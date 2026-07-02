Santos finaliza manutenção do gramado da Vila Belmiro Clube irá estrear o novo gramado contra a Chapecoense, no dia 25, pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira (2), o Santos divulgou novas imagens do gramado da Vila Belmiro após a realização de manutenção e de uma série de intervenções de alta tecnologia aplicadas no solo. O clube prepara o estádio para a retomada dos jogos após a Copa do Mundo. A primeira partida será contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 25 de julho.

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— O processo de manutenção do gramado é contínuo e dividido por etapas, de acordo com o cronograma de engenharia agronômica. Fizemos a semeadura de inverno, a cobertura de areia, as adubações e os cortes necessários. Mais próximo da partida, faremos a descompactação do solo, e a expectativa é entregar um campo em condições ainda melhores - afirma Alexandre Librandi, responsável pelo Departamento de Patrimônio do Santos.

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Vila Belmiro passou por reformas ao longo de 2026. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

— Somos parceiros do Santos há 30 anos e sabemos exatamente o quanto o clube preza pela qualidade dos seus gramados, tanto no CT quanto na Vila. Aproveitamos esse período para realizar intervenções importantes, antecipando demandas que normalmente seriam executadas ao longo da temporada. O objetivo dessas ações é oferecer uma superfície segura, uniforme e nas melhores condições possíveis para a realização de treinos e jogos - explica Roberto Gomide, founder & CEO da World Sports, empresa responsável pela manutenção dos gramados da Vila Belmiro e do CT Rei Pelé.

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Nos campos 2 e 3 do CT Rei Pelé, o mesmo procedimento foi realizado durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo. Foi adotado o processo de overseeding, considerado ideal para as temperaturas do inverno. Como estratégia para compensar a redução do crescimento das espécies de verão, foi realizada a semeadura do ryegrass, gramínea que apresenta alta taxa de germinação e boa tolerância a climas amenos.

Além disso, também foi realizado o replantio nas áreas mais desgastadas dos campos, assim como a correção de microdesníveis causados pelo impacto das travas das chuteiras. As intervenções têm como objetivo otimizar a drenagem superficial e garantir uma rolagem de bola mais uniforme.

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O Santos volta a campo no dia 16 de julho, quando enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a agenda de jogos do Santos:

JULHO

16.07 (quinta-feira) - Botafogo x Santos - 19h30 (de Brasília) - Nilton Santos (RJ) - 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

21.07 (terça-feira) - Universidad Central x Santos - 21h30 (de Brasília) - Olimpico de la UCV (VEN) - jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana

25.07 (sábado) - Santos x Chapecoense - 18h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

28.07 (terça-feira) - Santos x Universidad Central - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro - jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana

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