Novo ciclo: jovens que atuam no exterior podem receber primeira chance com Ancelotti Talentos despontam nas principais ligas europeias e no Campeonato Saudita

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Ao fim desta Copa do Mundo, começa um novo ciclo para a Seleção Brasileira, com a expectativa de reformulação no elenco de Carlo Ancelotti. E quais são os rostos "desconhecidos" que podem pintar em convocações futuras? A seguir, o Lance! lista nomes que atuam no exterior, de no máximo 25 anos e que ainda não foram chamados pelo técnico italiano. Fique de olho!

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Possíveis novas caras da Seleção Brasileira

Goleiros

Titular da Seleção Brasileira nas últimas duas Copas, Alisson é incerteza para o ciclo aos 33 anos de idade. Sem reposições à altura no momento, a comissão técnica deve buscar goleiros que possam crescer ao longo dos próximos quatro anos. Dois candidatos são Luiz Júnior e Kauã Santos, que brigam por titularidade no Villarreal (Espanha) e no Frankfurt (Alemanha), respectivamente.

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Luiz Júnior

Idade: 25 anos Clube: Villarreal (Espanha) Jogos na última temporada: 33 de 49 possíveis Clube formador: Mirassol

Kauã Santos

Idade: 23 anos

Clube: Frankfurt (Alemanha)

Jogos na última temporada: 16 de 44 possíveis

Clube formador: Flamengo

Luiz Júnior em ação pelo Villarreal contra o Real Madrid, por La Liga (Foto: Jose Jordan / AFP)

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Zagueiros

A zaga brasileira é formada por dois jogadores que fizeram grandes temporadas por seus clubes: Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG), mas o segundo já tem 32 anos. Além de jovens já chamados por Ancelotti, como Lucas Beraldo (PSG) e Vitor Reis (Manchester City), outros atletas promissores clamam por uma primeira oportunidade com o italiano.

Murillo

Idade: 24 anos

Clube: Nottingham Forest (Inglaterra)

Jogos na última temporada: 39 de 56 possíveis

Clube formador: Corinthians

Natan

Idade: 25 anos

Clube: Real Betis (Espanha)

Jogos na última temporada: 45 de 55 possíveis

Clube formador: Flamengo

Jair Cunha

Idade: 21 anos

Clube: Nottingham Forest (Inglaterra)

Jogos na última temporada: 15 de 57 possíveis

Clube formador: Santos

Murillo em ação em treino da Seleção Brasileira na sua última convocação, em março de 2025 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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Laterais

A lateral talvez seja a posição mais carente do futebol brasileiro atualmente. Danilo e Alex Sandro, de 34 e 35 anos, respectivamente, dificilmente farão parte do novo ciclo. Mesmo Douglas Santos, "achado" de Ancelotti, já é um jogador de 32 anos. Além de atletas testados como Kaiki Bruno, outros jovens com expectativa de desenvolvimento no futebol europeu podem ser as apostas da comissão técnica da Seleção Brasileira.

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Yan Couto (lateral-direito)

Idade: 24 anos

Clube: Dortmund (Alemanha)

Jogos na última temporada: 27 de 47 possíveis

Clube formador: Coritiba

Arthur (lateral-direito)

Idade: 23 anos

Clube: Leverkusen (Alemanha)

Jogos na última temporada: 31 de 51 possíveis

Clube formador: América-MG

Pedro Henrique (lateral-esquerdo)

Idade: 23 anos

Clube: Shakhtar (Ucrânia)

Jogos na última temporada: 40 de 52 possíveis

Clube formador: Vitória

Souza (lateral-esquerdo)

Idade: 20 anos

Clube: Tottenham (Inglaterra)

Jogos na última temporada: 4 de 15 possíveis

Clube formador: Santos

Pedro Lima (lateral-direito)

Idade: 20 anos Clube: Wolverhampton (Inglaterra) Jogos na última temporada: 10 de 26 possíveis Clube formador: Sport

Arthur em ação pelo Bayer Leverkusen na Champions League (Foto: Divulgação / Leverkusen)

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Meias

O meio-campo é outra posição carente da Seleção Brasileira. O volante titular, Casemiro, de 34 anos, provavelmente não chegará na melhor forma à próxima Copa do Mundo. Jogadores já testados, como João Gomes e Andrey Santos, devem receber mais chances. Mas também há atletas que, caso consigam se firmar em clubes grandes, podem vestir a Amarelinha.

Gabriel Moscardo

Idade: 20 anos Clube: Espanyol (Espanha)* Jogos na última temporada: 39 de 60 possíveis** Clube formador: Corinthians

*Emprestado pelo PSG, da França

**Defendeu o Braga, de Portugal, na última temporada

Marlon Gomes

Idade: 22 anos

Clube: Shakhtar (Ucrânia)

Jogos na última temporada: 34 de 52 possíveis

Clube formador: Vasco

Jhon Jhon

Idade: 23 anos

Clube: Zenit (Rússia)

Jogos na última temporada: 11 de 15 possíveis

Clube formador: Palmeiras

Gabriel Moscardo em ação pela Seleção Brasileira de base (Foto: Mohamed Bissar / CBF)

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Atacantes

O ataque é o setor do campo em que a Seleção Brasileira tem base mais sólida: Vini Jr e Rodrygo devem manter o alto nível até a próxima Copa, assim como Estêvão, Endrick e Rayan provavelmente se desenvolverão ainda mais. Mas o Brasil continua produzindo ótimos jogadores, especialmente para os lados do campo, e outras opções surgem como alternativas para o ciclo.

Savinho

Idade: 22 anos Clube: Manchester City (Inglaterra) Jogos na última temporada: 36 de 61 possíveis Gols na última temporada: 4 Assistências na última temporada: 2 Clube formador: Atlético-MG

Marcos Leonardo

Idade: 23 anos Clube: Al-Hilal (Arábia Saudita) Jogos na última temporada: 39 de 49 possíveis Gols na última temporada: 19 Assistências na última temporada: 1 Clube formador: Santos

Alisson Santos

Idade: 23 anos Clube: Napoli (Itália) Jogos na última temporada: 15 de 16 possíveis Gols na última temporada: 4 Assistências na última temporada: nenhuma Clube formador: Vitória

Rômulo

Idade: 24 anos Clube: RB Leipzig (Alemanha) Jogos na última temporada: 32 de 38 possíveis Gols na última temporada: 9 Assistências na última temporada: 4 Clube formador: Athletico-PR

William Gomes

Idade: 20 anos Clube: Porto (Portugal) Jogos na última temporada: 46 de 53 possíveis Gols na última temporada: 13 Assistências na última temporada: 2 Clube formador: São Paulo

Kauã Elias

Idade: 20 anos Clube: Shakhtar (Ucrânia) Jogos na última temporada: 36 de 52 possíveis Gols na última temporada: 11 Assistências na última temporada: 7 Clube formador: Fluminense

Alisson Santana

Idade: 20 anos Clube: Shakhtar (Ucrânia) Jogos na última temporada: 26 de 52 possíveis Gols na última temporada: 7 Assistências na última temporada: 8 Clube formador: Atlético-MG

Kevin

Idade: 23 anos Clube: Fulham (Inglaterra) Jogos na última temporada: 31 de 41 possíveis Gols na última temporada: 3 Assistências na última temporada: 3 Clube formador: Palmeiras

Pedro

Idade: 20 anos Clube: Zenit (Rússia) Jogos na última temporada: 36 de 41 possíveis Gols na última temporada: 3 Assistências na última temporada: 5 Clube formador: Corinthians