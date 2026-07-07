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Romário defende Alisson após eliminação do Brasil na Copa

O artilheiro do tetra exaltou Alisson: 'nosso goleiro foi f*da na Copa'

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
07/07/2026 09:37
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Alisson e Marquinhos, da Seleção Brasileira, lamentam segundo gol da Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)
Alisson e Marquinhos, da Seleção Brasileira, lamentam segundo gol da Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Apesar da eliminação decepcionante da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, nem tudo foi terra arrasada. Pelo menos, não na visão de Romário, campeão mundial com o Brasil em 1994. O artilheiro do tetra abriu o jogo sobre o desempenho do goleiro Alisson e saiu em defesa do camisa 1.

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    • Para o "baixinho", a Seleção teria tomado muitos gols se não fosse pelas atuações de Alisson. "Nosso goleiro foi f*da na Copa, só pra dizer isso. Se não fosse ele, a gente tinha tomado muitos gols", afirmou.

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    Alisson em Copas do Mundo pelo Brasil

    Alisson é titular do Brasil desde o final de 2015 e convive com críticas há tempos. Os comentários negativos aumentaram após a Copa do Mundo de 2018, em que muitos fãs brasileiros acreditam que o goleiro deveria ter defendido o chute de De Bruyne no segundo gol da Bélgica contra o Brasil. As críticas também vão além, já que alguns internautas afirmam que o arqueiro não mantém o mesmo desempenho em clubes e na Seleção Brasileira.

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    • Na Copa do Mundo de 2022, as críticas continuaram, sob o pretexto de que "Alisson não fazia milagres". Além disso, o arqueiro não conseguiu defender nenhuma das penalidades cobradas pela Croácia na eliminação do Brasil, o que também foi pauta de quem o criticava.

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    Apesar dos comentários, o goleiro possui sete jogos de Copa sem ser vazado, um a menos do recorde brasileiro dividido pelos goleiros Leão e Taffarel. Alisson também se juntou a Gilmar e Taffarel como o terceiro goleiro a disputar três Copas do Mundo como titular da Seleção Brasileira. Mesmo com a eliminação contra a Noruega, o arqueiro conseguiu fazer boas defesas e evitar que a seleção europeia abrisse o placar antes dos gols de Haaland.

    Haaland abriu o placar em Brasil x Noruega pelas oitavs de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Jewel SAMAD/AFP)
    Haaland abriu o placar em Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 (Foto: Jewel SAMAD/AFP)

    Antes do Mundial de 2026 começar, Alisson comentou sobre as críticas que recebeu durante os anos em que foi titular do Brasil. O goleiro negou guardar memórias ruins do passado, mas afirmou: "De maneira nenhuma me assombra ou tira a confiança. O que mais me incomoda de tudo isso é não ter vencido. Para um goleiro, sempre fica aquilo de 'se eu tivesse feito algo diferente'. Tem que lutar com essas mentiras e ter convicção do trabalho."

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    Alisson afirmou que o futebol não permite "ficar remoendo" derrotas, frustrações e até erros. Para o gaúcho, a responsabilidade das eliminações em Copas é atribuída a todo o elenco, e não a um único jogador. O camisa 1 da Seleção Brasileira afirmou que lida com as cobranças de forma natural, encarando-as como parte do peso de vestir a Amarelinha, sejam elas justas ou não.

    As críticas vêm por conta disso, por não ter vencido nas outras oportunidades. Encaro com naturalidade, sou meu maior crítico. Mas minha crítica é baseada em fatos do dia a dia, leitura técnica, tática, psicológica. Dou valor às críticas e avaliações dos que trabalham comigo no dia a dia, preparadores de goleiro, treinadores.

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