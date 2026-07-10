logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Vini Jr desabafa após eliminação do Brasil na Copa: 'Frustração absurda'

Atacante anotou quatro gols na campanha da Seleção, eliminada pela Noruega ainda nas oitavas de final do Mundial

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
10/07/2026 12:53
Favorite o Lance! no Google
Vinicius Jr. durante a partida contra o Haiti, duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
Vinicius Jr. durante a partida contra o Haiti, duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP).

Vinicius Jr utilizou as redes sociais para comentar pela primeira vez a eliminação do Brasil para a Noruega, por 2 a 1, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Com o resultado, a Seleção deu adeus à competição e ampliou o jejum de títulos mundiais, que perdura desde a conquista do pentacampeonato, em 2002.

  • Endrick se lamenta após chance desperdiçada no jogo entre Brasil e Noruega

    Crise na Seleção Brasileira é reflexo de mau momento na base

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora
  • Sadio Mané durante o jogo entre Senegal e Bélgica na Copa do Mundo de 2026.

    Sadio Mané anuncia aposentadoria da seleção do Senegal

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 horas
  • Jorge Jesus na época que treinava o Flamengo

    Portugal anuncia Jorge Jesus como novo técnico da seleção

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas

    • + Crise na Seleção Brasileira é reflexo de mau momento na base

    Em publicação nas redes sociais, Vini Jr classificou a eliminação como uma "frustração absurda" e elogiou o elenco convocado por Carlo Ancelotti. Na avaliação do atacante, o grupo tinha condições de alcançar um resultado melhor, embora tenha evitado fazer promessas específicas, como a conquista da Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    - A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos - explicou o camisa 7 da Seleção Brasileira.

    Ao explicar o intervalo entre a eliminação do Brasil e a postagem, Vinicius Jr afirmou que seria injusto deixar de falar com os torcedores. O atacante, porém, ressaltou que precisou de um tempo para assimilar a derrota antes de se manifestar publicamente.

    continua após a publicidade
  • Leonardo Jardim com a camisa de treinador do Flamengo e a torcida ao fundo

    Jardim relembra início de Mbappé e revela torcida pela França na Copa do Mundo

    Flamengo
    Há 44 minutos
  • Ex-comandante do Al-Hilal chega para assumir novo ciclo de Portugal (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

    Jorge Jesus é anunciado em Portugal e torcedores reagem: 'Chega de fracassos'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Yassine Bounou sofre o primeiro gol da França, marcado pelo atacante Kylian Mbappé, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos.

    Derrota para a França na Copa encerra invencibilidade de Bounou, do Marrocos

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • - Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir - completou.

    Vini Jr após eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2026
    Vinícius Jr após eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

    Confira pronunciamento completo de Vinicius Jr

    Quase quatro anos depois e novamente pensando no que escreve após uma frustração em Copa do Mundo.

    Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir.

    continua após a publicidade

    Vestir a camisa da Seleção é o maior orgulho da minha vida, e sair de uma Copa nas oitavas é um sentimento difícil de explicar.

    Sei o quanto me preparei, o quanto me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família.

    A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos.

    Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo.

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Informações sobre episódio não foram divulgadas (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Jovem de 17 anos morre após França x Marrocos durante comemoração

    Há 3 horas
    Lamine Yamal durante treino da Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Lance! Negócios

    Copa do Mundo: qual salário de Yamal, astro da Espanha e do Barcelona?

    Há 4 horas
    Michael Oliver é um dos árbitros renomados do Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Quem apita Espanha x Bélgica? Equipe de arbitragem terá dupla brasileira

    Há 5 horas
    De Bruyne e Courtois em jogo da Bélgica

    Fora de Campo

    Vídeo de Courtois e De Bruyne viraliza antes de Bélgica x Espanha na Copa

    Há 6 horas
    Globo e SBT transmitem o jogo da França nesta quinta-feira (9) (Foto: Reprodução)

    Copa do Mundo 2026

    Globo e SBT transmitem Espanha x Bélgica na Copa do Mundo hoje (10)?

    Há 7 horas
    Jogadores de Portugal formam uma roda no gramado após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

    Copa do Mundo 2026

    Craque de Portugal é sincero após eliminação: 'Desiludido'

    Há 14 horas
    Mais LANCE!
    Erling Haaland, algoz da Seleção Brasileira durante coletiva de imprensa

    Haaland? Google faz surpresa com invasão viking; confira

    Ester Expósito e Mbappé juntos em restaurante

    Ester Expósito, namorada de Mbappé, já desmentiu romance com Vini Jr

    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé (à direita), comemora o primeiro gol de sua equipe com o companheiro de equipe, o atacante número 20, Desiré Doué, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

    Vitória da França é boa notícia para o Brasil no ranking da Fifa; entenda

    Jornalista envolvido em discussão durante coletiva de Brahim Diaz é Marcelo Courrege, da Tv Globo (Foto: Reprodução/Divulgação)

    Marcelo Courrege explica discussão nos bastidores da Copa ao vivo; entenda

    Mbappé batendo pênalti na Copa do Mundo

    Prejudicado? Veja quanto tempo Mbappé esperou para bater pênalti

    Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo

    Everaldo Marques desabafa ao vivo e manda recado à Fifa: 'Estamos fritando'

    Mbappé após perder pênalti em partida da Copa do Mundo

    Arbitragem argentina em França x Marrocos vira assunto: 'Piada'

    Mbappé teve a cobrança de pênalti defrendida por Bono em França x Marrocos pela Copa do Mundo

    Pênalti de Mbappé em França x Marrocos causa choque: 'Surreal'

    Justin bieber de boné branco e camisa preta

    Astro da Espanha fala de Justin Bieber na final da Copa do Mundo: 'É verdade'

    Lucas Hernández e Victoria Triay durante comemoração do título do PSG

    Conheça Victoria Triay, brasileira casada com zagueiro da França

    Hulk em ação pela primeira vez com a camisa do Fluminense em amistoso

    Torcida do Atlético-MG reage a fala de Hulk após polêmica: 'Ainda dizem'