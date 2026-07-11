Como você avalia a atuação do Brasil na Copa do Mundo? Vote

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Brasil cai nas oitavas para a Noruega e termina o Mundial em 11º lugar
A participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 terminou de forma melancólica e com contornos históricos negativos. Eliminada nas oitavas de final após a derrota para a Noruega, a equipe canarinho se despediu do torneio nos Estados Unidos, México e Canadá com o seu pior desempenho geral das últimas seis décadas.
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Com a definição dos últimos classificados, o Brasil encerrou oficialmente sua participação no Mundial na 11ª posição. Este resultado iguala a campanha de 1966, na Inglaterra, quando o país também terminou em 11º lugar ao cair ainda na fase de grupos. Na história, o único desempenho inferior ao de 2026 aconteceu na Copa de 1934, quando a Seleção ficou na 14ª colocação.
Os números da campanha brasileira
Apesar do encerramento precoce, o time somou pontos que o deixaram no topo entre os eliminados das oitavas de final. Antes de tropeçar diante dos noruegueses, o Brasil acumulou três vitórias (contra Haiti, Escócia e Japão) e um empate (com Marrocos).
No ranking dos desclassificados desta fase, apenas México (quatro vitórias e uma derrota) e Colômbia (três vitórias e dois empates) terminaram com uma pontuação superior à brasileira.
O cenário da Copa do Mundo sem o Brasil
Enquanto a Seleção Brasileira avalia os erros do ciclo, a Copa do Mundo avança sem o principal vencedor da história do torneio. O chaveamento decisivo caminha para conhecer os seus semifinalistas.
A França e a Espanha já carimbaram o passaporte para as semifinais após despacharem Marrocos e Bélgica, respectivamente, nas quartas de final. As duas vagas restantes serão decididas neste sábado (11):
- Noruega x Inglaterra: Se enfrentam às 18h (de Brasília)
- Argentina x Suíça: Duelam às 22h (de Brasília)
Para o torcedor brasileiro, resta assistir de fora à reta final de uma Copa que escancarou a necessidade urgente de reformulação no futebol nacional.
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