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França busca revanche contra a Espanha em semifinal da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam nesta terça-feira pela semifinal

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
12/07/2026 06:00
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Mbappé conduzindo a bola em campo
França terá que driblar retrospecto ruim contra a Espanha (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

A França chega embalada e como uma das favoritas na semifinal contra a Espanha, que acontece nesta terça-feira, mas precisando driblar um retrospecto que não é tão favorável assim.

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    • Nos últimos dez encontros entre as seleções, a Espanha venceu sete, contra apenas duas vitórias da França e um empate. A vantagem também aparece no histórico geral: são 18 triunfos espanhóis, 13 franceses e sete empates em 38 confrontos.

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    E por coincidência, compromissos mais recentes também aconteceram em etapas de semifinais. Na Eurocopa de 2024, a Espanha venceu por 2 a 1 e avançou rumo ao título. Um ano depois, pela Nations League, protagonizou um jogo eletrizante e derrotou os franceses por 5 a 4. Na ocasião, chegou a abrir 5 a 1 antes de sofrer uma reação no fim da partida.

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    • As armas e apostas de França e Espanha pesam na decisão

    Após aquele confronto, Deschamps atribuiu parte da derrota aos desfalques que tinha no setor defensivo. Naquela decisão, existia um cenário no qual três dos quatro titulares da defesa estavam fora.

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    O cenário para a Copa do Mundo é diferente. A seleção chega com força máxima e aposta na boa fase de nomes como Kylian Mbappé, Dembélé e Olise, que estão quebrando recordes e se destacando nas prateleiras desta Copa do Mundo como destaques.

    Do lado espanhol, Lamine Yamal volta a ser uma das principais armas da equipe. O atacante foi decisivo na semifinal da Euro de 2024, quando marcou um dos gols da classificação, mas ainda busca maior protagonismo nesta Copa do Mundo. Até o momento, soma apenas um gol no torneio.

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    Veja o retrospecto das equipes nos últimos dez jogos

    França 4 x 5 Espanha – Nations League 2024/25
    França 1 x 2 Espanha – Eurocopa 2024
    França 2 x 1 Espanha – Nations League 2020/21
    França 0 x 2 Espanha – Amistoso (2017)
    França 1 x 0 Espanha – Amistoso (2014)
    França 0 x 1 Espanha – Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014
    França 1 x 1 Espanha – Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014
    França 0 x 2 Espanha – Eurocopa 2012
    França 0 x 2 Espanha – Amistoso (2010)
    França 0 x 1 Espanha – Amistoso (2008)

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