Eliminação da Noruega quebra escrita histórica envolvendo a Seleção Brasileira ikings dão adeus nas quartas e destroem escrita tradicional da Copa do Mundo

A emocionante partida entre Inglaterra e Noruega pelas quartas de final da Copa do Mundo provocou um impacto imediato nos livros de história do futebol. Com a desclassificação dos noruegueses, uma das místicas mais tradicionais e duradouras das Copas do Mundo foi oficialmente quebrada após quase um século de vigência.

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Jogadores da Noruega lamentam a eliminação nas quartas; time é o primeiro carrasco do Brasil a ficar fora do Top 3 desde 1930 (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Desde a primeira edição do torneio, em 1930, existia uma escrita clara: toda seleção que eliminasse o Brasil em uma Copa do Mundo terminava a competição pelo menos no Top 3 (sendo campeã, vice ou terceira colocada). Ao cair diante dos ingleses antes da fase semifinal, a Noruega destruiu essa estatística histórica.

O tamanho do tabu derrubado

O "bônus" de eliminar a Seleção Brasileira funcionava como um passaporte carimbado para o pódio da Copa do Mundo. Ao longo das décadas, o padrão se repetiu sem falhas em todas as ocasiões em que o Brasil caiu em mata-matas ou fases decisivas.

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Jude Bellingham comemora seu segundo gol em Noruega x Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Relembre os carrascos do Brasil e suas respectivas posições finais na história:

França (1954, 1986, 1998, 2006): Terminou como vice (1954 e 2006), campeã (1998) e terceira colocada (1986). Uruguai (1950): Campeão do mundo. Holanda (1974, 2010): Vice-campeã (1974 e 2010). Itália (1938, 1982): Campeã (1938 e 1982). Argentina (1990): Vice-campeã. Alemanha (2014): Campeã do mundo. Bélgica (2018): Terceira colocada. Croácia (2022): Terceira colocada.

A Noruega, que havia vencido o time canarinho por 2 a 1 nas oitavas de final de 2026, tinha a chance de manter o retrospecto vivo caso avançasse para as semifinais. Com a derrota no tempo extra, os Vikings se despedem no Top 8, virando a primeira exceção da regra em 96 anos de história.

O consolo para os noruegueses

Apesar da frustração por ficar fora da disputa direta pelas medalhas e de ver o tabu histórico ruir, a seleção da Noruega deixa a competição de cabeça erguida. O país alcançou o seu objetivo principal ao fazer uma campanha sólida, liderada pelo faro de gol de Erling Haaland.

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