Aposta do Setorista: Otávio desponta em briga entre goleiros para ciclo de Ancelotti para 2030 O arqueiro se tornou titular na Raposa com a ausência de Cássio

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Ainda no clima triste depois da eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira pensa no próximo Mundial. Para o próximo ciclo, o técnico Carlo Ancelotti poderá promover mudanças significativas no elenco. Entre elas, fica a dúvida se foi o fim da passagem de Alisson pela equipe e como isso poderá interferir na vida de outros goleiros. Nesse cenário, Otávio, destaque do Cruzeiro, desponta como candidato a assumir a meta brasileira no ciclo para 2030.

Atualmente, o camisa 81 tomou conta da posição no Cruzeiro e tem chamado atenção do futebol europeu. Nesse contexto, a prioridade para ele, segundo apuração do Lance!, é se manter em atividade como titular.

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Apesar da sondagem recente do Nottingham Forest, o arqueiro deve seguir na Toca da Raposa II nesta temporada. Por enquanto, o atleta não recebeu nenhuma observação da CBF, mas em 2025 foi titular da Seleção Brasileira no Mundial Sub-20.

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Salto de experiência de Otávio no Cruzeiro

Aos 20 anos, Otávio adquiriu experiência que muitos goleiros levam mais tempo para ter. Em um momento de crise no setor, com a lesão de Cássio e as atuações abaixo do esperado de Matheus Cunha, o jovem assumiu o posto de titular.

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No início do ano, Otávio era o terceiro na hierarquia da posição. Ainda assim, no Campeonato Mineiro ele foi testado por Tite em três partidas. Inicialmente, não chamou atenção, com média de 1.3 gols sofridos e de 1.7 defesa por jogo. Nas chances, perdeu dois jogos, contra Pouso Alegre e Democrata, mas venceu o Tombense.

Dessa forma, Otávio passou por testes promovidos por Artur Jorge. O primeiro deles foi o empate em 2 a 2 contra o Goiás pela Copa do Brasil. Posteriormente, voltou ao banco contra o Remo, mas assumiu a titularidade em uma partida importante: vitória por 1 a 0 contra o Boca Juniors pela Libertadores.

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Otávio em Boca x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Desde então, não saiu mais da meta celeste e perdeu apenas uma partida. Em um recorte semelhante ao de seu companheiro, teve média melhor de gols sofridos, defesas por partida, intervenções em chutes na área e maior precisão nos passes.

Jogos decisivos de Otávio pelo Cruzeiro

Dos 14 jogos que disputou pela Raposa nesta temporada, Otávio foi decisivo e interferiu diretamente no resultado em três partidas: contra Boca Juniors, Palmeiras e Universidad Católica.

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No primeiro deles, contra os chilenos, realizou cinco defesas, sendo quatro delas em chutes da área, evitando 0,29 gols, garantindo o 0 a 0 fora de casa.

Na sequência, jogando outra vez longe de Belo Horizonte, fez menos defesas, mas realizou uma intervenção decisiva que garantiu o ponto na Arena Barueri ao defender finalização de Gustavo Gómez na pequena área.

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Contra o Boca Juniors, fez seu melhor jogo na carreira, com nove defesas, seis dentro da área, evitando 0,96 gols. No primeiro tempo, realizou cinco intervenções em apenas 15 minutos. Na reta final, garantiu o ponto celeste na Bombonera com uma defesa aos 47 minutos do segundo tempo.

Estatísticas de Otávio em 2026

14 jogos (13 titular) 14 gols sofridos (1.0 p/ jogo) 2.5 defesas p/ jogo 1.6 defesas em chutes na área p/ jogo 71% de bolas defendidas 4 jogos sem sofrer gols (29%) 73% de acerto no passe 28% de acerto no passe longo

Carreira do goleiro Otávio

Nascido em Perdigão, cidade 140 quilômetros distante de Belo Horizonte, Otávio chegou à Toca da Raposa em 2015 para as categorias de base. Mas antes, se tornou goleiro por influência de sua mãe.

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Sete anos depois, foi promovido ao Sub-20 em 2022 e se tornou destaque da equipe. Depois de conquistar títulos com o a Copa do Brasil Sub-20 de 2023, passou a integrar o time profissional em 2025.

Destaque das categorias de base, ele fez sua estreia no profissional nesta temporada, contra o Pouso Alegre, pelo Campeonato Mineiro.

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