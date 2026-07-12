logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

O que assistir no dia sem jogos da Copa do Mundo

Gigantes brasileiros entram em campo neste domingo

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
12/07/2026 05:00
Favorite o Lance! no Google
IA crava que Yuri Alberto será o destaque da partida (Foto: Agência Corinthians)
IA crava que Yuri Alberto será o destaque da partida (Foto: Agência Corinthians)

O domingo pode até estar órfão de jogos da Copa do Mundo, mas o orgulho verde-amarelo segue em alta nos gramados e nas quadras pelo mundo. O dia reserva uma decisão histórica no tênis e a chance de acompanhar gigantes do futebol nacional nos últimos ajustes da intertemporada. Para você não perder nada, o Lance! preparou um cardápio com as principais atrações esportivas deste domingo (12).

  • Arte da partida entre Cascavel x Corinthians

    Corinthians x Cascavel: onde assistir, horário e escalações do amistoso

    Onde Assistir
    Há 11 horas
  • Arte da partida entre Benfica e Flamengo

    Benfica x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso

    Onde Assistir
    Há 1 dia
  • Alex Santana durante intertemporada pelo Corinthians

    Amistoso contra o Cascavel pode marcar nova chance para Alex Santana no Corinthians

    Corinthians
    Há 11 horas

    • Histórico: Luisa Stefani busca o topo em Wimbledon

    Após quebrar um tabu de 59 anos — período em que nenhuma tenista brasileira havia alcançado uma final de duplas no Grand Slam britânico —, Luisa Stefani vai em busca de um título inédito. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira entra em quadra credenciada por uma temporada impecável.

    continua após a publicidade

    Embalada em 2026, a dupla alcançou ao menos as semifinais dos três Slams anteriores e conquistou três títulos da WTA, incluindo o torneio de Eastbourne, disputado na grama. A decisão será às 9h (de Brasília), contra a chinesa Guo Hanyu e a francesa Kristina Mladenovic.

    Onde assistir: ESPN e Disney+

  • Grzegorz Lato com a camisa da seleção polonesa.

    Artilheiro da Copa de 1974: Grzegorz Lato, da Polônia

    Lancepédia
    Há 1 dia
  • Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026

    Tem jogo da Copa do Mundo hoje?

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • Técnico da Argentina, Scaloni faz gesto com o braço durante jogo contra a Suíça, pela Copa do Mundo

    Técnico da Argentina admite sofrimento contra a Suíça: 'Sorte esteve do nosso lado'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
    • A brasileira Luisa Stefani em ação no Australian Open (Reprodução)
    A brasileira Luisa Stefani em ação no Australian Open (Reprodução)

    Tiro com arco: Marcus D'Almeida na Copa do Mundo

    O domingo também será de mira calibrada na Espanha. Marcus D'Almeida entra em ação na etapa de Madri da Copa do Mundo de Tiro com Arco. O arqueiro reassumiu a liderança do ranking mundial do arco recurvo e chega embalado pela conquista do Campeonato Pan-Americano no fim de junho, seu primeiro título internacional da temporada. As finais começam às 5h (de Brasília).

    continua após a publicidade

    Onde assistir: Archery+ (streaming) e Prime Video

    Marcus D'Almeida em ação (Foto: Alexandre Loureiro/COB)
    Marcus D'Almeida em ação (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

    Fluminense x Bahia

    Paralelamente aos esportes olímpicos, o futebol nacional movimenta a tarde. Às 16h, Fluminense e Bahia se enfrentam no Rio de Janeiro. Além de servir como último ensaio para a retomada do Brasileirão, o amistoso foi escolhido pela CBF para testar a tecnologia do impedimento semiautomático, que passa a ser obrigatória na sequência da competição.

