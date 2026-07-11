Eliminação da Noruega quebra escrita histórica envolvendo a Seleção Brasileira
ikings dão adeus nas quartas e destroem escrita tradicional da Copa do Mundo
A emocionante partida entre Inglaterra e Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo provocou um impacto imediato nos livros de história do futebol. Com a desclassificação dos noruegueses, uma das místicas mais tradicionais e duradouras das Copas do Mundo foi oficialmente quebrada após quase um século de vigência.
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Desde a primeira edição do torneio, em 1930, existia uma escrita clara: toda seleção que eliminasse o Brasil em uma Copa do Mundo terminava a competição pelo menos no Top 3 (sendo campeã, vice ou terceira colocada). Ao cair diante dos ingleses antes da fase semifinal, a Noruega destruiu essa estatística histórica.
O tamanho do tabu derrubado
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O "bônus" de eliminar a Seleção Brasileira funcionava como um passaporte carimbado para o pódio da Copa do Mundo. Ao longo das décadas, o padrão se repetiu sem falhas em todas as ocasiões em que o Brasil caiu em mata-matas ou fases decisivas.
Relembre os carrascos do Brasil e suas respectivas posições finais na história:
- França (1954, 1986, 1998, 2006): Terminou como vice (1954 e 2006), campeã (1998) e terceira colocada (1986).
- Uruguai (1950): Campeão do mundo.
- Holanda (1974, 2010): Vice-campeã (1974 e 2010).
- Itália (1938, 1982): Campeã (1938 e 1982).
- Argentina (1990): Vice-campeã.
- Alemanha (2014): Campeã do mundo.
- Bélgica (2018): Terceira colocada.
- Croácia (2022): Terceira colocada.
A Noruega, que havia vencido o time canarinho por 2 a 1 nas oitavas de final de 2026, tinha a chance de manter o retrospecto vivo caso avançasse para as semifinais. Com a derrota no tempo extra, os Vikings se despedem no Top 8, virando a primeira exceção da regra em 96 anos de história.
O consolo para os noruegueses
Apesar da frustração por ficar fora da disputa direta pelas medalhas e de ver o tabu histórico ruir, a seleção da Noruega deixa a competição de cabeça erguida. O país alcançou o seu objetivo principal ao fazer uma campanha sólida, liderada pelo faro de gol de Erling Haaland.
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