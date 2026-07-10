Escale a Seleção Brasileira: monte o time ideal para a Copa do Mundo de 2030
Escolha sua formação e monte a equipe que você acredita
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 16:34
A Copa do Mundo de 2026 ainda está em andamento, mas o próximo ciclo da Seleção Brasileira já começou. Com Carlo Ancelotti no comando, novos talentos devem ganhar espaço, enquanto alguns dos atuais protagonistas podem encerrar seu ciclo com a Amarelinha antes de 2030.
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Agora é a sua vez de ser o técnico. Clique aqui e escale a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2030. Escolha a formação tática, defina os 11 titulares e monte o time que, na sua opinião, representará o Brasil no próximo Mundial. Quem fica? Quem perde espaço? Quais jovens serão os protagonistas? Monte sua escalação e compartilhe sua Seleção ideal para 2030.
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