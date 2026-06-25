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Os caçulas do Brasil: como Rayan e Endrick cresceram juntos rumo à Copa do Mundo

Atacantes foram de promessas de Vasco e Palmeiras a companheiros na Copa do Mundo

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 15:55
Atualizado há 3 minutos
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Rayan e Endrick na partida entre Brasil e Panamá, última jogo da Seleção em amistoso de preparação para a Copa do Mundo 2026
Rayan, Endrick e Igor Thiago em Brasil x Panamá (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Por muitos anos, Rayan e Endrick foram vistos como rivais. Nascidos com apenas 13 dias de diferença no ano de 2006, os atacantes protagonizaram alguns dos principais confrontos das categorias de base do futebol brasileiro, carregando as expectativas de Vasco e Palmeiras como os grandes talentos da geração.

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    • Hoje, porém, a história é diferente. Os dois vestem a mesma camisa, buscam espaço no ataque da Seleção Brasileira e representam o futuro de uma equipe que busca reconquistar o protagonismo no cenário mundial.

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    A trajetória de ambos começou a se cruzar ainda na infância. Enquanto brilhavam pelas categorias de base de seus clubes, acumulavam convocações para as seleções brasileiras de base. Ao mesmo tempo em que disputavam títulos e protagonismo em Vasco e Palmeiras, construíam uma relação de amizade nos períodos em que defendiam o Brasil.

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    Endrick e Rayan fazem coreografia de dança na concentração da Seleção Brasileira de base
    Endrick e Rayan fazem coreografia durante concentração da Seleção Brasileira em 2021 (Foto: Reprodução)

    O principal deles foi a final da Copa do Brasil Sub-17 de 2022, quando os dois eram as principais estrelas de Vasco e Palmeiras. Endrick, com apenas 15 anos na ocasião, marcou quatro gols nos dois jogos da decisão (dois na ida e dois na volta), enquanto Rayan marcou na partida de volta em São Januário. O Palmeiras ficou com o título pelo placar agregado de 6 a 5 

    Endrick, do Palmeiras, avança com a bola e é perseguido por JP, do Vasco, na final da Copa do Brasil sub-17 de 2022
    Endrick em campo na final da Copa do Brasil sub-17 entre Vasco e Palmeiras (Foto: Fabio Menotti / Palmeiras)

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    Endrick e Rayan tiveram trajetórias diferentes

    Se os dois chegaram juntos ao topo, os caminhos percorridos foram bastante distintos. Endrick explodiu primeiro. Ainda adolescente, virou sensação nacional com a camisa do Palmeiras e rapidamente chamou a atenção do futebol europeu. A transferência para o Real Madrid transformou o atacante em uma das maiores promessas do futebol mundial. No entanto, a adaptação ao clube espanhol foi mais difícil do que muitos imaginavam. Com forte concorrência no elenco merengue, as oportunidades foram escassas. O cenário mudou na última temporada, quando foi emprestado ao Lyon. Na França, voltou a ganhar sequência, recuperou a confiança e reencontrou o futebol que o transformou em fenômeno. O desempenho garantiu seu retorno ao Real Madrid para a próxima temporada.

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    Rayan viveu praticamente o caminho inverso

    Promovido cedo aos profissionais do Vasco, o atacante demorou mais para se firmar. Apesar do enorme potencial, enfrentou oscilações e precisou amadurecer em meio à pressão de atuar em um dos clubes mais tradicionais do país. Foi apenas na última temporada que o jovem deu o salto esperado. Com atuações decisivas e maior regularidade, tornou-se uma das principais referências ofensivas do Cruz-Maltino e despertou o interesse do futebol europeu.

    No início deste ano foi negociado com o Bournemouth. Na Inglaterra, a adaptação foi imediata. Rayan rapidamente conquistou espaço e vive a melhor fase da carreira.

    Os números ajudam a explicar o momento. O atacante ainda não sabe o que é perder em 2026. Sempre que esteve em campo nesta temporada, sua equipe saiu sem derrotas. Já são 20 partidas disputadas no ano mantendo a invencibilidade, marca que acompanha sua ascensão até a Seleção Brasileira.

    Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League
    Rayan celebra gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

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    Agora lado a lado, os dois relembram os tempos de base e mantêm a amizade construída ainda nas categorias inferiores da Seleção Brasileira. Durante treinamentos e momentos de descontração, é comum vê-los juntos, refletindo uma parceria que atravessa anos de convivência dentro e fora de campo.

    Enquanto buscam cada vez mais espaço na equipe comandada por Carlo Ancelotti, ambos vivem momentos importantes com a camisa amarelinha. Rayan recebeu sua primeira oportunidade como titular diante da Escócia e correspondeu imediatamente, dando a assistência para o primeiro gol de Vinícius Júnior na vitória brasileira.

    Já Endrick segue sendo um dos nomes mais pedidos pela torcida para ganhar mais minutos em campo. Mesmo sem a sequência do companheiro, o atacante continua cercado de expectativa e mostra constantemente seu potencial quando acionado.

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