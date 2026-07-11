Neymar participa de torneio de poker após eliminação na Copa; veja vídeo
Aposentado da Seleção, camisa 10 disputa a World Series of Poker, em Las Vegas
Poucos dias após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Neymar já voltou a chamar atenção fora dos gramados. O camisa 10 da Seleção foi visto neste sábado (11) disputando um dos principais torneios de poker do mundo, a World Series of Poker (WSOP), em Las Vegas, nos Estados Unidos.
➡️ Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026
A participação do brasileiro foi divulgada pelas redes sociais oficiais da competição. Neymar entrou no torneio US$ 10.000 No-Limit Hold'em Six-Max Championship, cuja inscrição custa 10 mil dólares (cerca de R$ 51 mil na cotação atual). A disputa segue até a próxima quarta-feira. Veja vídeo:
Seis dias depois da eliminação do Brasil na Copa, Neymar participou de um torneio de poker em Las Vegas, nos Estados Unidos.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 12, 2026
📹 @WSOP pic.twitter.com/7YKJCJf4Uh
Caso o Brasil tivesse superado a Noruega, a equipe de Carlo Ancelotti teria entrado em campo neste sábado para enfrentar a Inglaterra pelas quartas de final. Os ingleses venceram os noruegueses por 2 a 1, na prorrogação, e avançaram à semifinal.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Na campanha brasileira na Copa do Mundo de 2026, Neymar disputou duas partidas e marcou um gol. Antes de aparecer em Las Vegas, o atacante também foi visto passeando com a família no parque Epic Universe, em Orlando, durante o período de folga após a eliminação.
O jogador tem reapresentação prevista ao Santos na próxima sexta-feira. O clube volta a campo na quinta, contra o Botafogo, pela retomada do Campeonato Brasileiro.
Neymar é embaixador do PokerStars e acumula resultados no poker
A presença de Neymar nas mesas de poker não é novidade. O atacante é embaixador do PokerStars e participa regularmente de torneios presenciais e online promovidos pela plataforma.
Em uma das edições do Spring Championship of Online Poker (SCOOP), o camisa 10 alcançou duas mesas finais de torneios da categoria High. No Evento 2-High, de US$ 530, Neymar chegou a liderar os 16 jogadores remanescentes após o Dia 1. Já no Evento 3-High, de US$ 1.050, também garantiu vaga na decisão, disputando premiações que ultrapassavam US$ 20 mil.
Ao longo dos últimos anos, o brasileiro se tornou um dos jogadores de poker mais conhecidos entre atletas profissionais, participando de eventos internacionais e dividindo as mesas com alguns dos principais nomes da modalidade. A WSOP, disputada anualmente em Las Vegas, é considerada a competição mais prestigiada do poker mundial.
🤑 Aposte nos jogos das semifinais da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Fora de Campo
Pai de Haaland debocha de classificação da Inglaterra sobre a NoruegaHá 1 hora
Fora de Campo
Cena de Bellingham com Haaland repercute: 'Caso antigo'Há 1 hora
Fora de Campo
Atitude de técnico com Haaland em Inglaterra x Noruega choca: 'Burrice'Há 2 horas
Copa do Mundo 2026
Bola bateu no cabo? Fifa se pronuncia após polêmica em gol da InglaterraHá 2 horas
Fora de Campo
Sem Globo, CazéTV supera jogo do Brasil e bate novo recorde na CopaHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Quem é Ashlyn Castro, namorada de Bellingham, da Inglaterra?Há 2 horas
Mais LANCE!