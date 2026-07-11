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Al-Hilal formaliza proposta milionária para tirar Raphinha do Barcelona

Al-Hilal tenta convencer o atacante, que vive momentos distintos no clube e na Seleção

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
11/07/2026 15:50
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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Endrick, Raphinha e Lucas Paquetá conversam após o fim do jogo amistoso entre Brasil e Panamá
Endrick, Raphinha e Lucas Paquetá conversam após o fim do jogo amistoso entre Brasil e Panamá (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

O atacante Raphinha pode trocar o futebol espanhol pelo da Arábia Saudita neste período de negociações. Integrante da formação principal do Barcelona há quatro anos, o ponta brasileiro é alvo de monitoramento antigo do Al-Hilal. De acordo com informações do veículo Mundo Deportivo, a nova oferta dos árabes atinge os 80 milhões de euros (perto de R$ 470 milhões).

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    Raphinha comemora gol do Barcelona sobre o Newcastle, na Champions League
    Raphinha comemora gol do Barcelona sobre o Newcastle, na Champions League (Foto: Lluis Gene / AFP)

    A engenharia financeira da equipe de Simone Inzaghi envolve multiplicar por quatro os ganhos mensais atuais do jogador. Para viabilizar a transação, o Al-Hilal dispõe do suporte do Fundo de Investimento Público (PIF), braço financeiro do governo da Arábia Saudita. Contudo, jornais do continente europeu indicam que a intenção do profissional é dar sequência ao seu trabalho na Europa.

    O vínculo do atleta com o Barcelona vai até a metade de 2028, fruto de uma extensão contratual recente que gerou valorização salarial. No meio desse cenário, o comandante Hansi Flick conta com a presença do camisa 11. Durante a Copa do Mundo, Raphinha teve um problema muscular na região posterior da coxa direita no confronto diante do Haiti.

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    Apesar de ter voltado aos treinamentos com os companheiros de seleção na Copa do Mundo, o atacante não disputou mais nenhum minuto no torneio, desfalcando o Brasil contra a Escócia e permanecendo entre os suplentes nos jogos contra Japão e Noruega. A comissão técnica do Barcelona planeja utilizá-lo normalmente nos trabalhos preparatórios de pré-temporada.

    Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
    Raphinha sofreu lesão em Brasil x Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    Criticado por manifestações públicas controversas ao longo da Copa do Mundo de 2026, o jogador perdeu prestígio na equipe nacional nesta reta final. Por outro lado, seu retrospecto na Catalunha mostra solidez. Desde que foi adquirido junto ao Leeds United, da Inglaterra, em meados de 2022, Raphinha acumula 177 exibições oficiais e balançou as redes 75 vezes, além de colecionar três troféus do Campeonato Espanhol, três edições da Supercopa e uma Copa do Rei.

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