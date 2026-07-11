Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (11/07) Argentina, Suiça, Noruega e Inglaterra são os destaque dos dias

A Copa do Mundo encerra neste sábado (11) a disputa das quartas de final com os dois últimos confrontos que definirão os semifinalistas do torneio. Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça entram em campo em busca de uma vaga entre os quatro melhores do Mundial em uma rodada que reúne duas campeãs mundiais e duas seleções que seguem em busca de um feito histórico na competição.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

A Inglaterra tenta confirmar o favoritismo diante da surpreendente Noruega, que eliminou o Brasil nas oitavas de final. Mais tarde, a atual campeã Argentina encara a Suíça, que chega embalada após despachar a Colômbia nos pênaltis. Os vencedores fecham o chaveamento das semifinais da Copa do Mundo.

➡️ Contrate o melhor Plano de Saúde Pet do Brasil, sem taxa de adesão

Confira os jogos deste sábado (11), com horários e onde assistir ao vivo:

18h – Noruega x Inglaterra – CazéTV

22h – Argentina x Suíça – CazéTV

De braços abertos, Messi celebra gol de empate da Argentina contra o Egito (Foto: ELSA/AFP)

➡️ Clique para assistir na Cazé TV com Disney+

➡️ Clique para assistir no Sportv

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.