Golaço em Argentina x Suíça enlouquece torcedores: 'Absurdo' Julián Álvarez decide na prorrogação com um chute no ângulo

A Argentina está nas semifinais da Copa do Mundo de 2026. Em uma partida dramática disputada em Kansas City, a Albiceleste venceu a Suíça por 3 a 1, na prorrogação, e contou com um golaço de Julián Álvarez para desempatar o confronto e abrir caminho para a classificação.

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Depois de um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Mac Allister e Dan Ndoye, os argentinos aproveitaram a vantagem numérica após a expulsão de Breel Embolo para pressionar durante a prorrogação.

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O momento decisivo aconteceu aos seis minutos do segundo tempo do tempo extra. Julián Álvarez recebeu livre na entrada da área e, sem espaço para infiltrar diante da defesa suíça, arriscou de média distância. O atacante acertou um chute no ângulo esquerdo de Gregor Kobel, que saltou, mas não conseguiu evitar o golaço que colocou a Argentina novamente em vantagem. Veja o gol:

Julian Alvarez — What a strike!!! pic.twitter.com/bzsPl32RWT — RZ (@RnjiZen) July 12, 2026

Veja a repercussão:

que golaço absurdo de Julian Alvarez — lucas sou 🌒 (@_lucasou) July 12, 2026

Só valeu a pena pelo o golaço do Julian Alvarez que foi um dos gols mais lindos que eu vi nessa copa — joaquim cleyton (@_Msaantos) July 12, 2026

Julian Alvarez EU TE AMO!!! — mur! 🇪🇪 (@murfranco156) July 12, 2026

Olha a vontade do Julian Alvarez pra recuperar a bola no 3° gol, que mlk espetacular — JlzinnzX É TETRA (@sccp_JlzinnzX) July 12, 2026

Julian Alvarez acaba de fazer um golaço absurdo e a narração de Luis Felipe Freitas foi:



"Nem sempre é o protagonista, as vezes aparece ->outro<-"



Outro. Julian Alvarez virou "outro"



Um dos melhores atacantes do mundo virou outro. — TREM DA SUL 🚂 (@goulartt0_) July 12, 2026

Como foi a partida?

Texto de: João Brandão.

Em um primeiro tempo de poucas emoções, a Argentina foi para o intervalo com vantagem sobre a Suíça. Os europeus buscaram ser mais incisivos no início do duelo, mas a Albiceleste abriu o placar aos 10 minutos com Mac Allister aproveitando uma cobrança de escanteio de Messi e cabeceando na primeira trave para estufar as redes. A equipe de Burat Yakin tentou responder com uma finalização forte de fora da área de Sow, mas Dibu Martínez encaixou a bola nos braços.

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No início do segundo tempo, a Argentina desperdiçou grande chance com Molina sendo acionado por Messi e batendo cruzado pela linha de fundo ao invés de optar pelo passe para Julián Álvarez livre de marcação. A Suíça respondeu na sequência com Embolo sendo lançado no ataque e tocando para Ndoye finalizar, mas Lisandro Martínez travou o chute para impedir o gol do empate. Em outra chegada dos europeus, Ndoye recebeu cruzamento na área e cabeceou no cantinho para grande defesa de Dibu Martínez. E aos 21 minutos, Ndoye tabelou pelo lado esquerdo da área com Ricardo Rodríguez e bateu rasteiro para estufar as redes e deixar tudo igual no marcador. Mas o jogo virou com uma expulsão infantil de Embolo aos 27 minutos.

Argentina foi a última seleção classificada ás semifinais da Copa do Mundo (Foto: Thomas COEX / AFP)

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Com um a mais, a Argentina voltou a pressionar, mas Messi desperdiçou uma grande chance ao ser lançado por Paredes na área e tentar encobrir Kobel, que impediu a pintura do camisa 10. Na sequência, Mac Allister recebeu um cruzamento na área de Nico González, mas a cabeçada saiu por cima da meta. E Messi criou uma nova oportunidade limpando a marcação adversária na entrada da área e chutando de perna direita, mas tirando tinta da trave da Suíça. E no último ataque do jogo, Lisandro Martínez deu um voleio após cobrança de escanteio, e Kobel fez grande defesa para levar o jogo para a prorrogação.

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Na prorrogação, Thiago Almada criou duas boas chances no início do primeiro tempo, tendo chutado uma vez para defesa de Kobel e finalizado em outra oportunidade, mas balançando o lado de fora da rede adversária. No segundo tempo, Messi carregou uma bola da direita para o meio e soltou uma bomba para grande defesa de arqueiro rival. Mas aos 22 minutos, Julián Álvarez foi acionado de fora da área e bateu no ângulo para marcar um golaço. E em um contra-ataque nos acréscimos, Thiago Almada saiu cara a cara com Kobel, mas finalizou para defesa do goleiro suíço. No rebote, Lautaro Martínez chutou de perna direita para ampliar o marcador e dar números finais ao confronto.

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