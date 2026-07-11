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Eliminação da Noruega quebra escrita histórica envolvendo a Seleção Brasileira

ikings dão adeus nas quartas e destroem escrita tradicional da Copa do Mundo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 21:05
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O atacante inglês nº 9 Harry Kane e o atacante norueguês nº 9 Erling Braut Haaland se abraçam após a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Noruega e Inglaterra, no Estádio de Miami
: Erling Haaland deixa o gramado; seleção nórdica quebrou estatística histórica que durava quase um século em Copas (Foto: Chandan Khanna / AFP)

A emocionante partida entre Inglaterra e Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo provocou um impacto imediato nos livros de história do futebol. Com a desclassificação dos noruegueses, uma das místicas mais tradicionais e duradouras das Copas do Mundo foi oficialmente quebrada após quase um século de vigência.

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    O zagueiro norueguês número 04, Leo Ostigard, reage após a derrota da Noruega para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, no Estádio de Miami
    Jogadores da Noruega lamentam a eliminação nas quartas; time é o primeiro carrasco do Brasil a ficar fora do Top 3 desde 1930 (Foto: Chandan Khanna / AFP)

    Desde a primeira edição do torneio, em 1930, existia uma escrita clara: toda seleção que eliminasse o Brasil em uma Copa do Mundo terminava a competição pelo menos no Top 3 (sendo campeã, vice ou terceira colocada). Ao cair diante dos ingleses antes da fase semifinal, a Noruega destruiu essa estatística histórica.

    O tamanho do tabu derrubado

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    • O "bônus" de eliminar a Seleção Brasileira funcionava como um passaporte carimbado para o pódio da Copa do Mundo. Ao longo das décadas, o padrão se repetiu sem falhas em todas as ocasiões em que o Brasil caiu em mata-matas ou fases decisivas.

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    O meio-campista inglês número 10, Jude Bellingham, comemora após marcar seu segundo gol durante o primeiro tempo da prorrogação da partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Noruega e Inglaterra, no Estádio de Miami, em Miami Gardens
    Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

    Relembre os carrascos do Brasil e suas respectivas posições finais na história:

    1. França (1954, 1986, 1998, 2006): Terminou como vice (1954 e 2006), campeã (1998) e terceira colocada (1986).
    2. Uruguai (1950): Campeão do mundo.
    3. Holanda (1974, 2010): Vice-campeã (1974 e 2010).
    4. Itália (1938, 1982): Campeã (1938 e 1982).
    5. Argentina (1990): Vice-campeã.
    6. Alemanha (2014): Campeã do mundo.
    7. Bélgica (2018): Terceira colocada.
    8. Croácia (2022): Terceira colocada.

    A Noruega, que havia vencido o time canarinho por 2 a 1 nas oitavas de final de 2026, tinha a chance de manter o retrospecto vivo caso avançasse para as semifinais. Com a derrota no tempo extra, os Vikings se despedem no Top 8, virando a primeira exceção da regra em 96 anos de história.

    O consolo para os noruegueses

    Apesar da frustração por ficar fora da disputa direta pelas medalhas e de ver o tabu histórico ruir, a seleção da Noruega deixa a competição de cabeça erguida. O país alcançou o seu objetivo principal ao fazer uma campanha sólida, liderada pelo faro de gol de Erling Haaland.

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