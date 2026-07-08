Neymar segue sem data para se reapresentar; Santos mantém otimismo por permanência Eliminado com a Seleção Brasileira, Neymar segue nos EUA enquanto Santos mantém expectativa por sua permanência

O Santos está otimista quanto à permanência de Neymar no clube após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

O último jogo do camisa 10 pelo time da Baixada Santista foi no dia 17 de maio, quando o Peixe enfrentou o Coritiba, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Neymar deixou a partida em um episódio que ficou marcado pela "confusão da substituição" e também sofreu uma lesão na panturrilha direita.

O ídolo santista tem contrato com o Peixe até o final deste ano, mas a frustração por não ter conquistado o hexa em sua quarta Copa do Mundo, além da pouca minutagem em campo, apesar de ter marcado seu 80º gol pela Seleção, deixou o futuro do craque em aberto.

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Maior artilheiro da história da Amarelinha, Neymar possivelmente se aposentou da Seleção Brasileira. Em rápido contato com a ge TV após a eliminação para a Noruega, ele afirmou:

— Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui.

A frase fez referência ao MetLife Stadium, mesmo local onde estreou pela equipe nacional em 2010.

No entanto, antes de disputar o Mundial, Neymar deixou clara aos jogadores do Santos a intenção de retornar ao clube após a competição. A diretoria santista acredita que o cenário não mudou. Uma reunião entre as partes ainda não tem data marcada, mas deve ocorrer nos próximos dias.

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O jogador segue nos Estados Unidos com a família, aproveitando um período de férias. Ele ainda não tem data definida para retornar ao Brasil.

O Santos volta a campo no dia 16 de julho, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Em seguida, encara o Universidad Central, da Venezuela, no dia 21 de julho, fora de casa, pela Copa Sul-Americana. Já o compromisso pela Copa do Brasil será apenas em 1º de agosto, diante do Remo, na Vila Belmiro.

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Neymar no último duelo pelo Santos, no dia 17 de maio., na Neo Química Arena. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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