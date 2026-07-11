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Novo ciclo: jovens que atuam no exterior podem receber primeira chance com Ancelotti

Talentos despontam nas principais ligas europeias e no Campeonato Saudita

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 05:00
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Carlo Ancelotti comanda treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos
Carlo Ancelotti comanda treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos; técnico tem contrato até 2030 (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

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Ao fim desta Copa do Mundo, começa um novo ciclo para a Seleção Brasileira, com a expectativa de reformulação no elenco de Carlo Ancelotti. E quais são os rostos "desconhecidos" que podem pintar em convocações futuras? A seguir, o Lance! lista nomes que atuam no exterior, de no máximo 25 anos e que ainda não foram chamados pelo técnico italiano. Fique de olho!

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    Titular da Seleção Brasileira nas últimas duas Copas, Alisson é incerteza para o ciclo aos 33 anos de idade. Sem reposições à altura no momento, a comissão técnica deve buscar goleiros que possam crescer ao longo dos próximos quatro anos. Dois candidatos são Luiz Júnior e Kauã Santos, que brigam por titularidade no Villarreal (Espanha) e no Frankfurt (Alemanha), respectivamente.

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    • Luiz Júnior

    1. Idade: 25 anos
    2. Clube: Villarreal (Espanha)
    3. Jogos na última temporada: 33 de 49 possíveis
    4. Clube formador: Mirassol

    Kauã Santos

    • Idade: 23 anos
    • Clube: Frankfurt (Alemanha)
    • Jogos na última temporada: 16 de 44 possíveis
    • Clube formador: Flamengo
    Luiz Júnior em ação pelo Villarreal contra o Real Madrid, pela La Liga
    Luiz Júnior em ação pelo Villarreal contra o Real Madrid, por La Liga (Foto: Jose Jordan / AFP)

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    Zagueiros

    A zaga brasileira é formada por dois jogadores que fizeram grandes temporadas por seus clubes: Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG), mas o segundo já tem 32 anos. Além de jovens já chamados por Ancelotti, como Lucas Beraldo (PSG) e Vitor Reis (Manchester City), outros atletas promissores clamam por uma primeira oportunidade com o italiano.

    Murillo

    • Idade: 24 anos
    • Clube: Nottingham Forest (Inglaterra)
    • Jogos na última temporada: 39 de 56 possíveis
    • Clube formador: Corinthians

    Natan

    • Idade: 25 anos
    • Clube: Real Betis (Espanha)
    • Jogos na última temporada: 45 de 55 possíveis
    • Clube formador: Flamengo

    Jair Cunha

    • Idade: 21 anos
    • Clube: Nottingham Forest (Inglaterra)
    • Jogos na última temporada: 15 de 57 possíveis
    • Clube formador: Santos
    Murillo em ação em treino da Seleção Brasileira em Brasília
    Murillo em ação em treino da Seleção Brasileira na sua última convocação, em março de 2025 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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    Laterais

    A lateral talvez seja a posição mais carente do futebol brasileiro atualmente. Danilo e Alex Sandro, de 34 e 35 anos, respectivamente, dificilmente farão parte do novo ciclo. Mesmo Douglas Santos, "achado" de Ancelotti, já é um jogador de 32 anos. Além de atletas testados como Kaiki Bruno, outros jovens com expectativa de desenvolvimento no futebol europeu podem ser as apostas da comissão técnica da Seleção Brasileira.

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    Yan Couto (lateral-direito)

    • Idade: 24 anos
    • Clube: Dortmund (Alemanha)
    • Jogos na última temporada: 27 de 47 possíveis
    • Clube formador: Coritiba

    Arthur (lateral-direito)

    • Idade: 23 anos
    • Clube: Leverkusen (Alemanha)
    • Jogos na última temporada: 31 de 51 possíveis
    • Clube formador: América-MG

    Pedro Henrique (lateral-esquerdo)

    • Idade: 23 anos
    • Clube: Shakhtar (Ucrânia)
    • Jogos na última temporada: 40 de 52 possíveis
    • Clube formador: Vitória

    Souza (lateral-esquerdo)

    • Idade: 20 anos
    • Clube: Tottenham (Inglaterra)
    • Jogos na última temporada: 4 de 15 possíveis
    • Clube formador: Santos

    Pedro Lima (lateral-direito)

    1. Idade: 20 anos
    2. Clube: Wolverhampton (Inglaterra)
    3. Jogos na última temporada: 10 de 26 possíveis
    4. Clube formador: Sport
    Arthur em ação pelo Bayer Leverkusen na Champions League (Foto: Reprodução/Bayer Leverkusen)
    Arthur em ação pelo Bayer Leverkusen na Champions League (Foto: Divulgação / Leverkusen)

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    Meias

    O meio-campo é outra posição carente da Seleção Brasileira. O volante titular, Casemiro, de 34 anos, provavelmente não chegará na melhor forma à próxima Copa do Mundo. Jogadores já testados, como João Gomes e Andrey Santos, devem receber mais chances. Mas também há atletas que, caso consigam se firmar em clubes grandes, podem vestir a Amarelinha.

