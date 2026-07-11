Após queda do Brasil na Copa, jornal alemão revela anotações de Ancelotti deixadas no vestiário
Documentos táticos revelam o planejamento da comissão técnica brasileira antes do revés contra a Noruega nas oitavas
A seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo após perder para a Noruega, no último domingo (5), em duelo válido pelas oitavas de final do Mundial. A derrota decretou a pior campanha da Amarelinha na competição desde 1990, quando também voltou para casa na mesma fase. Logo após o revés para os noruegueses, o tradicional jornal alemão "Sport Bild" teve acesso ao vestiário do Brasil e obteve documentos com as anotações táticas de Carlo Ancelotti.
Brasil havia se preparado para disputas de pênaltis
Os papéis encontrados pelo jornal evidenciaram que a Seleção Brasileira, comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, havia se preparado para uma eventual disputa de pênaltis. Desenhos direcionando o canto em que os jogadores noruegueses batiam as penalidades, descrição do comportamento do goleiro escandinavo Orjan Nyland e uma lista com os cobradores.
Os documentos detalhavam não apenas o pé mais forte de cada cobrador norueguês, mas também o setor do gol onde costumavam bater. Além disso, a comissão técnica e os jogadores brasileiros estudaram como o goleiro Orjan Nyland se posicionava e agia durante as cobranças.
Apesar das informações repassadas ao elenco, o meio-campista Bruno Guimarães desperdiçou uma cobrança de pênalti aos 13 minutos da primeira etapa do tempo regulamentar, defendida pelo goleiro norueguês.
A estratégia para marcar Haaland
Além das orientações sobre as penalidades, o jornal alemão encontrou um quadro tático que mapeava as situações de maior perigo para a defesa brasileira. As anotações detalhavam as atribuições de cada atleta do Brasil nas cobranças de escanteio da Noruega. Um fato curioso dos documentos é que a comissão técnica definiu o atacante Rayan como o encarregado direto de marcar o centroavante Erling Haaland nesse tipo de jogada.
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