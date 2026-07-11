Corinthians x Cascavel: onde assistir, horário e escalações do amistoso Equipes se enfrentam em amistoso de pré-temporada

Corinthians e Cascavel se enfrentam neste domingo (12), às 16h00 (horário de Brasília), Estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR). O confronto, válido pelo amistoso de intertemporada, terá transmissão pelo XSports, na TV aberta e no YouTube.

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O duelo no Paraná será o principal teste de Fernando Diniz antes da volta da temporada. Após semanas de treinamentos durante a pausa para o Mundial, o Corinthians busca dar ritmo de jogo aos principais atletas e aprimorar o entrosamento da equipe antes da sequência decisiva de partidas pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores e pela Copa do Brasil.

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Do outro lado, o Cascavel encara o amistoso como uma oportunidade de medir forças com um dos principais clubes do futebol brasileiro. Atuando diante de sua torcida, no oeste paranaense, a equipe espera avaliar o elenco e ganhar visibilidade nacional às vésperas da sequência da temporada.

Momento do Timão na temporada

No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

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Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

Corinthians em 2026

37 jogos 16V | 11E | 10D 53% de aproveitamento 41 gols marcados (1.1 por jogo) 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Confira as informações do jogo entre Cascavel x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X CASCAVEL

AMISTOSO

📆 Data e horário: domingo, 12 de julho de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, no Paraná

📺 Onde assistir: XSports (TV aberta e YouTube)

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Não divulgado.

🚩 Assistentes: Não divulgado.

🖥️ VAR: Não divulgado.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CASCAVEL: André Luiz; Líbano, Geovane, Borech e Ian Barreto; Fábio Silva, Pedrinho, Robinho e Choco; Zé Carlos e Cirilo. (Técnico: César Bueno)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique (André Ramalho) e Matheus Bidu; Raniele, André (Carrillo), Rodrigo Garro e Breno Bidon; Lingard e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)

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