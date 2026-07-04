Cuca aprova atuação do Santos em amistoso e espera por Neymar após Copa do Mundo Técnico evita projetar retorno de Neymar ao Santos e comenta pausas para hidratação na Copa do Mundo

O Santos voltou a campo após um mês na manhã deste sábado (4) e venceu o União São João, de Araras (SP), por 3 a 0, na Mercado Livre Arena Pacaembu. Os gols da partida foram marcados por Moisés, João Ananias e Robinho Jr.

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Após o amistoso, o técnico Cuca elogiou a equipe do interior paulista e destacou que a escolha por atuar em um gramado sintético também serviu como preparação para o confronto contra o Botafogo, marcado para o dia 16 de julho, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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— Eu gosto muito deles. Já fiz amistosos contra Atlético-MG e Athletico-PR. Eles sempre nos atendem e jogam um futebol limpo. Trouxeram dificuldades, especialmente no primeiro tempo. Fazia tempo que eu não vinha jogar no Pacaembu. Tem muita história. Também viemos para nos adaptar ao gramado sintético pensando no jogo contra o Botafogo. Eu gosto daqui. O vestiário está diferente, nem parece o mesmo. Vamos ver o que vai acontecer e se o estádio vai receber mais jogos. É uma linda história -disse.

Cuca também comentou sobre a situação financeira do clube, que convive com um recente transfer ban, além de atrasos em pagamentos de salários e direitos de imagem.

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— Estou completamente adaptado ao Santos. Sei das dificuldades que estamos enfrentando. Não posso colocar a faca no pescoço de ninguém, porque não faz parte do meu perfil. Vou extrair o máximo dos meninos e do elenco. Se não conseguirmos trazer reforços, colocar os salários em dia será o maior reforço possível. Não adianta contratar e não pagar salários. Temos que entender o momento do clube. Sei que vou ser parceiro. Depois, quem sabe, posso até deixar de ser, porque a vida é assim e o futebol vive de resultados. Estou otimista para o segundo semestre. Queremos alcançar uma condição física melhor para reduzir a necessidade de tantas substituições. Estamos fazendo um bom trabalho nesse sentido - afirmou.

Questionado sobre os atrasos nos direitos de imagem, o treinador confirmou a situação, mas reforçou a confiança na diretoria.

— Sim, existe. Todos sabem disso. O pessoal está correndo atrás para resolver essa questão. Temos total confiança no presidente e no Marcelinho. Nem por isso os jogadores deixam de correr, treinar e trabalhar todos os dias. Estamos satisfeitos com o profissionalismo que eles têm demonstrado - disse Cuca.

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Elenco do Santos no Pacaembu. (Foto: Agência Enquadrar/Folhapress)

Neymar no Santos:

Com contrato válido até o fim do ano, Neymar está à disposição da Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo. Até o momento, o camisa 10 atuou por alguns minutos na vitória sobre a Escócia, ainda na fase de grupos do torneio.

Questionado sobre um possível planejamento envolvendo o atacante, Cuca afirmou que ainda não é possível traçar qualquer cenário, já que tudo dependerá da campanha do Brasil no Mundial. O treinador também comentou sobre as pausas para hidratação adotadas durante as partidas da Copa do Mundo.

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— Não tem como fazer um plano agora. Não sabemos o que vai acontecer com o Brasil. Espero que a Seleção avance o máximo possível. O tempo técnico existe por causa do forte calor. O pessoal tem priorizado a hidratação dos atletas. Os treinadores aproveitam esse momento para passar orientações e conversar com os jogadores. Se você tem alguns minutos para ajustar algo e melhorar a equipe, não há motivo para não gostar. É preciso aproveitar da melhor maneira possível.

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