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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (11/07)

Argentina, Suiça, Noruega e Inglaterra são os destaque dos dias

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 09:00
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Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo
Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/AFP)

A Copa do Mundo encerra neste sábado (11) a disputa das quartas de final com os dois últimos confrontos que definirão os semifinalistas do torneio. Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça entram em campo em busca de uma vaga entre os quatro melhores do Mundial em uma rodada que reúne duas campeãs mundiais e duas seleções que seguem em busca de um feito histórico na competição.

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    A Inglaterra tenta confirmar o favoritismo diante da surpreendente Noruega, que eliminou o Brasil nas oitavas de final. Mais tarde, a atual campeã Argentina encara a Suíça, que chega embalada após despachar a Colômbia nos pênaltis. Os vencedores fecham o chaveamento das semifinais da Copa do Mundo.

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    • Confira os jogos deste sábado (11), com horários e onde assistir ao vivo:

    18h – Noruega x Inglaterra – CazéTV
    22h – Argentina x Suíça – CazéTV

    De braços abertos, Messi celebra gol de empate da Argentina contra o Egito
    De braços abertos, Messi celebra gol de empate da Argentina contra o Egito (Foto: ELSA/AFP)

    ➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
    ➡️ Clique para assistir no Sportv

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