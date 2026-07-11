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Por que a Globo não exibe Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça hoje (11)?

Emissora transmitiu outros jogos das quartas

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 07:40
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Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo
Globo optou por outras partidas (Foto: Reprodução/Globo)

Neste sábado serão disputadas duas partidas válidas pelas quartas de final da Copa do Mundo, e a Globo não exibirá nenhuma delas. A emissora optou pela transmissão de outras partidas da fase de mata-mata e não obteve os direitos para os duelos entre Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça.

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    Em disputa direta pela audiência ao longo do Mundial, Globo e CazéTV escolhem as partidas que irão transmitir rodada a rodada. Na fase de quartas de final, o canal comandado pela LiveMode teve a prioridade de escolher qual jogo iria passar e, assim, optou pelo confronto deste sábado (11) envolvendo Argentina e Suíça. Dessa maneira, a Globo escolheu depois e optou pela partida da última quinta-feira (9) entre França e Marrocos.

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    Seguindo a lógica, a CazéTV teve a terceira escolha e optou por Inglaterra x Noruega e, com a quarta e última opção, a Globo ficou com o embate entre Espanha e Bélgica, realizado na última sexta-feira (10). Portanto, devido à ordem na prioridade e às escolhas das empresas, a Globo acabou ficando sem os jogos deste sábado (11).

    Como o canal de Casimiro Miguel teve a prioridade nas quartas, a Globo terá a primeira escolha na fase de semifinal. De qualquer maneira, a CazéTV possui os direitos de todas as partidas da competição.

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    Globo bate recorde de público na Copa; veja ranking de audiência

    Globo divulgou o balanço de audiência da Copa do Mundo após o encerramento das oitavas de final. Somando TV Globo, sportv e Ge TV, o grupo alcançou 137,9 milhões de pessoas, de acordo com dados do Ibope. O número representa um crescimento de 36% entre crianças e jovens de 4 a 34 anos na comparação com as quatro semanas anteriores ao início do torneio.

    Segundo o levantamento, 36,4 milhões de pessoas foram impactadas exclusivamente pelos canais da Globo, o equivalente a 23% do público total alcançado durante a Copa até o momento.

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    Estatísticas Tv Globo na Copa do Mundo

    Os dados também apontam que a TV aberta (TV Globo e SBT) foi responsável por atingir 89% de todas as pessoas que acompanharam os jogos da Copa do Mundo. Desse total, a TV Globo respondeu sozinha por 84% do público.

    Outro destaque do levantamento é que as 38 maiores audiências da Copa do Mundo pertencem às transmissões da TV Globo. O jogo de maior audiência foi Escócia x Brasil, disputado em 24 de junho, com 39 pontos. Na sequência aparecem Brasil x Japão, com 36 pontos, e Brasil x Haiti, com 34 pontos.

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    A derrota da Seleção Brasileira para a Noruega, que marcou a eliminação nas oitavas de final, registrou 33 pontos, empatando com Brasil x Marrocos e ocupando a quarta colocação no ranking.

    Confira as 38 maiores audiências da Copa do Mundo na TV Globo:

      1.
    1. Escócia x Brasil – 39 pontos (24/06/2026)
      2. 2.
    2. Brasil x Japão – 36 pontos (29/06/2026)
      3. 3.
    3. Brasil x Haiti – 34 pontos (19/06/2026)
      4. 4.
    4. Brasil x Noruega – 33 pontos (05/07/2026)
      5. 5.
    5. Brasil x Marrocos – 33 pontos (13/06/2026)
      6. 6.
    6. Argentina x Cabo Verde – 28 pontos (03/07/2026)
      7. 7.
    7. Alemanha x Paraguai – 26 pontos (29/06/2026)
      8. 8.
    8. Japão x Suécia – 24 pontos (25/06/2026)
      9. 9.
    9. Arábia Saudita x Uruguai – 23 pontos (15/06/2026)
      10. 10.
    10. Suíça x Colômbia – 22 pontos (07/07/2026)
      11. 11.
    11. México x África do Sul – 21 pontos (11/06/2026)
      12. 12.
    12. Equador x Alemanha – 20 pontos (25/06/2026)
      13. 13.
    13. Uruguai x Espanha – 19 pontos (26/06/2026)
      14. 14.
    14. Bélgica x Senegal – 19 pontos (01/07/2026)
      15. 15.
    15. Inglaterra x Croácia – 19 pontos (17/06/2026)
      16. 16.
    16. Noruega x Senegal – 19 pontos (22/06/2026)
      17. 17.
    17. França x Senegal – 18 pontos (16/06/2026)
      18. 18.
    18. Panamá x Inglaterra – 18 pontos (27/06/2026)
      19. 19.
    19. Portugal x Espanha – 18 pontos (06/07/2026)
      20. 20.
    20. Inglaterra x Gana – 17 pontos (23/06/2026)
      21. 21.
    21. Argentina x Egito – 17 pontos (07/07/2026)
      22. 22.
    22. Espanha x Áustria – 17 pontos (02/07/2026)
      23. 23.
    23. EUA x Paraguai – 17 pontos (12/06/2026)
      24. 24.
    24. Costa do Marfim x Equador – 17 pontos (14/06/2026)
      25. 25.
    25. Austrália x Egito – 17 pontos (03/07/2026)
      26. 26.
    26. Costa do Marfim x Noruega – 17 pontos (30/06/2026)
      27. 27.
    27. Noruega x França – 17 pontos (26/06/2026)
      28. 28.
    28. Uruguai x Cabo Verde – 16 pontos (21/06/2026)
      29. 29.
    29. Bélgica x Egito – 16 pontos (15/06/2026)
      30. 30.
    30. Holanda x Japão – 16 pontos (14/06/2026)
      31. 31.
    31. México x Coreia do Sul – 16 pontos (18/06/2026)
      32. 32.
    32. Alemanha x Costa do Marfim – 16 pontos (20/06/2026)
      33. 33.
    33. Canadá x Marrocos – 16 pontos (04/07/2026)
      34. 34.
    34. Argentina x Áustria – 15 pontos (22/06/2026)
      35. 35.
    35. República Tcheca x México – 14 pontos (24/06/2026)
      36. 36.
    36. Suíça x Bósnia – 14 pontos (18/06/2026)
      37. 37.
    37. Nova Zelândia x Egito – 12 pontos (21/06/2026)
      38. 38.
    38. México x Equador – 12 pontos (30/06/2026)

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