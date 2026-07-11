logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Aposta do Setorista: Otávio desponta em briga entre goleiros para ciclo de Ancelotti para 2030

O arqueiro se tornou titular na Raposa com a ausência de Cássio

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
11/07/2026 10:15
Favorite o Lance! no Google
Otávio em treinamento na Toca da Raposa II
Otávio em treinamento na Toca da Raposa II

Carregando conteúdo exclusivo...

Ainda no clima triste depois da eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira pensa no próximo Mundial. Para o próximo ciclo, o técnico Carlo Ancelotti poderá promover mudanças significativas no elenco. Entre elas, fica a dúvida se foi o fim da passagem de Alisson pela equipe e como isso poderá interferir na vida de outros goleiros. Nesse cenário, Otávio, destaque do Cruzeiro, desponta como candidato a assumir a meta brasileira no ciclo para 2030.

  • Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca

    Gabriel Pec avalia passagem pela MLS antes de estrear pelo Cruzeiro

    Cruzeiro
    Há 1 dia
  • Christian sendo anunciado pelo Krasnodar

    Christian se despede do Cruzeiro após acerto com o Krasnodar

    Cruzeiro
    Há 19 horas
  • Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa

    Gabriel Pec exalta jogador do Cruzeiro: ‘Craque’

    Cruzeiro
    Há 1 dia

    • Atualmente, o camisa 81 tomou conta da posição no Cruzeiro e tem chamado atenção do futebol europeu. Nesse contexto, a prioridade para ele, segundo apuração do Lance!, é se manter em atividade como titular.

    continua após a publicidade

    Apesar da sondagem recente do Nottingham Forest, o arqueiro deve seguir na Toca da Raposa II nesta temporada. Por enquanto, o atleta não recebeu nenhuma observação da CBF, mas em 2025 foi titular da Seleção Brasileira no Mundial Sub-20.

    ➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

  • Messi pode assumir liderança na artilharia durante confronto decisivo (Foto: William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress)

    Vidente aponta resultado de Argentina x Suíça na Copa: 'Difícil'

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 minutos
  • Erling Haaland, grande nome da Noruega na Copa do Mundo, durante coletiva de imprensa

    Quem é mais importante: Haaland para a Noruega ou Kane para a Inglaterra?

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 horas
  • Olise em treinamento

    Craque da França pode superar recorde de Pelé na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 37 minutos

    • Salto de experiência de Otávio no Cruzeiro

    Aos 20 anos, Otávio adquiriu experiência que muitos goleiros levam mais tempo para ter. Em um momento de crise no setor, com a lesão de Cássio e as atuações abaixo do esperado de Matheus Cunha, o jovem assumiu o posto de titular.

    continua após a publicidade

    No início do ano, Otávio era o terceiro na hierarquia da posição. Ainda assim, no Campeonato Mineiro ele foi testado por Tite em três partidas. Inicialmente, não chamou atenção, com média de 1.3 gols sofridos e de 1.7 defesa por jogo. Nas chances, perdeu dois jogos, contra Pouso Alegre e Democrata, mas venceu o Tombense.

    Dessa forma, Otávio passou por testes promovidos por Artur Jorge. O primeiro deles foi o empate em 2 a 2 contra o Goiás pela Copa do Brasil. Posteriormente, voltou ao banco contra o Remo, mas assumiu a titularidade em uma partida importante: vitória por 1 a 0 contra o Boca Juniors pela Libertadores.

    continua após a publicidade
    Otávio faz defesa na Bombonera em Boca x Cruzeiro
    Otávio em Boca x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Desde então, não saiu mais da meta celeste e perdeu apenas uma partida. Em um recorte semelhante ao de seu companheiro, teve média melhor de gols sofridos, defesas por partida, intervenções em chutes na área e maior precisão nos passes.

    Jogos decisivos de Otávio pelo Cruzeiro

    Dos 14 jogos que disputou pela Raposa nesta temporada, Otávio foi decisivo e interferiu diretamente no resultado em três partidas: contra Boca Juniors, Palmeiras e Universidad Católica.

    continua após a publicidade

    No primeiro deles, contra os chilenos, realizou cinco defesas, sendo quatro delas em chutes da área, evitando 0,29 gols, garantindo o 0 a 0 fora de casa.

