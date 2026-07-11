Novo ciclo: jovens que atuam no exterior podem receber primeira chance com Ancelotti
Talentos despontam nas principais ligas europeias e no Campeonato Saudita
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Ao fim desta Copa do Mundo, começa um novo ciclo para a Seleção Brasileira, com a expectativa de reformulação no elenco de Carlo Ancelotti. E quais são os rostos "desconhecidos" que podem pintar em convocações futuras? A seguir, o Lance! lista nomes que atuam no exterior, de no máximo 25 anos e que ainda não foram chamados pelo técnico italiano. Fique de olho!
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Possíveis novas caras da Seleção Brasileira
Goleiros
Titular da Seleção Brasileira nas últimas duas Copas, Alisson é incerteza para o ciclo aos 33 anos de idade. Sem reposições à altura no momento, a comissão técnica deve buscar goleiros que possam crescer ao longo dos próximos quatro anos. Dois candidatos são Luiz Júnior e Kauã Santos, que brigam por titularidade no Villarreal (Espanha) e no Frankfurt (Alemanha), respectivamente.
Luiz Júnior
- Idade: 25 anos
- Clube: Villarreal (Espanha)
- Jogos na última temporada: 33 de 49 possíveis
- Clube formador: Mirassol
Kauã Santos
- Idade: 23 anos
- Clube: Frankfurt (Alemanha)
- Jogos na última temporada: 16 de 44 possíveis
- Clube formador: Flamengo
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Zagueiros
A zaga brasileira é formada por dois jogadores que fizeram grandes temporadas por seus clubes: Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG), mas o segundo já tem 32 anos. Além de jovens já chamados por Ancelotti, como Lucas Beraldo (PSG) e Vitor Reis (Manchester City), outros atletas promissores clamam por uma primeira oportunidade com o italiano.
Murillo
- Idade: 24 anos
- Clube: Nottingham Forest (Inglaterra)
- Jogos na última temporada: 39 de 56 possíveis
- Clube formador: Corinthians
Natan
- Idade: 25 anos
- Clube: Real Betis (Espanha)
- Jogos na última temporada: 45 de 55 possíveis
- Clube formador: Flamengo
Jair Cunha
- Idade: 21 anos
- Clube: Nottingham Forest (Inglaterra)
- Jogos na última temporada: 15 de 57 possíveis
- Clube formador: Santos
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Laterais
A lateral talvez seja a posição mais carente do futebol brasileiro atualmente. Danilo e Alex Sandro, de 34 e 35 anos, respectivamente, dificilmente farão parte do novo ciclo. Mesmo Douglas Santos, "achado" de Ancelotti, já é um jogador de 32 anos. Além de atletas testados como Kaiki Bruno, outros jovens com expectativa de desenvolvimento no futebol europeu podem ser as apostas da comissão técnica da Seleção Brasileira.
Yan Couto (lateral-direito)
- Idade: 24 anos
- Clube: Dortmund (Alemanha)
- Jogos na última temporada: 27 de 47 possíveis
- Clube formador: Coritiba
Arthur (lateral-direito)
- Idade: 23 anos
- Clube: Leverkusen (Alemanha)
- Jogos na última temporada: 31 de 51 possíveis
- Clube formador: América-MG
Pedro Henrique (lateral-esquerdo)
- Idade: 23 anos
- Clube: Shakhtar (Ucrânia)
- Jogos na última temporada: 40 de 52 possíveis
- Clube formador: Vitória
Souza (lateral-esquerdo)
- Idade: 20 anos
- Clube: Tottenham (Inglaterra)
- Jogos na última temporada: 4 de 15 possíveis
- Clube formador: Santos
Pedro Lima (lateral-direito)
- Idade: 20 anos
- Clube: Wolverhampton (Inglaterra)
- Jogos na última temporada: 10 de 26 possíveis
- Clube formador: Sport
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Meias
O meio-campo é outra posição carente da Seleção Brasileira. O volante titular, Casemiro, de 34 anos, provavelmente não chegará na melhor forma à próxima Copa do Mundo. Jogadores já testados, como João Gomes e Andrey Santos, devem receber mais chances. Mas também há atletas que, caso consigam se firmar em clubes grandes, podem vestir a Amarelinha.
Gabriel Moscardo
- Idade: 20 anos
- Clube: Espanyol (Espanha)*
- Jogos na última temporada: 39 de 60 possíveis**
- Clube formador: Corinthians
*Emprestado pelo PSG, da França
**Defendeu o Braga, de Portugal, na última temporada
Marlon Gomes
- Idade: 22 anos
- Clube: Shakhtar (Ucrânia)
- Jogos na última temporada: 34 de 52 possíveis
- Clube formador: Vasco
Jhon Jhon
- Idade: 23 anos
- Clube: Zenit (Rússia)
- Jogos na última temporada: 11 de 15 possíveis
- Clube formador: Palmeiras
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Atacantes
O ataque é o setor do campo em que a Seleção Brasileira tem base mais sólida: Vini Jr e Rodrygo devem manter o alto nível até a próxima Copa, assim como Estêvão, Endrick e Rayan provavelmente se desenvolverão ainda mais. Mas o Brasil continua produzindo ótimos jogadores, especialmente para os lados do campo, e outras opções surgem como alternativas para o ciclo.
Savinho
- Idade: 22 anos
- Clube: Manchester City (Inglaterra)
- Jogos na última temporada: 36 de 61 possíveis
- Gols na última temporada: 4
- Assistências na última temporada: 2
- Clube formador: Atlético-MG
Marcos Leonardo
- Idade: 23 anos
- Clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)
- Jogos na última temporada: 39 de 49 possíveis
- Gols na última temporada: 19
- Assistências na última temporada: 1
- Clube formador: Santos
Alisson Santos
- Idade: 23 anos
- Clube: Napoli (Itália)
- Jogos na última temporada: 15 de 16 possíveis
- Gols na última temporada: 4
- Assistências na última temporada: nenhuma
- Clube formador: Vitória
Rômulo
- Idade: 24 anos
- Clube: RB Leipzig (Alemanha)
- Jogos na última temporada: 32 de 38 possíveis
- Gols na última temporada: 9
- Assistências na última temporada: 4
- Clube formador: Athletico-PR
William Gomes
- Idade: 20 anos
- Clube: Porto (Portugal)
- Jogos na última temporada: 46 de 53 possíveis
- Gols na última temporada: 13
- Assistências na última temporada: 2
- Clube formador: São Paulo
Kauã Elias
- Idade: 20 anos
- Clube: Shakhtar (Ucrânia)
- Jogos na última temporada: 36 de 52 possíveis
- Gols na última temporada: 11
- Assistências na última temporada: 7
- Clube formador: Fluminense
Alisson Santana
- Idade: 20 anos
- Clube: Shakhtar (Ucrânia)
- Jogos na última temporada: 26 de 52 possíveis
- Gols na última temporada: 7
- Assistências na última temporada: 8
- Clube formador: Atlético-MG
Kevin
- Idade: 23 anos
- Clube: Fulham (Inglaterra)
- Jogos na última temporada: 31 de 41 possíveis
- Gols na última temporada: 3
- Assistências na última temporada: 3
- Clube formador: Palmeiras
Pedro
- Idade: 20 anos
- Clube: Zenit (Rússia)
- Jogos na última temporada: 36 de 41 possíveis
- Gols na última temporada: 3
- Assistências na última temporada: 5
- Clube formador: Corinthians
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