    O Tricolor das Laranjeiras chega embalado após golear o Nova Iguaçu por 6 a 1 e promover a estreia do atacante Hulk. A equipe carioca volta aos compromissos oficiais na sexta-feira (17), às 20h, contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã. Já o Esquadrão de Aço encerra o período de treinos focado no duelo diante da Chapecoense, também na sexta-feira, às 19h30, na Arena Fonte Nova.

    continua após a publicidade

    Onde assistir: Band (TV aberta)

    Thiago Silva e Canobbio disputam a bola em Fluminense x Bahia (Foto: Marcelo Gonçalves / FFC)
    Thiago Silva e Canobbio disputam a bola em Fluminense x Bahia (Foto: Marcelo Gonçalves / FFC)

    Cascavel x Corinthians

    Também às 16h, o Corinthians visita o Cascavel no Estádio Olímpico Regional, no Paraná. O confronto representa a principal oportunidade para o técnico Fernando Diniz ajustar a equipe antes do retorno das competições oficiais. O Timão se prepara para enfrentar o Remo na quinta-feira (23), às 19h30, na Neo Química Arena.

    Para o Cascavel, a partida representa a oportunidade de mobilizar sua torcida diante de um dos clubes mais populares do país. Eliminada da Série D após a derrota para o Marcílio Dias no placar agregado, a equipe paranaense aposta nos amistosos para manter o elenco em atividade no restante da temporada.

    continua após a publicidade

    Onde assistir: XSports (TV aberta)

    Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Dante Fernandez / AFP)
    Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Dante Fernandez / AFP)

    Cruzeiro x Grêmio

    Para fechar o domingo, às 17h, Cruzeiro e Grêmio se enfrentam no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O duelo serve como o último teste do Tricolor Gaúcho antes da retomada do Brasileirão, marcada para 17 de julho, às 20h, contra o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia.

    Do lado celeste, a comissão técnica finaliza a estratégia para a reestreia oficial, marcada para 22 de julho, às 21h30, diante do Internacional, no Beira-Rio, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

    continua após a publicidade

    Onde assistir: Metrópoles Esportes, TV Cruzeiro e GrêmioTV (todos no YouTube)

    Cristaldo teve atuação apagada na goleada sofrida pelo Grêmio para o Cruzeiro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
    Cristaldo teve atuação apagada na goleada sofrida pelo Grêmio para o Cruzeiro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Nicolás Tagliafico em ação no amistoso entre Argentina e Honduras

    Copa do Mundo 2026

    Tagliafico minimiza jogos ruins da Argentina na Copa: 'Objetivo é ganhar'

    Há 2 horas
    Flaco López comemora gol da Argentina com Julián Álvarez sobre a Suíça na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Flaco López projeta duelo entre Argentina e Inglaterra: 'Muita dor'

    Há 2 horas
    Jogadores da Argentina comemoram vitória sobre a Suíça na Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo 2026

    Argentina x Suíça: veja os melhores momentos do jogo das quartas de final da Copa do Mundo

    Há 3 horas
    Argentina foi a última classificada ás semifinais da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Argentina x Inglaterra e França x Espanha: datas e horários das semifinais da Copa

    Há 3 horas
    Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina

    Fora de Campo

    Flaco López vira assunto após classificação da Argentina: 'Tem que ser dito'

    Há 4 horas
    Júlian Álvarez celebra gol da classificação da Argentina contra a Suíça

    Copa do Mundo 2026

    Semifinais da Copa terão os quatro melhores colocados no ranking da Fifa

    Há 4 horas
    Mais LANCE!
    Mac Allister salta e comemora gol marcado pela Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo

    Messi passa em branco, mas Argentina vence a Suíça na prorrogação e avança na Copa

    Lionel Messi após desperdiçar uma chance clara em Argentina e Suíça

    Messi perde chance em Argentina x Suíça e choca torcedores: 'Inacreditável'

    Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina

    Quem é Breel Embolo, destaque da Suíça, expulso por simulação contra a Argentina?

    Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina

    Por que Embolo foi expulso em Argentina x Suíça pela Copa?

    Breel Embolo é expulso por simulação em Suiça x Argentina

    Expulsão de Embolo em Argentina x Suíça vira assunto: 'Que vergonha'

    Argentina x Suíça pela Copa do Mundo de 2026

    Gol perdido da Suíça contra a Argentina viraliza: 'Inacreditável'

    Neymar se lamenta após eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Neymar participa de torneio de poker após eliminação na Copa; veja vídeo

    Jogadores da Inglaterra comemoram vitória sobre a Noruega na Copa do Mundo

    Inglaterra promete prêmio milionário por título da Copa do Mundo

    Patrick Mahomes durante Argentina e Suíça neste sábado (11)

    Patrick Mahomes marca presença em Argentina x Suíça; confira