    Na sequência, jogando outra vez longe de Belo Horizonte, fez menos defesas, mas realizou uma intervenção decisiva que garantiu o ponto na Arena Barueri ao defender finalização de Gustavo Gómez na pequena área.

    continua após a publicidade

    Contra o Boca Juniors, fez seu melhor jogo na carreira, com nove defesas, seis dentro da área, evitando 0,96 gols. No primeiro tempo, realizou cinco intervenções em apenas 15 minutos. Na reta final, garantiu o ponto celeste na Bombonera com uma defesa aos 47 minutos do segundo tempo.

    Estatísticas de Otávio em 2026

    1. 14 jogos (13 titular)
    2. 14 gols sofridos (1.0 p/ jogo)
    3. 2.5 defesas p/ jogo
    4. 1.6 defesas em chutes na área p/ jogo
    5. 71% de bolas defendidas
    6. 4 jogos sem sofrer gols (29%)
    7. 73% de acerto no passe
    8. 28% de acerto no passe longo

    Carreira do goleiro Otávio

    Nascido em Perdigão, cidade 140 quilômetros distante de Belo Horizonte, Otávio chegou à Toca da Raposa em 2015 para as categorias de base. Mas antes, se tornou goleiro por influência de sua mãe.

    continua após a publicidade

    Sete anos depois, foi promovido ao Sub-20 em 2022 e se tornou destaque da equipe. Depois de conquistar títulos com o a Copa do Brasil Sub-20 de 2023, passou a integrar o time profissional em 2025.

    Destaque das categorias de base, ele fez sua estreia no profissional nesta temporada, contra o Pouso Alegre, pelo Campeonato Mineiro.

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Newton com a camisa do Botafogo

    São Paulo

    São Paulo pensa em 'manobra' financeira para ter Newton

    Há 3 minutos
    Arte da partida entre Cascavel x Corinthians

    Onde Assistir

    Corinthians x Cascavel: onde assistir, horário e escalações do amistoso

    Há 54 minutos
    Lautaro Díaz olhando para cima em jogo do Santos

    Santos

    Santos acerta rescisão de contrato com Lautaro Díaz

    Há 1 hora
    Alvaro-Pacheco-Vasco

    Vasco

    Pedro Emanuel será o quarto técnico português do Vasco; relembre antecessores

    Há 1 hora
    Flamengo e Benfica se enfrentam no Maracanã em foto preto e branco em 1972

    Flamengo

    Flamengo defende invencibilidade histórica diante do Benfica; veja retrospecto

    Há 3 horas
    Maycon treino aberto (Foto: Artur Henrique / Lance!)

    Atlético Mineiro

    Maycon faz avaliação do elenco do Atlético e ressalta importância de 'recuperar jogadores'

    Há 4 horas
    Mais LANCE!
    Thiago Silva em treino no CT do Fluminense

    Thiago Silva reestreia pelo Fluminense contra o Bahia? Entenda

    Pedrinho durante entrevista coletiva

    Justiça derruba liminar que afastava Pedrinho da SAF do Vasco

    Pedro Emanuel como técnico do Al-Fayha

    Vasco anuncia a contratação do técnico Pedro Emanuel

    Goleiro Renan, emocionado, abraçando membro da equipe do Amazonas

    Ex-Botafogo aciona o Amazonas na Justiça por atrasos salariais; entenda

    Gabriel Pec é apresentado pelo Cruzeiro na Toca

    Gabriel Pec avalia passagem pela MLS antes de estrear pelo Cruzeiro

    Bruno Henrique olha a bola durante treino do Flamengo

    Bruno Henrique compara Leonardo Jardim a Jorge Jesus no Flamengo: 'Parecido'

    Pedro Emanuel em campo pelo Porto

    Ainda quando jogador, novo técnico do Vasco já foi elogiado por Mourinho: 'Já é um treinador'

    Millán domina bola no peito em Fluminense x Nova Iguaçu

    Fluminense: Millán e Riquelme atuaram em dois jogos no mesmo dia

    Pedro Emanuel como técnico do Al-Fayha

    Bastidores: Vasco vê Pedro Emanuel como líder ideal para iniciar nova fase no clube

    CazéTV transmitirá os jogos da Copa do Mundo de 2026.

    Copa do Mundo 2026 consolida nova forma de consumo do futebol entre brasileiros

    Christian sendo anunciado pelo Krasnodar

    Christian se despede do Cruzeiro após acerto com o Krasnodar

    Wesley corre com a língua para fora e sorrindo vestindo a camisa branca do Corinthians

    De volta para casa? Atacante Wesley é oferecido ao Corinthians

    Hulk na estreia pelo Fluminense no Maracanã

    Hulk tem nome publicado no BID e já está regularizado pelo Fluminense