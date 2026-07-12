O que assistir no dia sem jogos da Copa do Mundo Gigantes brasileiros entram em campo neste domingo

O domingo pode até estar órfão de jogos da Copa do Mundo, mas o orgulho verde-amarelo segue em alta nos gramados e nas quadras pelo mundo. O dia reserva uma decisão histórica no tênis e a chance de acompanhar gigantes do futebol nacional nos últimos ajustes da intertemporada. Para você não perder nada, o Lance! preparou um cardápio com as principais atrações esportivas deste domingo (12).

Histórico: Luisa Stefani busca o topo em Wimbledon

Após quebrar um tabu de 59 anos — período em que nenhuma tenista brasileira havia alcançado uma final de duplas no Grand Slam britânico —, Luisa Stefani vai em busca de um título inédito. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira entra em quadra credenciada por uma temporada impecável.

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Embalada em 2026, a dupla alcançou ao menos as semifinais dos três Slams anteriores e conquistou três títulos da WTA, incluindo o torneio de Eastbourne, disputado na grama. A decisão será às 9h (de Brasília), contra a chinesa Guo Hanyu e a francesa Kristina Mladenovic.

Onde assistir: ESPN e Disney+

A brasileira Luisa Stefani em ação no Australian Open (Reprodução)

Tiro com arco: Marcus D'Almeida na Copa do Mundo

O domingo também será de mira calibrada na Espanha. Marcus D'Almeida entra em ação na etapa de Madri da Copa do Mundo de Tiro com Arco. O arqueiro reassumiu a liderança do ranking mundial do arco recurvo e chega embalado pela conquista do Campeonato Pan-Americano no fim de junho, seu primeiro título internacional da temporada. As finais começam às 5h (de Brasília).

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Onde assistir: Archery+ (streaming) e Prime Video

Marcus D'Almeida em ação (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

Fluminense x Bahia

Paralelamente aos esportes olímpicos, o futebol nacional movimenta a tarde. Às 16h, Fluminense e Bahia se enfrentam no Rio de Janeiro. Além de servir como último ensaio para a retomada do Brasileirão, o amistoso foi escolhido pela CBF para testar a tecnologia do impedimento semiautomático, que passa a ser obrigatória na sequência da competição.

O Tricolor das Laranjeiras chega embalado após golear o Nova Iguaçu por 6 a 1 e promover a estreia do atacante Hulk. A equipe carioca volta aos compromissos oficiais na sexta-feira (17), às 20h, contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã. Já o Esquadrão de Aço encerra o período de treinos focado no duelo diante da Chapecoense, também na sexta-feira, às 19h30, na Arena Fonte Nova.

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Onde assistir: Band (TV aberta)

Thiago Silva e Canobbio disputam a bola em Fluminense x Bahia (Foto: Marcelo Gonçalves / FFC)

Cascavel x Corinthians

Também às 16h, o Corinthians visita o Cascavel no Estádio Olímpico Regional, no Paraná. O confronto representa a principal oportunidade para o técnico Fernando Diniz ajustar a equipe antes do retorno das competições oficiais. O Timão se prepara para enfrentar o Remo na quinta-feira (23), às 19h30, na Neo Química Arena.

Para o Cascavel, a partida representa a oportunidade de mobilizar sua torcida diante de um dos clubes mais populares do país. Eliminada da Série D após a derrota para o Marcílio Dias no placar agregado, a equipe paranaense aposta nos amistosos para manter o elenco em atividade no restante da temporada.

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Onde assistir: XSports (TV aberta)

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Dante Fernandez / AFP)

Cruzeiro x Grêmio

Para fechar o domingo, às 17h, Cruzeiro e Grêmio se enfrentam no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O duelo serve como o último teste do Tricolor Gaúcho antes da retomada do Brasileirão, marcada para 17 de julho, às 20h, contra o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia.

Do lado celeste, a comissão técnica finaliza a estratégia para a reestreia oficial, marcada para 22 de julho, às 21h30, diante do Internacional, no Beira-Rio, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Onde assistir: Metrópoles Esportes, TV Cruzeiro e GrêmioTV (todos no YouTube)