Aposta do Setorista: Zuccarello desponta como promessa do Vasco para a próxima Copa
Aos 19 anos, camisa 10 vive transição para o profissional, acumula bons números na temporada
O futebol brasileiro vive há alguns anos uma escassez de meias clássicos, capazes de organizar o jogo, quebrar linhas com passes e decidir partidas atuando centralizados. Em meio a esse cenário, uma das principais esperanças pode estar surgindo em São Januário. Aos 19 anos, Lukas Zuccarello desponta como uma das maiores promessas da base do Vasco e tem potencial para sonhar alto — quem sabe até vestir a camisa da Seleção Brasileira na próxima Copa do Mundo.
A transição para o elenco profissional já começou. Zuccarello estreou pela equipe principal em 2025 e até o momento já disputou 13 jogos, além de seguir como um dos destaques da equipe sub-20. Na última categoria da base, o meia soma 29 jogos na temporada, com nove gols e duas assistências, números que reforçam seu protagonismo nas categorias de base.
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Carinhosamente chamado de "Zucca" por companheiros e funcionários do Vasco, o meia reúne características cada vez mais raras no futebol brasileiro. Tem qualidade no passe para quebrar linhas, boa condução de bola pelo corredor central, visão de jogo e finalização de média distância. Não por acaso, tem em Philippe Coutinho sua principal inspiração.
- O meu estilo de jogo é ofensivo. Tenho uma finalização boa, gosto de quebrar linhas com arrancadas e passes, e ajudo a marcar quando é preciso - explicou o jogador em entrevista exclusiva ao Lance! no final de 2025.
Zuccarello chegou ao Vasco em 2022, após deixar o Sport para reforçar inicialmente a equipe sub-17. Depois de um período de adaptação, consolidou-se como um dos principais jogadores da geração cruz-maltina. Somando partidas pela base e pelo profissional, já acumula 169 jogos, 38 gols e sete assistências pelo Cruz-Maltino.
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Adaptação no Vasco exigiu paciência
Apesar do talento, o início no Vasco não foi simples. Ao chegar ao clube, Zuccarello encontrou uma geração muito forte no sub-17, formada por jogadores que rapidamente ganharam destaque nacional.
Em entrevista ao Lance!, o meia relembrou as dificuldades enfrentadas nos primeiros meses no Rio de Janeiro.
- Eu vou ser bem sincero, demorou um pouco para me adaptar. Na época era o sub-17 que tinha o Rayan, GB, Estrella. Eles estavam voando, foram vice-campeões da Copa do Brasil Sub-17, mas com o tempo fui me soltando e consegui demonstrar melhor meu futebol.
Hoje, mais maduro e integrado ao ambiente profissional, Zuccarello aparece como uma das principais apostas do Vasco para os próximos anos. Em um país que busca novamente revelar um camisa 10 de características clássicas, o meia cruz-maltino reúne talento e personalidade.
Veja lance de Zuccarello pelo Vasco
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