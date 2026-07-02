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Entenda como Santos pretende pagar transfer ban imposto pela Fifa

Punido pela Fifa com transfer ban, Peixe aposta na base e em receitas futuras para equilibrar as contas

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
02/07/2026 17:37
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Marcelo Teixeira durante reunião na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
Marcelo Teixeira durante reunião na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O Santos está no meio da intertemporada antes de retomar as competições do segundo semestre e tem a importante missão de definir os rumos financeiros do clube. Na última quarta-feira (1º), o Peixe foi incluído pela Fifa na lista de clubes punidos com transfer ban e está impedido de registrar novos jogadores. A sanção tem relação com uma pendência financeira junto ao Monaco, da França, envolvendo a contratação do volante Jean Lucas, realizada em 2023.

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    Neste momento, essa é a principal prioridade da diretoria, além de manter em dia os compromissos financeiros do cotidiano, especialmente os relacionados ao elenco. O clube não estabelece um prazo para a resolução do caso, mas trabalha para encerrar a sanção o mais rapidamente possível e trata o tema como prioridade absoluta.

    Independentemente da possibilidade de não conseguir contratar ou registrar novos jogadores na próxima janela, a diretoria também definiu como prioridade o aproveitamento das categorias de base e a valorização do atual elenco, algo já revelado publicamente pelo diretor executivo Alexandre Mattos. Internamente, o Santos entende que, com as opções disponíveis no elenco e a utilização dos Meninos da Vila, terá condições de montar uma equipe competitiva.

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    • Meninos da Vila podem ser uma solução?

    Nesta temporada, o clube tem apostado fortemente na base. De acordo com levantamento divulgado pelo CIES Football Observatory, o Peixe lidera o ranking entre os clubes da Série A no percentual de utilização de jogadores formados em casa no time profissional, com 28%. Apenas na última partida antes da pausa da temporada, contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, 11 atletas revelados pelo clube foram relacionados.

    Outro ponto no qual o Santos se apoia é o trabalho individualizado realizado com os atletas para potencializar o desempenho. Na avaliação interna, os resultados já começam a aparecer. Cada jogador recebe um acompanhamento específico da diretoria de futebol e da comissão técnica. Com o boliviano Miguelito, que recuperou o bom futebol, não foi diferente. Esse tratamento também teve papel importante para a permanência do jogador.

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    No aspecto financeiro, a diretoria ainda conta com receitas futuras provenientes de negociações de atletas como parte da estratégia para equilibrar as contas e equacionar as pendências.

    O clube tem previsão de receber mais de R$ 175 milhões referentes a jogadores que já não fazem parte do elenco. Desse total, R$ 129,7 milhões devem entrar nos cofres santistas nos próximos 12 meses, e parte desses recursos será destinada à quitação das atuais obrigações financeiras.

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