martin Odegaard, a equipe comandada por Ståle Solbakken tenta alcançar uma semifinal inédita de Copa do Mundo.

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    A Inglaterra, por sua vez, confirmou o favoritismo desde a fase de grupos ao terminar na liderança do Grupo L. Nas fases eliminatórias, os ingleses passaram por RD Congo e eliminaram o México, um dos países-sede da competição, no Estádio Azteca. Sob o comando de Thomas Tuchel, a equipe aposta na qualidade de jogadores como Jude Bellingham e Harry Kane para garantir vaga entre os quatro melhores do torneio.

    Harry Kane em ação no jogo da Inglaterra contra Noruega pela Copa do Mundo de 2026
    Harry Kane em ação no jogo da Inglaterra contra Noruega pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
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