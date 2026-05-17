Com atuação apagada de Neymar e confusões, Santos é goleado pelo Coritiba; dê suas notas

No último teste de Neymar antes da convocação para a Copa do Mundo, o Santos foi derrotado pelo Coritiba por 3 a 0 na manhã deste domingo (17), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O Peixe decepcionou, especialmente por ter vencido o Coxa por 2 a 0 na última quarta-feira (13), pela Copa do Brasil. Na escalação, Cuca optou por deixar Oliva e Barreal no banco de reservas por conta de dores na panturrilha. Mayke foi titular na lateral direita na vaga de Igor Vinícius, que apresentou um quadro de febre e foi cortado da partida. No ataque, Rollheiser e Moisés acompanharam Neymar, que entrou emocionado no gramado e também chorou durante a execução do hino nacional.

O jogo foi marcado por confusões entre jogadores das duas equipes e também por um erro do quarto árbitro ao levantar a placa de substituição, indicando a saída de Neymar, quando, na verdade, quem deveria deixar o gramado era o lateral-esquerdo Escobar. O camisa 10 foi advertido com cartão amarelo após ir até a beira do campo reclamar da situação. Em seguida, Neymar mostrou o papel da alteração para a câmera da transmissão de TV.

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Com o resultado, o Peixe perdeu a chance de se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

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Primeiro tempo com três gols

O Santos não tomou conhecimento do Coritiba no primeiro tempo e sofreu dois gols de Breno Lopes em apenas 19 minutos, em um cenário semelhante ao da última quarta-feira (13), quando o próprio Peixe venceu o Coxa por 2 a 0 pela Copa do Brasil. Ainda antes do intervalo, os paranaenses ampliaram com Josué, em cobrança de pênalti, aos 38 minutos.

O primeiro gol do Coritiba saiu logo aos cinco minutos. Josué recuperou a bola no meio-campo e acionou Breno Lopes, que arrancou em velocidade e finalizou para abrir o placar para a equipe visitante.

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Neymar, principal atração da partida, tentou finalizações de fora da área, participou de jogadas com Arão e Rollheiser, além de cobrar faltas e distribuir lançamentos. Aos 19 minutos, o Coxa ampliou após Pedro Rocha passar pela marcação santista e invadir a área antes de servir Breno Lopes, que marcou o segundo dele na partida e chegou a sete gols na temporada.

O terceiro gol saiu aos 38 minutos, com Josué cobrando pênalti no canto de Gabriel Brazão, que até acertou o lado, mas não conseguiu evitar o gol. O meia do Coritiba voltou a balançar as redes após 17 partidas sem marcar. Antes do intervalo, Brazão ainda evitou um prejuízo maior ao fazer grandes defesas em finalizações de Sebastián Gómez e Lavega. A melhor oportunidade do Santos veio aos 47 minutos, quando Rollheiser desperdiçou uma chance dentro da área após jogada construída com Neymar.

Segundo tempo com Neymar sendo alvo de polêmica

No intervalo, Cuca promoveu a entrada de Gabriel Barbosa na tentativa de tornar o time mais ofensivo. A situação santista ficou ainda mais complicada com a expulsão de Barreal, deixando a equipe com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo. Luan Peres, que havia entrado no decorrer da partida após se recuperar de um trauma na mão esquerda, precisou deixar o gramado de ambulância depois de ser atingido no rosto pela bola.

Já na reta final, Neymar se envolveu em uma confusão durante uma substituição. O camisa 10 deixou o gramado para a entrada de Robinho Jr., mas a troca foi registrada de forma equivocada pela arbitragem. Sem o colete dos reservas e visivelmente irritado na beira do campo, o atacante demonstrou indignação com a situação em mais um episódio de uma rodada turbulenta para o Santos.

Visão do Lance!

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Breno Lopes foi decisivo para a vitória do Coritiba ao marcar dois gols e sofrer o pênalti convertido por Josué, que sacramentou o triunfo da equipe visitante diante de mais de 45 mil santistas na Neo Química Arena.



Deu aula 🏅

Josué converteu com categoria o pênalti sofrido por Breno Lopes e também teve participação importante na construção ofensiva da equipe de Fernando Seabra ao lado de Lavega e Pedro Rocha, ajudando o Coritiba a encerrar um jejum de cinco jogos sem vitória.

Dê sua nota para os jogadores do Santos 🐟



Ficou abaixo 📉

O lateral-direito Mayke iniciou a partida apenas após o corte de Igor Vinícius, que apresentou um quadro febril antes do jogo. Substituído aos 40 minutos para a entrada de Oliva, o jogador deixou o gramado sob fortes vaias da torcida santista.

Neymar é titular do Santos no jogo contra o Coritiba, na Neo Química Arena. (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Ei, juiz! 📣



Uma grande confusão marcou o segundo tempo da partida após Neymar deixar o campo sentindo dores na panturrilha. Pouco depois da substituição, o camisa 10 voltou revoltado ao gramado alegando erro na placa de troca, já que a informação repassada pela CBF indicava que Escobar seria o substituído. Neymar chegou a mostrar para a câmera um papel com o número 31, referente ao lateral, enquanto discutia com a arbitragem ao lado dos jogadores do Santos. O técnico Cuca também tentou reverter a situação, mas a decisão foi mantida, e Neymar acabou recebendo cartão amarelo pela reclamação.

Ficha Técnica:

⚽ SANTOS 0 X 3 CORITIBA - 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲 Domingo, dia 17 de maio de 2026

📍Estádio: Neo Química Arena (SP)

⏰Horário: 11h (de Brasília)

🗣️Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

📟 VAR: Wagner Reway (SC)

🥅 Gols: Breno Lopes ('5 e 19'/1ºT), Josué (38'/1ºT) - Coritiba

🟨 Cartões amarelos: Escobar e Neymar (Santos) e Lucas Taverna (Coritiba)

🟥 Cartão vermelho: Barreal (Santos)

👭Público: 45.360

💰Renda: R$ 3.033.470,00

Escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Mayke (Oliva), Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian Arão (Barreal), Gustavo Henrique (Luan Peres/João Ananias), Gabriel Bontempo; Neymar,(Robinho Jr.) Rollheiser e Moisés (Gabriel Barbosa).

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra) Pedro Rangel; Lucas Taverna (Wallisson), Tiago Cóser, Rodrigo Moledo e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez, Josué; Lavega (Willian Oliveira), Breno Lopes e Pedro Rocha.

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