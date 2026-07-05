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Casemiro chora após eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'Sabemos que desapontamos'

O volante destacou que o Brasil teve chances de matar o jogo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
05/07/2026 21:37
Atualizado há 1 minutos
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Casemiro chora ao dar entrevista após eliminação
Casemiro chora ao dar entrevista após eliminação (Foto: Reprodução CazéTV)

Liderança da Seleção Brasileira, o volante Casemiro se emocionou e chorou ao falar sobre a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo. O jogador destacou que a equipe comandada por Carlo Ancelotti teve chances de matar o jogo e não conseguiu, e fez um paralelo com a eliminação contra a Croácia.

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    • – Difícil encontrar palavras agora, o que foi feito ou deixado de fazer. Em uma análise rápida, eles tentaram controlar o jogo sem atacar muito, minando o lado, parecido com o jogo da Croácia. Tivemos chances de matar o jogo e não matamos. Eles tiveram um controle que não é o real, é longe do gol. Mas acabaram em dois chutes marcando os gols. Tivemos oportunidades e não concluímos – disse Casemiro em entrevista à CazéTV após a eliminação.

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    – Na segunda etapa baixamos um pouco as linhas e não deveríamos ter feito isso. No segundo tempo poderíamos ter pressionado mais. Mas é difícil falar agora. Quem vence é quem marca mais gols. Tivemos mais oportunidades, mas eles fizeram dois gols – prosseguiu o volante da Seleção Brasileira.

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    Ao receber um pedido para mandar um recado para os jovens jogadores do Brasil, Casemiro se emocionou e chorou.

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    • – É difícil achar palavras. É um sonho quando começamos a jogar. O sonho de qualquer brasileiro é vencer uma Copa do Mundo. Tive a terceira oportunidade, sou um privilegiado. Tenho muito orgulho do que eu e todos os atletas fizemos aqui. Tentamos, fazemos um bom trabalho. Sabemos que desapontamos mais de 210 milhões de brasileiros, mas a vida segue. Nesses momentos só quero estar com minha família – comentou o jogador.

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    Eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    O Brasil foi eliminado na Copa do Mundo na noite deste domingo (5) ao perder para a Noruega por 2 a 1. Em campo, a Seleção Brasileira criou mais chances, mas foi derrotada com dois gols de Haaland.

    Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo
    Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

    No primeiro tempo, Bruno Guimarães teve pênalti, mas errou a cobrança. Na segunda etapa, Haaland marcou de cabeça e, na reta final, teve liberdade na entrada da área para chutar no canto direito de Alisson. Neymar diminuiu de pênalti nos acréscimos.

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