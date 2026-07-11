Ronaldo Fenômeno reage à queda em ranking de artilheiros da Copa do Mundo Ronaldo, com 15 gols, desce para 4º no ranking

Ronaldo Nazário reagiu com bom humor e desprendimento à perda de posições no ranking histórico de artilheiros da Copa do Mundo. Em entrevista à CazéTV neste sábado (11), o ex-atacante brasileiro disse não se preocupar com a queda na lista. Fenômeno foi ultrapassado por Lionel Messi e Kylian Mbappé durante o Mundial de 2026. Com 15 gols marcados em Copas, Ronaldo ocupa agora a quarta posição no ranking histórico.

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— Virou uma várzea, está todo mundo me passando. Perdi a emoção já. Mas títulos eles têm que correr muito atrás. Os caras que estão me passando e fazendo números expressivos são realmente diferentes, eles merecem. Recordes são feitos para serem batidos. Não tenho que me preocupar. Se mantiverem meus gols na história, está tudo certo. Sobre Kane e Haaland, adoro os dois. Um tempo atrás, a gente estava falando sobre a carência de números 9 no mundo. Olha que reviravolta linda. Me sinto muito orgulhoso de ter esses caras como grandes representantes de centroavantes. O Mbappé também. Joga com a 10, mas é centroavante — celebrou.

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Ronaldo Fenômeno caí para 4ª colocação no ranking de artilheiros da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Fifa)

Mabbpé e Messi disputam artilharia da Copa do Mundo 2026

Kylian Mbappé empatou em gols com o Lionel Messi pela artilharia da Copa do Mundo 2026 com 8 gols após a vitória da França por 2 a 0 sobre o Marrocos, em jogo válido pelas quartas de final do Mundial.

A dupla divide a primeira posição com oito gols, mas Messi alcançou a marca em apenas cinco partidas. Mbappé, por sua vez, precisou de seis jogos para atingir o número. Logo atrás aparece Erling Haaland, da Noruega, com sete gols (eliminado do Mundial para a Inglaterra nas quartas de final).

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Quando a contagem leva em consideração a história da competição, confira como está a contagem:

Ranking de maiores artilheiros da Copa do Mundo