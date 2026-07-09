Em alta no Zenit, dupla brasileira mira chance em novo ciclo da Seleção Brasileira Com a eliminação na Copa do Mundo, o ciclo de 2030 já entra em planejamento para Seleção

A eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 marcou o início de um novo ciclo para a Seleção Brasileira. Com mudanças esperadas no elenco após a despedida de alguns jogadores mais experientes, a comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti deve observar nomes que vêm se destacando no futebol europeu de olho nas próximas convocações.

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Entre os atletas que aparecem como candidatos a ganhar espaço estão Pedrinho e Luiz Henrique, companheiros no Zenit, da Rússia. A dupla brasileira vive bom momento no clube e surge como opção para a lista que será divulgada antes dos amistosos contra a Austrália, marcados para o fim de setembro.

Revelado pelo Corinthians, Pedrinho atravessa uma temporada consistente no futebol russo. Em 2025/26, o meia-atacante ocupa a vice-liderança da equipe em assistências, com quatro passes para gol, além de figurar entre os principais jogadores do elenco em criação de chances.

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Contratado pelo Zenit em 2023, o camisa 20 deixou o Corinthians após negociação de 9 milhões de euros. Antes da transferência para a Rússia, também integrou a Seleção Brasileira Sub-20 campeã do Sul-Americano da categoria, disputado em 2023.

No clube russo, Pedrinho atua ao lado de Luiz Henrique, outro brasileiro que também tenta chamar a atenção da comissão técnica da Seleção. Apesar de ter feito parte do ciclo recente de Ancelotti, o jogador recebeu pouquíssimas chances na Copa do Mundo de 2026, e espera mudar isso visando as próximas convocações. Nesta janela de transferências, o elenco ainda ganhou o reforço do atacante Felipe Augusto, igualmente revelado pelo Corinthians e contratado junto ao Trabzonspor, da Turquia, por cerca de 20 milhões de euros.

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Luiz Henrique na estreia do Brasil contra Marrocos na Copa do Mundo (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Quando o Brasil volta a jogar?

A Seleção Brasileira volta a campo nos dias 25 e 29 de setembro para enfrentar a Austrália, em Townsville e Brisbane, respectivamente. Os amistosos marcarão o primeiro compromisso da equipe após a campanha na Copa do Mundo e podem representar a primeira oportunidade para novos nomes iniciarem a disputa por espaço no elenco, visando o próximo Mundial.

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