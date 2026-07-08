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Neymar segue sem data para se reapresentar; Santos mantém otimismo por permanência

Eliminado com a Seleção Brasileira, Neymar segue nos EUA enquanto Santos mantém expectativa por sua permanência

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
08/07/2026 16:40
Atualizado há 1 minutos
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Neymar tem contrato com o Santos até o final do ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar tem contrato com o Santos até o final do ano. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos está otimista quanto à permanência de Neymar no clube após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

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    • O último jogo do camisa 10 pelo time da Baixada Santista foi no dia 17 de maio, quando o Peixe enfrentou o Coritiba, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Neymar deixou a partida em um episódio que ficou marcado pela "confusão da substituição" e também sofreu uma lesão na panturrilha direita.

    O ídolo santista tem contrato com o Peixe até o final deste ano, mas a frustração por não ter conquistado o hexa em sua quarta Copa do Mundo, além da pouca minutagem em campo, apesar de ter marcado seu 80º gol pela Seleção, deixou o futuro do craque em aberto.

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    Maior artilheiro da história da Amarelinha, Neymar possivelmente se aposentou da Seleção Brasileira. Em rápido contato com a ge TV após a eliminação para a Noruega, ele afirmou:

    — Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui.

  • Esta imagem mostra o troféu da Copa do Mundo durante uma coletiva de imprensa do presidente da FIFA, Gianni Infantino (fora do enquadramento), na véspera da partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, no Estádio da Cidade do México, na Cidade do México

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    • A frase fez referência ao MetLife Stadium, mesmo local onde estreou pela equipe nacional em 2010.

    No entanto, antes de disputar o Mundial, Neymar deixou clara aos jogadores do Santos a intenção de retornar ao clube após a competição. A diretoria santista acredita que o cenário não mudou. Uma reunião entre as partes ainda não tem data marcada, mas deve ocorrer nos próximos dias.

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    O jogador segue nos Estados Unidos com a família, aproveitando um período de férias. Ele ainda não tem data definida para retornar ao Brasil.

    O Santos volta a campo no dia 16 de julho, contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Em seguida, encara o Universidad Central, da Venezuela, no dia 21 de julho, fora de casa, pela Copa Sul-Americana. Já o compromisso pela Copa do Brasil será apenas em 1º de agosto, diante do Remo, na Vila Belmiro.

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    Neymar no último duelo pelo Santos, no dia 17 de maio., na Neo Química Arena. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Neymar no último duelo pelo Santos, no dia 17 de maio., na Neo Química Arena. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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