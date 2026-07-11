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Ronaldo Fenômeno reage à queda em ranking de artilheiros da Copa do Mundo

Ronaldo, com 15 gols, desce para 4º no ranking

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 21:57
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Ronaldo Fenômeno faz partiicpação em pré jogo de Noruega x Inglaterra na CazéTV
Ronaldo Fenômeno faz partiicpação em pré jogo de Noruega x Inglaterra na CazéTV (Foto: Reprodução)

Ronaldo Nazário reagiu com bom humor e desprendimento à perda de posições no ranking histórico de artilheiros da Copa do Mundo. Em entrevista à CazéTV neste sábado (11), o ex-atacante brasileiro disse não se preocupar com a queda na lista. Fenômeno foi ultrapassado por Lionel Messi e Kylian Mbappé durante o Mundial de 2026. Com 15 gols marcados em Copas, Ronaldo ocupa agora a quarta posição no ranking histórico.

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    — Virou uma várzea, está todo mundo me passando. Perdi a emoção já. Mas títulos eles têm que correr muito atrás. Os caras que estão me passando e fazendo números expressivos são realmente diferentes, eles merecem. Recordes são feitos para serem batidos. Não tenho que me preocupar. Se mantiverem meus gols na história, está tudo certo. Sobre Kane e Haaland, adoro os dois. Um tempo atrás, a gente estava falando sobre a carência de números 9 no mundo. Olha que reviravolta linda. Me sinto muito orgulhoso de ter esses caras como grandes representantes de centroavantes. O Mbappé também. Joga com a 10, mas é centroavante — celebrou.

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    Kylian Mbappé empatou em gols com o Lionel Messi pela artilharia da Copa do Mundo 2026 com 8 gols após a vitória da França por 2 a 0 sobre o Marrocos, em jogo válido pelas quartas de final do Mundial.

    A dupla divide a primeira posição com oito gols, mas Messi alcançou a marca em apenas cinco partidas. Mbappé, por sua vez, precisou de seis jogos para atingir o número. Logo atrás aparece Erling Haaland, da Noruega, com sete gols (eliminado do Mundial para a Inglaterra nas quartas de final).

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    Quando a contagem leva em consideração a história da competição, confira como está a contagem:

    Ranking de maiores artilheiros da Copa do Mundo

      1.
    1. *Lionel Messi (Argentina): 21 gols em seis edições
      2. 2.
    2. *Kylian Mbappé (França): 20 gols em três edições
      3. 3.
    3. Miroslav Klose (Alemanha): 16 gols em quatro edições
      4. 4.
    4. Ronaldo (Brasil): 15 gols em três edições
      5. 5.
    5. Gerd Müller (Alemanha): 14 gols em duas edições
      6. 6.
    6. Just Fontaine (França): 13 gols em uma edição
      7. 7.
    7. Pelé (Brasil): 12 gols em quatro edições
      8. 8.
    8. Sándor Kocsis (Hungria): 11 gols em uma edição
      9. 9.
    9. Jürgen Klinsmann (Alemanha): 11 gols em três edições
      10. 10.
    10. Gary Lineker (Inglaterra): 10 gols em duas edições
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