Neymar participa de torneio de poker após eliminação na Copa; veja vídeo Aposentado da Seleção, camisa 10 disputa a World Series of Poker, em Las Vegas

Poucos dias após a eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Neymar já voltou a chamar atenção fora dos gramados. O camisa 10 da Seleção foi visto neste sábado (11) disputando um dos principais torneios de poker do mundo, a World Series of Poker (WSOP), em Las Vegas, nos Estados Unidos.

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A participação do brasileiro foi divulgada pelas redes sociais oficiais da competição. Neymar entrou no torneio US$ 10.000 No-Limit Hold'em Six-Max Championship, cuja inscrição custa 10 mil dólares (cerca de R$ 51 mil na cotação atual). A disputa segue até a próxima quarta-feira. Veja vídeo:

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Seis dias depois da eliminação do Brasil na Copa, Neymar participou de um torneio de poker em Las Vegas, nos Estados Unidos.



📹 @WSOP pic.twitter.com/7YKJCJf4Uh — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 12, 2026

Caso o Brasil tivesse superado a Noruega, a equipe de Carlo Ancelotti teria entrado em campo neste sábado para enfrentar a Inglaterra pelas quartas de final. Os ingleses venceram os noruegueses por 2 a 1, na prorrogação, e avançaram à semifinal.

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Na campanha brasileira na Copa do Mundo de 2026, Neymar disputou duas partidas e marcou um gol. Antes de aparecer em Las Vegas, o atacante também foi visto passeando com a família no parque Epic Universe, em Orlando, durante o período de folga após a eliminação.

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O jogador tem reapresentação prevista ao Santos na próxima sexta-feira. O clube volta a campo na quinta, contra o Botafogo, pela retomada do Campeonato Brasileiro.

Neymar é embaixador do PokerStars e acumula resultados no poker

A presença de Neymar nas mesas de poker não é novidade. O atacante é embaixador do PokerStars e participa regularmente de torneios presenciais e online promovidos pela plataforma.

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Em uma das edições do Spring Championship of Online Poker (SCOOP), o camisa 10 alcançou duas mesas finais de torneios da categoria High. No Evento 2-High, de US$ 530, Neymar chegou a liderar os 16 jogadores remanescentes após o Dia 1. Já no Evento 3-High, de US$ 1.050, também garantiu vaga na decisão, disputando premiações que ultrapassavam US$ 20 mil.

Neymar durante torneio de Poker (Foto: Reprodução)

Ao longo dos últimos anos, o brasileiro se tornou um dos jogadores de poker mais conhecidos entre atletas profissionais, participando de eventos internacionais e dividindo as mesas com alguns dos principais nomes da modalidade. A WSOP, disputada anualmente em Las Vegas, é considerada a competição mais prestigiada do poker mundial.

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