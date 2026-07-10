Vini Jr desabafa após eliminação do Brasil na Copa: 'Frustração absurda' Atacante anotou quatro gols na campanha da Seleção, eliminada pela Noruega ainda nas oitavas de final do Mundial

Vinicius Jr utilizou as redes sociais para comentar pela primeira vez a eliminação do Brasil para a Noruega, por 2 a 1, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Com o resultado, a Seleção deu adeus à competição e ampliou o jejum de títulos mundiais, que perdura desde a conquista do pentacampeonato, em 2002.

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Em publicação nas redes sociais, Vini Jr classificou a eliminação como uma "frustração absurda" e elogiou o elenco convocado por Carlo Ancelotti. Na avaliação do atacante, o grupo tinha condições de alcançar um resultado melhor, embora tenha evitado fazer promessas específicas, como a conquista da Copa do Mundo.

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- A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos - explicou o camisa 7 da Seleção Brasileira.

Ao explicar o intervalo entre a eliminação do Brasil e a postagem, Vinicius Jr afirmou que seria injusto deixar de falar com os torcedores. O atacante, porém, ressaltou que precisou de um tempo para assimilar a derrota antes de se manifestar publicamente.

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- Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir - completou.

Vinícius Jr após eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Confira pronunciamento completo de Vinicius Jr

Quase quatro anos depois e novamente pensando no que escreve após uma frustração em Copa do Mundo.

Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir.

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Vestir a camisa da Seleção é o maior orgulho da minha vida, e sair de uma Copa nas oitavas é um sentimento difícil de explicar.

Sei o quanto me preparei, o quanto me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família.

A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos.

Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo.

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