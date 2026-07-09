Dudinha passa por cirurgia no joelho em São Paulo e inicia recuperação após lesão Jogadora sofreu lesão durante amistoso Brasil x Estados Unidos, em junho

A atacante Dudinha, da Seleção Brasileira e do San Diego Wave, passou por cirurgia nesta quarta-feira (8), em São Paulo, para tratar a ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e a lesão no menisco do joelho esquerdo. A jogadora passa bem e usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores após o procedimento.

Em uma publicação, a atacante compartilhou uma foto no hospital e escreveu uma breve mensagem sobre o início da recuperação. "Um passo de cada vez. A recuperação também faz parte da vitória. Gratidão.", escreveu.

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A cirurgia marca o início de um longo processo de reabilitação para a atleta de 20 anos, um dos principais nomes da nova geração da Seleção Brasileira. O tempo de retorno aos gramados dependerá da evolução clínica e das etapas da recuperação.

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Dudinha no hospital após cirurgia no joelho. (Reprodução/redes sociais)

O que aconteceu com Dudinha

Dudinha sofreu a lesão durante o amistoso entre Brasil e Estados Unidos, realizado no dia 9 de junho, na Arena Castelão, em Fortaleza. Aos 28 minutos do primeiro tempo, a atacante disputou uma bola com a defensora Emily Sonnett, caiu no gramado e imediatamente demonstrou fortes dores no joelho. Chorando, precisou ser substituída por Bia Zaneratto.

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Exames realizados posteriormente confirmaram a ruptura do Ligamento Cruzado Anterior (LCA), associada a uma lesão no menisco. O tratamento indicado para esse tipo de lesão em atletas de alto rendimento é cirúrgico, seguido de um extenso período de fisioterapia e reabilitação.

Em casos semelhantes, o retorno ao futebol costuma ocorrer entre nove e 12 meses após a cirurgia, embora o prazo varie de acordo com a evolução individual de cada atleta.