    Gabriel Moscardo

    1. Idade: 20 anos
    2. Clube: Espanyol (Espanha)*
    3. Jogos na última temporada: 39 de 60 possíveis**
    4. Clube formador: Corinthians

    *Emprestado pelo PSG, da França
    **Defendeu o Braga, de Portugal, na última temporada

    Marlon Gomes

    • Idade: 22 anos
    • Clube: Shakhtar (Ucrânia)
    • Jogos na última temporada: 34 de 52 possíveis
    • Clube formador: Vasco

    Jhon Jhon

    • Idade: 23 anos
    • Clube: Zenit (Rússia)
    • Jogos na última temporada: 11 de 15 possíveis
    • Clube formador: Palmeiras
    Gabriel Moscardo com a camisa da Seleção Brasileira
    Gabriel Moscardo em ação pela Seleção Brasileira de base (Foto: Mohamed Bissar / CBF)

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    Atacantes

    O ataque é o setor do campo em que a Seleção Brasileira tem base mais sólida: Vini Jr e Rodrygo devem manter o alto nível até a próxima Copa, assim como Estêvão, Endrick e Rayan provavelmente se desenvolverão ainda mais. Mas o Brasil continua produzindo ótimos jogadores, especialmente para os lados do campo, e outras opções surgem como alternativas para o ciclo.

    Savinho

    1. Idade: 22 anos
    2. Clube: Manchester City (Inglaterra)
    3. Jogos na última temporada: 36 de 61 possíveis
    4. Gols na última temporada: 4
    5. Assistências na última temporada: 2
    6. Clube formador: Atlético-MG

    Marcos Leonardo

    1. Idade: 23 anos
    2. Clube: Al-Hilal (Arábia Saudita)
    3. Jogos na última temporada: 39 de 49 possíveis
    4. Gols na última temporada: 19
    5. Assistências na última temporada: 1
    6. Clube formador: Santos

    Alisson Santos

    1. Idade: 23 anos
    2. Clube: Napoli (Itália)
    3. Jogos na última temporada: 15 de 16 possíveis
    4. Gols na última temporada: 4
    5. Assistências na última temporada: nenhuma
    6. Clube formador: Vitória

    Rômulo

    1. Idade: 24 anos
    2. Clube: RB Leipzig (Alemanha)
    3. Jogos na última temporada: 32 de 38 possíveis
    4. Gols na última temporada: 9
    5. Assistências na última temporada: 4
    6. Clube formador: Athletico-PR

    William Gomes

    1. Idade: 20 anos
    2. Clube: Porto (Portugal)
    3. Jogos na última temporada: 46 de 53 possíveis
    4. Gols na última temporada: 13
    5. Assistências na última temporada: 2
    6. Clube formador: São Paulo

    Kauã Elias

    1. Idade: 20 anos
    2. Clube: Shakhtar (Ucrânia)
    3. Jogos na última temporada: 36 de 52 possíveis
    4. Gols na última temporada: 11
    5. Assistências na última temporada: 7
    6. Clube formador: Fluminense

    Alisson Santana

    1. Idade: 20 anos
    2. Clube: Shakhtar (Ucrânia)
    3. Jogos na última temporada: 26 de 52 possíveis
    4. Gols na última temporada: 7
    5. Assistências na última temporada: 8
    6. Clube formador: Atlético-MG

    Kevin

    1. Idade: 23 anos
    2. Clube: Fulham (Inglaterra)
    3. Jogos na última temporada: 31 de 41 possíveis
    4. Gols na última temporada: 3
    5. Assistências na última temporada: 3
    6. Clube formador: Palmeiras

    Pedro

    1. Idade: 20 anos
    2. Clube: Zenit (Rússia)
    3. Jogos na última temporada: 36 de 41 possíveis
    4. Gols na última temporada: 3
    5. Assistências na última temporada: 5
    6. Clube formador: Corinthians
    Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton
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