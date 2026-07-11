Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (11/07)
Argentina, Suiça, Noruega e Inglaterra são os destaque dos dias
A Copa do Mundo encerra neste sábado (11) a disputa das quartas de final com os dois últimos confrontos que definirão os semifinalistas do torneio. Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça entram em campo em busca de uma vaga entre os quatro melhores do Mundial em uma rodada que reúne duas campeãs mundiais e duas seleções que seguem em busca de um feito histórico na competição.
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A Inglaterra tenta confirmar o favoritismo diante da surpreendente Noruega, que eliminou o Brasil nas oitavas de final. Mais tarde, a atual campeã Argentina encara a Suíça, que chega embalada após despachar a Colômbia nos pênaltis. Os vencedores fecham o chaveamento das semifinais da Copa do Mundo.
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Confira os jogos deste sábado (11), com horários e onde assistir ao vivo:
18h – Noruega x Inglaterra – CazéTV
22h – Argentina x Suíça – CazéTV
➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+
➡️ Clique para assistir no Sportv
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